La Russia afferma di aver trovato altri due laboratori militari nei territori liberati del Donbass

di Karine Bechet-Golovko .

L’avanzata dell’esercito russo permette di scoprire cosa stava succedendo nei territori ucraini controllati dalle forze americane e della NATO. Altri due laboratori militari biologici sono stati scoperti nel territorio liberato di Lugansk, a Rubeznoe e Severodonetsk. Inoltre, le informazioni sullo stato di salute dei soldati ucraini mostrano che erano chiaramente utilizzati come topi da laboratorio. Vediamo per quanto tempo questo testo rimarrà pubblicato, senza essere ritirato, come il precedente su questi programmi americani di finanziamento dei laboratori biologici militari in Ucraina.

Secondo fonti russe , finora discrete, l’esercito russo ha trovato due laboratori biologici americani nelle città di Rubezhnoe e Severodonetsk, nel territorio della regione di Lugansk.

Poiché il ritiro dell’esercito ucraino è stato rapido, non è stato possibile rimuovere o distruggere il contenuto di questi laboratori, ma tutto è stato accuratamente estratto. Sul posto sono presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine, oltre agli esperti, per capire cosa stesse succedendo in questi laboratori.

Ricordiamo che, con documenti giustificativi , il 6 marzo di quest’anno il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno speso più di 200 milioni di dollari per i laboratori biologici militari ucraini:

Come si evince dal rapporto, il Pentagono e il Department of Defense Threat Reduction Administration (DTRA), oltre a Black & Veatch (Overland Park, Kansas) e CH2M Hill (Englewood, Colorado) hanno partecipato al programma da parte americana e il Kievsky Gromashevsky Research Institute of Epidemiology and Infectious Diseases, Institute of Veterinary Medicine (kyiv), Public Health Center of the Ministero della Salute dell’Ucraina (kyiv), Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology (Kharkiv), il Centro di ricerca sulla peste ucraino (Odessa), Lvov Research Institute of Epidemiology and Hygiene.

Dei trenta laboratori ucraini che hanno partecipato al programma militare americano, 11 laboratori del dipartimento centrale sanitario-epidemiologico del Ministero della Difesa ucraino hanno preso parte al monitoraggio della situazione biologica, alla selezione e al trasferimento dei ceppi, ecc. Inoltre, in occasione di tale monitoraggio, è stato introdotto il controllo dell’accesso agli agenti patogeni (PACS). Il Ministero della Difesa russo chiarisce ulteriormente:

Va notato che ceppi e biomateriali sono stati raccolti e trasferiti all’US Army Reed Research Institute. Si tratta di campioni di ceppi altamente patogeni di agenti patogeni di malattie infettive (peste, antrace, colera, tularemia, brucellosi, virus Crimea-Congo, hantavirus, virus dell’encefalite da zecche e leptospirosi), nonché 4000 campioni biomedici di membri dell’ esercito dell’Ucraina.

Da allora, i medici russi hanno esaminato i prigionieri militari ucraini e hanno fatto strane scoperte, confermando che questi soldati sono stati oggetto di sperimentazione medica per anni, perché il loro tasso di malattia è ben al di sopra della media normale:

“Un terzo dei soldati esaminati aveva (o è attualmente malato) l’epatite A, più del quattro per cento aveva la febbre con sindrome renale, un altro venti per cento soffriva di una malattia con il nome esotico di febbre del Nilo occidentale”.

È evidente che le piattaforme e i media stanno bloccando qualsiasi pubblicazione sull’argomento, che è davvero troppo delicata… e scandalosa. Comprendiamo meglio gli intransigenti atlantisti, che non possono permettersi di vedere svelati i loro sgradevoli segreti di famiglia.

Karine Bechet-Golovko

fonte: Russie Politics

Traduzione::Gerard Trousson