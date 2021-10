La rivolta di questi popoli contro la tirannia sanitaria di cui i media sovvenzionati non parlano





di Edouard Husson.

L’opposizione alla dittatura sanitaria, che ora ha assunto la forma della vaccinazione forzata, è ormai numerosa e trova risposta in tutti i Paesi. È importante esserne consapevoli perché i media sovvenzionati tacciono su di loro finché possono: forse l’Italia rappresenterà un punto di svolta, se il Paese entrerà in un vero sciopero generale. . Ma è importante capire che nessuno di queste lotte è superflua. Mettono in dubbio la casta dominante. Ritardano ulteriormente la possibilità di imporre la vaccinazione universale. Danno a tutti coloro che indagano sulla natura scadente dei vaccini proposti il ​​tempo di convalidare i loro studi. Dobbiamo essere ottimisti. Alla fine, la gente riprenderà il controllo.



Sono le 16:22 di martedì 12 ottobre 2022. Nel nostro fuso orario, hai partecipato al Global Black Out, tra le 16:00 e le 16:21, chi voleva che smettessimo di usare i nostri dispositivi elettrici ed elettronici? Non lo sapevi? Ma quali sono le tue fonti di informazione? Non ne avevi sentito parlare su BFM TV o su Le Monde? È normale. Dovresti diversificare le tue fonti di informazione e iscriverti ad alcuni canali di Telegram dove saprai cosa sta succedendo nel mondo. Perché stiamo assistendo a una rivolta mondiale dei popoli è sempre più marcata. Verrà sicuramente un momento in cui non sarà più possibile per i media sovvenzionati coprire ciò che sta accadendo. Intanto facciamo un giro del mondo.



La casta è preoccupata: gridano al complotto

I cospiratori, nel nostro mondo, sono prima di tutto i fautori del sistema. Leggi con attenzione il tweet pubblicato ieri da Madame Haim, corrispondente a Washington per vari media francesi sovvenzionati, si sente in dovere di parlare dello sciopero, per rifiuto della vaccinazione obbligatoria, che ha costretto la compagnia Southwest, lo scorso fine settimana, a cancellare 2000 voli. Uno sciopero che è continuato lunedì. Basta leggere l’inglese su internet per capire la gravità della situazione. Al pubblico francese, Madame Haim preferisce servire la sua brutta zuppa cospiratoria: un po’ di Trumpismo, un po’ di Qanon, e presto, ecco che arriva lo spettro dell’estrema destra. Allo stesso modo, ha fatto eco france infotv dell’importantissima manifestazione di Roma, sabato scorso vista dai media solo sotto l’angolo dell’“ultra-destra” e degli incidenti di fine manifestazione.

Infatti, se Madame Haim dovesse fare i compiti su quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dovrebbe parlare della crescente divisione tra repubblicani e democratici in tema di politica sanitaria. il governatore del Texas ha vietato la vaccinazione obbligatoria, anche tra i datori di lavoro del settore privato. Quanto all’Italia, c’è da chiedersi fino a che punto potrebbe sprofondare nel caos nei prossimi giorni.



L’Italia è vicina allo sciopero generale?

L’account Twitter @AnonymeCitoyen svolge un’enorme quantità di informazioni, così come molti canali di Telegram. Il suo ospite ritiene anormale che i media sovvenzionati non riportino i fatti. Ma è un dato di fatto ormai consolidato: altrimenti non avrebbero bisogno di un sussidio per sopravvivere, poiché prosciugherebbero lettori o ascoltatori a sufficienza. Quindi, sì, è meglio informarsi oggi sui social network. E si noti che la stampa straniera è spesso meno chiusa dei media francesi affermati.

La stampa italiana, in ogni caso, inizia a dover parlare della situazione molto instabile del Paese.

Solo per ieri Alitalia è stata costretta a cancellare 127 voli. Le linee della metropolitana di Roma sono state profondamente interrotte. Dimostrazioni collaudate si sono svolte in circa 40 città che hanno riunito 100.000 persone in tutta Italia. Significativamente, le proteste affrontano anche il tema degli aumenti del prezzo dell’energia. E a Piacenza bloccato un magazzino Amazon. Un milione di persone scioperarono.

Questa mattina, 12 ottobre, il porto di Genova è stato bloccato da portuali e camionisti. La stessa sorte fu minacciata dal porto di Trieste. E il bilancio sociale della giornata dovrebbe essere equivalente a quello di ieri.

Siamo al D-3 del lasciapassare sanitario obbligatorio in tutte le aziende del Paese. Tuttavia, ci sono ancora migliaia di agenti di polizia che non sono vaccinati e che non potranno partecipare al mantenimento dell’ordine poiché si rifiutano di essere vaccinati. Un sindacato di polizia ha voluto incontrare il ministro dell’Interno , Luciana Lamorgese. Ma non si è nemmeno degnata di inviare un messaggio. il Paese rischia di sprofondare nel caos venerdì?

Resistenti nel mondo: perché sono utili

Quando prendiamo l’abitudine di informarci al di fuori dei media sovvenzionati, in particolare in Francia, ci accorgiamo del moltiplicarsi dei punti di resistenza nel mondo.

Per due settimane, ci sono state manifestazioni contro gli obblighi sanitari di passaggio o obbligatori e la vaccinazione in Belgio , in Olanda , in Slovenia, in Israele , in Svizzera , in Francia. Nel nostro Paese non solo continuano le manifestazioni di sabato ma sono ampiamente mobilitate le oltremare: Antille , Guyana, Polinesia, Nuova Caledonia.

Un punto di fissazione particolare è stato, nelle ultime settimane, l’Australia, quello dei paesi occidentali dove, senza dubbio, gli attacchi del governo contro i Principi di diritto sono stati i più forti, con i governi degli Stati che perseguono brutalmente un obiettivo “Zero Covid” e sperimentano sistemi di quarantena monitorati. Si sono svolte manifestazioni che sono state l’occasione di una contestata repressione poliziesca (in particolare a Melbourne ) ma anche del rifiuto di una parte delle forze dell’ordine di applicare le misure di repressione governative ma anche la vaccinazione obbligatoria .

Naturalmente, i pessimisti sottolineeranno gli effetti della coercizione: l’accettazione della vaccinazione da parte della maggioranza della popolazione. Ma questo per dimenticare che la posta in gioco non è solo la vaccinazione del 2021, è il rischio di essere rinchiusi in un sistema di vaccinazione ricorrente. È la generalizzazione della vaccinazione obbligatoria.

Al termine di questo articolo, una folla di poche centinaia di persone si è radunata davanti al Senato , a Parigi, per ricordare ai senatori che non si tratta di spingere fuori dalla finestra la bocciatura dell’obbligo di vaccino avvenuta nel Commissione il 6 ottobre 2021.

E poi ricordiamo che un gran numero di Paesi, a cominciare dall’India e dai Paesi africani, stanno dimostrando che è possibile sconfiggere l’epidemia di Covid senza vaccini – ad esempio con l’ Ivermectina. Tuttavia, l’industria farmaceutica vorrebbe imporre lì politiche di vaccinazione generalizzate. Resistere nei nostri Paesi – soprattutto contro le spinte verso la vaccinazione dei bambini – è fondamentale per risparmiare tempo e per permettere a chi fa emergere i gravi effetti collaterali dei vaccini mal riusciti di conquistare pubblico.

