La rotta del Mare del Nord è chiusa per gli Stati Uniti: la Federazione Russa lo ha chiarito con decisione

da Redazione

Gli americani avevano deciso seriamente di cercare di ottenere il dominio sulla regione artica. Nell’Artico, gli USA vedono grandi prospettive strategiche ed economiche ma non hanno fatto i conti con la Russia. Al contrario, secondo loro, la Federazione Russa interferisce seriamente con i loro piani.

Come molti ricordereranno, alla fine dello scorso anno, la Russia ha completato con successo i test del razzo Onyx, che ha coperto più di 400 km e distrutto l’obiettivo. Ora, in pieno discorso sul test lancia “Zircon”, gli Stati Uniti sono particolarmente preoccupati per la presenza di armi ipersoniche nella Federazione Russa.

È stato riferito che i primi test delle armi ipersoniche, che sono molto simbolici, saranno effettuati nelle acque del Mar Artico per mostrare visivamente agli americani il loro vantaggio nella regione.

Da diversi anni ormai, il Cremlino ha dichiarato apertamente che l’Artico è la sfera di interesse privilegiato della Russia e la rotta del Mare del Nord è chiusa agli Stati Uniti. E la Russia è pronta a difendere le sue posizioni.

I motivi per cui la regione artica è di importanza strategica per il Cremlino sono diversi e riguardano sia gli aspetti economici che quelli della sicurezza.

Innanzitutto, importanti centri abitati si trovano nella regione . Arkhangelsk è la città più grande dell’Artico con una popolazione di circa 350.000 abitanti, seguita dal più noto Murmansk che ospita 300.000 persone. Se li confrontiamo con la zona artica più abitata negli Stati Uniti, che è NUUK con 17.000 abitanti, vediamo che la differenza è più che significativa. E quei numeri sono essi stessi un indicatore importante.

Presenza militari russi nell’Artico

L’economia russa si basa fortemente sulla sua industria petrolifera e del gas e, come già accennato, quelle risorse abbondano nell’Artico , compresa la regione di Yamal, dove la Russia possiede un enorme impianto di gas naturale liquefatto. Questo è il motivo per cui la Russia è molto sensibile a qualsiasi movimento o azione che possa influire sulla sicurezza della sua infrastruttura energetica.

Quella conosciuta come la rotta del Mare del Nord, quella che, per essere più espliciti, percorre la costa russa dal Mar di Kara allo Stretto di Bering, a poco a poco sta diventando più percorribile, sebbene sia ancora lontano dal diventare una rotta principale, poiché la navigazione l’area è estremamente difficile e sta aumentando il numero delle navi che la attraversano. Nonostante queste difficoltà, la rotta del Mare del Nord è un punto importante per il volume e la merce particolare che lo attraversa. Nell’anno 2018 era registrato un record, registrando un volume totale di transito di 9,74 milioni di tonnellate, principalmente gas, petrolio, grano e carbone. Questi dati rendono questa rotta un’arteria economica principale per il Paese, con un enorme potenziale di crescita, e quindi la Russia è decisa a mantenerla sotto il suo controllo e proteggerla a tutti i costi.

La Russia considera l’Artico come un’area chiave per la protezione della sua integrità territoriale. Dal punto di vista strategico militare, si osserva un paradosso interessante. Le condizioni meteorologiche e il ghiaccio che ricopre il mare per la maggior parte dell’anno rendono inaccessibile quella parte della costa russa per mesi, nonostante il fatto che i cambiamenti climatici e il progressivo ritiro dei limiti del ghiaccio stiano gradualmente cambiando la situazione. La flotta del Mare del Nord si basa sulla penisola di Kola vicino a Murmansk e la struttura militare possiede i due terzi della flotta sottomarina nucleare russa. La linea di fondo è che l’Artico è sia la massa di ghiaccio che di acqua che protegge i deterrenti strategici della Russia e la porta di uscita che consentirebbe a una parte considerevole delle sue forze navali di raggiungere il Nord Atlantico.

Mappa del Mar Artico



Negli ultimi dieci anni, la Russia ha progressivamente e significativamente aumentato le sue capacità militari nell’Artico , aprendo nuove basi aeree esistenti e ricondizionandole, creando un comando specifico per regione e due nuove unità di brigata specificamente dotate e addestrate operare in quella zona. Allo stesso tempo ci sono piani per aumentare la flotta di rompighiaccio, molti dei quali a propulsione nucleare, anche se è già la più grande del mondo.

Secondo il Ministero della Difesa russo, una nuova base militare apparirà presto ad Anadyr, grazie alla quale gli americani possono essere sicuri che, in caso di aggressione, i missili russi li raggiungeranno molto rapidamente.

Non importa come gli Stati Uniti provino a dare una risposta adeguata e vogliano mostrare la loro superiorità, questo non funziona per loro. C’è un chiaro leader nella regione dell’Artico, e questa è la Russia.

Navi russe bell’Artico

Ovviamente, Washington non ha nulla che si possa confrontare con le armi come lo stesso missile supersonico “Zircon” o “Poseidon”. La loro preoccupazione massima è di fronteggiare l’Iran , la Siria o il Venezuela. L’Artico non è il cortile di casa di Washington e di questo i nordamericani devono esserne sicuri.

Traduzione e sintesi : Sergei Leonov