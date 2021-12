La Russia avverte di una “risposta militare” alle provocazioni della NATO

Inserito alle 07:59h in da Redazione in Russia

Il governo russo avverte della possibilità di uno scontro con l’Occidente, se gli Stati Uniti e i loro alleati non forniscono garanzie di sicurezza.

“La mancanza di progressi nella soluzione politico-diplomatica di questo problema porterà alla nostra risposta militare e tecnico-militare”, ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Sergei Riabkov, denunciando l’espansione militare della vicina Alleanza Atlantica. confini occidentali della Russia.

In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin aveva chiesto garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti che l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) non proceda ad espandersi più a est, né ad allagare le sue armi vicino al territorio russo.

In effetti, Mosca denuncia il crescente potenziale militare del blocco ai suoi confini occidentali come risultato del suo sostegno all’Ucraina.

Alla fine di novembre, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha riferito che le armi nucleari del blocco militare potrebbero essere trasferite ai paesi dell’Europa orientale se la Germania rifiuta di dispiegarle sul proprio territorio.

Si sono già alzate voci di avvertimento sullo scoppio di una guerra nucleare tra Russia e Occidente, se gli Stati Uniti e i loro alleati non interromperanno il loro sostegno all’Ucraina, poiché si ritiene improbabile che Mosca possa accettare il parcheggio di armi nucleari , o anche movimenti su larga scala delle truppe dell’Alleanza Atlantica in Ucraina.

Data questa situazione, Riabkov ha affermato, nelle sue dichiarazioni questo lunedì, il fatto che le sole “garanzie verbali che la NATO non ha intenzione di schierare tali armi nucleari non ci convincono di nulla”.

In questo senso, il diplomatico russo ha sottolineato che “non c’è fiducia nella Nato come alleanza di principio”.

Il viceministro Riabkov

Negli ultimi mesi, il blocco militare occidentale ha trasferito migliaia di truppe nei paesi baltici e nella regione del Mar Nero, aree troppo vicine al confine occidentale della Russia.

A sua volta, la Russia ha schierato unità dell’esercito vicino all’Ucraina, sostenendo la necessità di difesa e deterrenza contro la minaccia di un possibile attacco della NATO e dei suoi complici ucraini.

Gli Stati Uniti e l’Ucraina stanno cercando di consolidare l’idea che la Russia stia preparando un’incursione nel territorio ucraino, che potrebbe avvenire all’inizio del 2022, ed è per questo che ha schierato soldati nell’area.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago