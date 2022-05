La Russia avvia il riavvicinamento con Cina, India, altri: Lavrov









Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov sottolinea che l’ordine mondiale cambierà presto non appena la Russia approfondirà la cooperazione con i suoi alleati che era stata delusa dagli Stati Uniti.

L’avvio di ulteriori riavvicinamenti da parte di Mosca con le grandi economie in via di sviluppo, come l’India e la Cina, è un processo inevitabile e reciproco, ha affermato sabato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

“Un ulteriore riavvicinamento con le nostre controparti che la pensano allo stesso modo al di fuori dell’ex ‘miliardo d’oro’ è un processo assolutamente inevitabile ed è di natura reciproca”, ha detto Lavrov a una riunione del Council on Foreign and Defence Policy (CFDP).

Lavrov ha anche sottolineato che le attuali relazioni tra Russia e Cina sono “le migliori della loro storia”, aggiungendo che si stanno approfondendo le partnership strategiche con India, Algeria ed Egitto, così come con i paesi del Golfo.

Anche le relazioni russe con i paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), la regione Asia-Pacifico, l’Asia occidentale, l’Asia, l’Africa e l’America Latina stanno guadagnando un nuovo slancio, ha rivelato Lavrov.

Secondo l’alto diplomatico, i paesi occidentali avevano “una volta per tutte” minato la loro reputazione attraverso azioni predatorie nei confronti di partner e paesi stranieri. Ha anche sottolineato che nessun paese era immune dalla “pirateria statale” e dall’espropriazione, il che ha portato vari paesi a ridurre la loro dipendenza dal dollaro USA, dalle tecnologie occidentali e dai mercati.

Ha inoltre espresso la sua fiducia che una “graduale demonopolizzazione” dell’economia globale fosse imminente, rivelando che il “ruolo della Russia e di altri paesi nella futura architettura dell’ordine mondiale è stato determinato” nel momento cruciale del presente.

Premier di India, Russia e Cina

Una crescente amicizia tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin ha contribuito a riavvicinare i due paesi. L’ambizione di porre fine a ciò che Cina e Russia considerano l’egemonia economica e geopolitica dell’America ha ulteriormente rafforzato i legami diplomatici.

La Cina ha criticato le azioni in numerose occasioni. “Le sanzioni pertinenti danneggeranno la ripresa economica mondiale, non è nell’interesse di nessuno”, ha affermato venerdì il premier Li Keqiang durante la sua conferenza stampa annuale.

Il viceministro degli Esteri russo Igor Morgulov ha rivelato che Russia e Cina hanno costruito l’intera infrastruttura necessaria per la transizione al commercio di valute nazionali.

La quota delle valute nazionali nel commercio russo-cinese è aumentata in modo significativo negli ultimi anni, secondo il diplomatico, che ha aggiunto che alle nuove condizioni, l’obiettivo di aumentare il commercio russo-cinese a 200 miliardi di dollari entro il 2024 è realizzabile.

Fonte: AL Maydeen

Traduzione: Luciano Lago