LA RUSSIA ACQUISTA 1.000 DRONI DALL’IRAN E AMPLIA IL LIVELLO DI COOPERAZIONE STRATEGICA

di ELIA J. MAGNIER

Iran e Russia avevano ampliato il livello della loro cooperazione strategica in vari campi, da ultimo nello spazio quando, il 9 Agosto, un missile russo ha lanciato in orbita un satellite iraniano dalla struttura di lancio russa in Kazakistan. L’Iran trarrà indubbiamente vantaggio dal rinnovamento della sua banca dati di obiettivi e dall’identificazione di più obiettivi legati ai suoi nemici con sede in Medio Oriente, principalmente le basi militari statunitensi e Israele. Inoltre, la Russia ha firmato un contratto con l’Iran per l’acquisto di 1.000 droni dopo che l’Iran ha consegnato alcuni aerei e un simulatore su cui si sono addestrati ufficiali russi: hanno utilizzato con successo i primi droni in Ucraina. Questa mossa è considerata senza precedenti per una superpotenza di acquistare i suoi droni dall’Iran. Teheran considera questo il riconoscimento della sua industria militare avanzata e della efficacia, raggiunta nonostante i 43 anni di sanzioni statunitensi alla “Repubblica islamica”.

La Russia non ha dedicato molta attenzione o investimenti adeguati all’industria dei droni negli ultimi dieci anni. Invece, Mosca si è concentrata sullo sviluppo di missili ipersonici, che sono riusciti a raggiungere un livello operativo di questa tecnologia prima degli Stati Uniti. L’interesse della Russia per lo sviluppo militare si è concentrato sui missili strategici a testata nucleare, mentre in realtà i droni sono diventati necessari per ogni esercito. L’Iran ha anche sviluppato i suoi missili a lungo raggio e di precisione per raggiungere una distanza di 2000 km e sono stati utilizzati con successo in Iraq e Siria contro diversi obiettivi. Tuttavia, come possiamo vedere, Teheran si è anche concentrata sullo sviluppo intensivo della sua industria dei droni. Teheran lo ha utilizzato in Siria e lo ha consegnato ai suoi alleati in Libano, Siria, Iraq e Yemen, trasferendo anche esperienze ai palestinesi di Gaza.

Secondo fonti ben informate in Iran, “l’acquisto di droni da parte di una superpotenza come la Russia è un’indicazione importante a conferma della qualità e dello sviluppo dell’industria iraniana, che è riuscita a produrre i droni più avanzati come lo Shahid 129 che possono volare per un periodo superiore a 24 ore. Questo è ciò che ha attratto la Russia, soprattutto per l’uso nella sua guerra in Ucraina”.

Fonte: https://ejmagnier.com/2022/08/13/russia-buys-1000-drones-from-iran-and-expands-the-level-of-strategic-cooperation/

Ufficiali iraniani con il drone Shahed 129

Lo Shahed 129 iraniano è l’equivalente dell’MQ-1 Predator statunitense. Ha un’ottica a infrarossi e diurna, un designatore laser per un puntamento preciso e può trasportare quattro bombe a guida di precisione. La sua portata è di 1.500 chilometri, molto più degli attuali droni russi. Dal 2014 questi droni sono stati utilizzati dall’Iran in Siria, quindi la Russia avrà già una certa esperienza diretta con le loro prestazioni sul campo di battaglia.

Siamo sicuri però che l’Iran impiegherà diversi anni per consegnarne 1.000. Ma potrebbe non importare. Poche dozzine saranno sufficienti per ora per coprire continuamente l’intero fronte di 2.000 chilometri in Ucraina alle profondità necessarie.

È insolito che la Russia acquisti armi da altri stati senza alcun altro compenso. Sospetto quindi che questo non sia un accordo unilaterale, ma che l’Iran abbia promesso di acquistare in cambio alcuni sistemi russi significativi.

Avrebbe senso un ordine di diverse dozzine della versione più moderna del caccia da superiorità aerea Suchoi Su-35. Alla fine permetterebbero all’Iran di sbarazzarsi dei troppo vecchi F-4 Phantom e Grumman F-14 prodotti dagli Stati Uniti che ha volato (e schiantato) per secoli.

Iran e Russia potrebbero voler aspettare l’esito dei negoziati sull’accordo nucleare ancora in corso prima che venga annunciato qualsiasi accordo ufficiale. Semplicemente non sarebbe saggio disturbare questo processo ora e dare ai falchi negli Stati Uniti più argomenti per far fallire l’accordo.

L’ulteriore cooperazione tra Russia e Iran è tuttavia indipendente dall’esito dei negoziati sull’accordo nucleare. Avrà successo poiché nulla di ciò che gli Stati Uniti potrebbero opporsi è in grado di influenzare alcuna delle parti.

Fonte: Moon of Alabama

Traduzione e sintesi: Luciano Lago