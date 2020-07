La Russia accusa gli Stati Uniti di essere coinvolti nel traffico di droga in Afghanistan

da Redazione

La Russia respinge le accuse statunitensi di allearsi con i talebani e accusa a sua volta l’intelligence statunitense di essere coinvolta nel “traffico di droga” in Afghanistan.

” Quei meravigliosi ufficiali dell’intelligence USA, che ci accusano di cose diverse, sono coinvolti nel traffico di droga ” , ha denunciato domenica l’inviato russo in Afghanistan, Zamir Kabúlov, come riportato dall’agenzia di stampa statale russa TASS . .

La reazione di Kabúlov è arrivata dopo il quotidiano americano The New York Times (NYT) affermato in un articolo che un’unità di intelligence militare russa avrebbe offerto ricompense al gruppo armato talebano per aver uccidere le truppe statunitensi in Afghanistan. ; tuttavia, i media non hanno presentato alcuna prova di tale accusa.

A questo proposito, il diplomatico russo ha sottolineato che gli aerei statunitensi volano da Kandahar (sud) e dall’aeroporto di Bagram, nella provincia orientale di Parwan, verso la Germania e la Romania senza alcuna ispezione a bordo.

La denuncia non è nuova. Molte organizzazioni internazionali avevano segnalato l’enorme aumento del traffico di droga conseguente alla presenza di truppe della NATO nel paese asiatico. Già in precedenza un ex generale afgano aveva accusato gli Stati Uniti di aver distrutto l’Afghanistan invece di salvarlo.

Dopo 18 anni di presenza in Afghanistan, gli Stati Uniti non solo non hanno fatto nulla per quel paese, ma, al contrario, lo hanno distrutto, aveva denunciato l’ ex generale afgano.

Il coinvolgimento degli Stati Uniti nel traffico di droga in Europa attraverso aerei sconosciuti è un segreto aperto in Afghanistan , ha aggiunto, insistendo sul fatto che “tutti i cittadini di Kabul (la capitale afgana) ti diranno che tutti sono pronti a parlarti di questo traffico di droga. “

Da parte sua, la U.S. Intelligence Community, in un rapporto di due pagine pubblicato sabato, ha dichiarato che la US Central Intelligence Agency (CIA) e il National Antiterrorist Center Non si fidano dell’articolo di New York .

L’ambasciata russa negli Stati Uniti, a sua volta, ha respinto la pubblicazione del NYT e ha invitato le autorità statunitensi a reagire in modo adeguato a tali accuse contro Mosca. I talebani hanno anche negato di avere alcun accordo con i servizi di intelligence russi.

US Army in Afghanistan

Secondo i dati delle Nazioni Unite (ONU), oltre l’80 percento dell’oppio mondiale è prodotto in Afghanistan. Nel frattempo, diverse autorità afghane e di altri paesi denunciano che la produzione di droghe nel paese asiatico è aumentata dopo l’invasione dell’Afghanistan, guidata dagli Stati Uniti.

Rimane il fatto che gli USA hanno invaso l’Afghanistan sostenendo che era necessario “esportare la denocrazia” in quel paese. Si è visto……Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago