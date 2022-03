La Russia chiede una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sui “biolab” ucraini





Mosca afferma che Washington ha finanziato e curato presunti programmi di armi biologiche in Ucraina

La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere i presunti programmi di armi biologiche sostenuti dagli Stati Uniti in Ucraina. Washington ha negato di possedere o gestire tali biolab nel paese, mentre Kiev ha insistito sul fatto che le strutture fossero impegnate solo nella ricerca civile.

Il vice inviato delle Nazioni Unite di Mosca Dmitriy Polyanskiy ha annunciato la mossa venerdì, affermando che la missione aveva richiesto un vertice del Consiglio di sicurezza per l’11 marzo citando un briefing del ministero della Difesa in cui si affermava che gli Stati Uniti e gli alleati della NATO gestivano “programmi biologici militari” in Ucraina.

Il briefing militare ha continuato affermando che l’Agenzia per la riduzione delle minacce alla difesa del Pentagono sta “finanziando e conducendo ricerche biologiche militari sul territorio dell’Ucraina”, citando documenti che ha affermato di aver catturato in diverse strutture durante l’attacco in corso della Russia al paese. Tra le altre attività, il ministero ha affermato che la ricerca è stata condotta nei laboratori di Kiev, Kharkov e Odessa per “studiare la possibilità della diffusione di infezioni particolarmente pericolose attraverso gli uccelli migratori”.

Washington, tuttavia, ha respinto tali accuse, con il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price che ha detto ai giornalisti mercoledì che gli Stati Uniti “sono pienamente conformi ai propri obblighi ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche e della Convenzione sulle armi biologiche, e non sviluppano né possiedono tali armi da nessuna parte .”

Invece, Price ha affermato che è stata la Russia a gestire “programmi attivi di armi chimiche e biologiche”, sebbene non abbia elaborato o fornito prove per la controaccusa.

Altri funzionari statunitensi hanno offerto risposte diverse alle affermazioni della Russia. Il sottosegretario di Stato per gli affari politici Victoria Nuland, ad esempio, ha dichiarato martedì ai legislatori che l’Ucraina, in effetti, dispone di “strutture di ricerca biologica”, esprimendo preoccupazione sul fatto che “le forze russe potrebbero cercare di ottenere il controllo” di materiali pericolosi da quei laboratori . Tuttavia, si è fermata prima di confermare qualsiasi ruolo americano nelle strutture e non è entrata nei dettagli sul tipo di lavoro svolto.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelesky si è soffermato sulla questione, affermando che tutti i biolab nel suo paese non hanno una dimensione militare e sono “focalizzati sulla scienza civile”. Ha affermato che la maggior parte delle strutture esiste dall’era sovietica.

“Né armi chimiche né altre armi di distruzione di massa vengono sviluppate sul nostro suolo”, ha detto venerdì.

Nel frattempo le forze russe hanno preso il controllo di alcuni di questi laborori e stanno raccogliendo prove sulle attività che venivano svolte in queste strutture che erano finanziate e sotto il controllo del Pentagono.

Fonte: RT.Com

Traduzione: L-Lago