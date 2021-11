La Russia avverte gli Stati Uniti: non avvicinatevi ai nostri confini

Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha avvertito che gli Stati Uniti stanno fomentando l’isteria per una possibile invasione russa dell’Ucraina.

“ Questa isteria viene alimentata artificialmente. Coloro che hanno portato le loro Forze Armate all’estero ci accusano di qualche attività militare insolita nel nostro territorio. Vale a dire, gli Stati Uniti ”, ha sottolineato questa domenica Dmitri Peskov.

Il funzionario russo ha definito illogiche e scorrette misure così aggressive da parte degli Stati Uniti e ha invitato le autorità del Paese nordamericano e i suoi alleati a non avvicinarsi ai confini russi, sostenendo che Mosca vede in questo movimento una minaccia non solo la tua sicurezza, ma anche la regione.

“Gli Stati Uniti, i suoi alleati, devono smettere di creare un ‘pugno militare’ ai nostri confini. E, naturalmente, i paesi della NATO [Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico] devono smettere di fornire all’Ucraina armi moderne, ispirando così l’Ucraina a “azioni folli” per provocare la Russia, ha aggiunto Peskov.

Queste dichiarazioni arrivano dopo che alcuni paesi occidentali hanno affermato che Mosca sta concentrando le sue truppe vicino ai confini dell’Ucraina, e anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto la scorsa settimana al suo omologo ucraino Volodymir Zelenski, che Washington sostiene fermamente “la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina” di fronte a Le azioni della Russia nel Donbas e in Crimea.

Truppe USA in Ucraina

La Russia si scaglia contro gli Stati Uniti per la sua “politica irresponsabile” di mantenere acceso il fuoco nell’Ucraina orientale e di non rispettare gli accordi di Minsk.

Il Donbas è una regione separatista dell’Ucraina orientale, al confine con la Russia. La tensione in quest’area, teatro dal 2014 di una guerra tra l’esercito ucraino e gli attivisti indipendentisti, è salita alle stelle con le accuse reciproche tra Kiev e Mosca di mobilitare truppe e prepararsi a una possibile offensiva. Kiev cerca di incolpare Mosca per il conflitto in questa zona del suo territorio.

Gli Stati Uniti lavorano per rafforzare la Marina ucraina per affrontare la Russia

A sua volta, la Russia ha schierato unità dell’esercito vicino all’Ucraina, sostenendo la necessità di difesa e deterrenza contro la minaccia di un possibile attacco della NATO e dei suoi complici ucraini.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago