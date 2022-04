La Russia afferma che un grosso lotto di armi fornite dall’Occidente per l’Ucraina è stato distrutto

Un grande lotto di armi e munizioni spedite a Kiev dai paesi occidentali è stato distrutto mercoledì nel sud-est dell’Ucraina, ha affermato il ministero della Difesa russo.

Un magazzino militare allestito sul territorio dello stabilimento industriale di alluminio di Zaporozhye è stato colpito dai missili Kalibr, lanciati dalle navi della Marina russa nel Mar Nero.

La struttura ospitava “un grande lotto di armi e munizioni straniere, fornite dagli Stati Uniti e dai paesi europei all’esercito ucraino”, ha affermato il ministero.

Gli aerei da guerra russi hanno colpito 59 obiettivi militari ucraini durante la notte, mentre l’artiglieria ha effettuato 573 attacchi contro le forze di Kiev; Anche 18 droni sono stati abbattuti, ha aggiunto.

Lunedì, Mosca ha annunciato la distruzione di sei snodi ferroviari nell’Ucraina occidentale, affermando che erano stati utilizzati per fornire “armi straniere e equipaggiamento militare alle forze ucraine”.

La Russia ha ripetutamente avvertito gli Stati Uniti e i suoi alleati nel Regno Unito e nell’UE di non inviare aiuti letali all’Ucraina, dicendo che questi destabilizzano solo la situazione e ostacolano le prospettive di pace.

“Queste armi saranno un obiettivo legittimo per le forze armate russe”, ha ribadito martedì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. “I magazzini, anche nell’Ucraina occidentale, sono diventati un obiettivo del genere più di una volta. In quale altro modo potrebbe essere? La NATO essenzialmente va in guerra con la Russia attraverso un procuratore e arma quel procuratore. Guerra significa guerra”.

Ma i membri della NATO, che hanno già armato Kiev con sistemi missilistici anticarro e antiaerei, veicoli corazzati, obici e altre armi, non mostrano segni di arretramento.

Lunedì, gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver organizzato un incontro di 40 paesi presso la loro base aerea di Ramstein in Germania per discutere su come aiutare Kiev nel suo conflitto con Mosca. Durante l’evento, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha affermato che Washington “continuerà a muovere cielo e terra in modo da poter soddisfare” le esigenze militari del governo ucraino, esortando anche altri paesi a contribuire alla causa della difesa.

Il giorno prima, Austin e il segretario di Stato Antony Blinken si sono recati a Kiev per assicurare personalmente al presidente ucraino Volodymyr Zelensky il sostegno dell’Occidente.

La Russia ha attaccato il suo vicino alla fine di febbraio dopo che l’Ucraina ha rifiutato di attuare i termini degli accordi di Minsk, firmati per la prima volta nel 2014, e l’eventuale riconoscimento da parte di Mosca delle repubbliche del Donbass di Donetsk e Lugansk. I protocolli negoziati da Germania e Francia sono stati progettati per conferire alle regioni separatiste uno status speciale all’interno dello stato ucraino.

Da allora, il Cremlino ha chiesto che l’Ucraina si dichiarasse ufficialmente un paese neutrale e offrisse garanzie di non aderire alla NATO. L’Ucraina vede l’offensiva russa come un atto di guerra non provocato e ha negato le affermazioni secondo cui intendeva riprendere le due repubbliche con la forza.

Fonte: Es.New Front

Traduzione: Luciano Lago