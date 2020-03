La Russia avvisa dell’alta possibilità che gli USA vogliano utilizzare armi nucleari

da Redazione

La Russia avvisa che gli USA stanno rinforzando e modernizzando il loro arsenale nucleare davanti ad un potenziale conflitto bellico, inclusa la possibilità di uno scontro nucleare come opzione politica.

“Ci interessa segnalare che Washington non solo sta modernizzandio le sue forze nucleari ma sta anche cercando di dotarle di nuove capacità, cosa che aumenta significativamente la possibilità di un loro utilizzo.

“Sono particolarmente preoccupanti i movimenti degli USA per ampliare il raggio della armi di bassa potenza “, ha avvertito questo venerdì la portavoce della Cancelleria russa Maria Zajarova. Inoltre la Zajarova ha messo in risalto che il fatto di aumentare la gamma delle armi nucleari porta evidentemente ad un aumento della possibilità di utilizzarle.

La portavoce della diplomazia russa ha espresso il rifiuto di Mosca alla inazione di Washington nel momento di prorogare il Trattato di Riduzione delle Armi Strategiche (START) che andrà in scadenza nel 2021 e si consideraval’ultimo accordo vincolante fra Russia e USA sulle armi Nucleari, dopo la rottura dell’accordo INF sulle armi intermedie.

La Zajarova ha questionato anche il fatto che Washington consideri un conflitto nucleare come una opzione politica reale e adesso sta lavorando per creare il potenziale necessario.

Al fine di considerare queste azioni distruttive come legittime, ha proseguito la portavoce, gli USA si riferiscono alla Russia e alla Cina come minacce esterne contro la propria sicurezza.

L’accumulo incontrollato di armamenti nucleari, senza leggi che li possano limitare, non porterà da nessuna parte.

Missili Nucleari ICBM

“Una forma molto più efficace di proteggere la sicurezza nazionale è quella di realizzare una politica di controllo delle armi nucleari e stabilire collegamenti con gli altri paesi, che è esattamente quello per cui stiamo esortando gli USA a cambiare il loro atteggiamento”, ha concluso la Zajarova.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago