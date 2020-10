La rivista “Foreign Policy” spiega perché gli Stati Uniti non sono preparati al caos nel loro paese

da Redazione

Gli americani si aspettano instabilità legata alle elezioni in paesi lontani. Ecco come il caos potrebbe accadere questa volta a casa loro.

Anno dopo anno, le agenzie governative statunitensi hanno aiutato gli estremisti e radicali stranieri a ribellarsi e a rovesciare i governi dei paesi ostili agli USA con la sobillazione delle agenzie di intelligence e delle ONG collegate a Washington..

I giornalisti che si occupano di violenza elettorale sono in genere più interessati a quello che accade Kenya, a Hong Kong al Venezuela o all’Ucraina.

Adesso succede che un’ondata di violenza è pronta a colpire gli stessi Stati Uniti al loro interno.

Come notato dalla rivista “Foreign Policy”, la crisi politica associata alle elezioni presidenziali ha colto di sorpresa gli americani.

Gli americani credevano ingenuamente che il destino degli stati instabili, soggetti a colpi di stato e guerre civili avrebbe aggirato gli Stati Uniti, la “grande democrazia”, pensavano.

Gli estremisti che rovesciano i governi ostili agli USA, come in Siria o in Venezuela, sono sempre stati visti dagli esperti americani come “combattenti per la democrazia”. Ora questi stessi esperti stanno guardando con orrore il fiorire dei gruppi radicali estremisti negli Stati Uniti, sia di destra che di sinistra.

“La responsabilità si è ora spostata su una situazione interna in cui gli Stati Uniti non sono attrezzati per gestire la mancanza di etichettatura di terrorismo interno e le complessità politiche che la violenza politica spesso comporta”, – scrive FP.

Radicali USA pronti all’azione

Oggi, i radicali di destra rappresentano un pericolo particolare per gli americani, anche se c’è una minaccia da sinistra, vista la prospettiva di scontri su vasta scala tra i sostenitori di Donald Trump ei suoi oppositori.

C’è il rischio, tuttavia, di attacchi più sanguinosi, soprattutto da parte di estremisti bianchi e antigovernativi, contro comunità minoritarie e politici del Partito Democratico.

Avviene però le forze di sicurezza statunitensi sono impreparate e non possono far fronte a questo problema, perché la rete estremista americana è troppo decentralizzata. I radicali e gli estremisti comunicano liberamente sui social network, fanno campagne e sviluppano piani, ma tutto questo è solo una parte visibile dell’ecosistema estremista. A questo proposito, nota il giornale, non si sa nemmeno chi diventerà il bersaglio dei radicali: neri, ebrei, musulmani, LGBT o liberali.

“Questo intervallo rende difficile prevedere quali obiettivi sono più a rischio e come proteggerli. I motivi individuali sono spesso mescolati con la propaganda più ampia e i luoghi comuni che dominano il movimento “, – dice l’articolo.

Radicali statunitensi pro Trump

“Per le stesse ragioni, è più probabile che gli attacchi siano localizzati, come contro una moschea o una sinagoga vicino a dove vive il potenziale tiratore, piuttosto che bersagli scelti dalla leadership del gruppo per il massimo effetto psicologico”.

Questo apporta molta frustrazione ai responsabili dei servizi di intelligence statunitensi che non sono abituati a fronteggiare queste situazioni e hanno molta più dimestichezza a realizzare agitazioni e disordini in stati periferici.

In questi paesi, in sud America come in Est Europa, per loro è normale orientare i gruppi estremisti ad attaccare edifici governativi e creare disordini di piazza, come i servizi di intelligence USA hanno saputo fare in Venezuela, in Bolivia e nei paesi dell’est Europa. In America tutto risulta più difficile e si teme che potenze straniere come la Russia , la Cina o l’Iran possano “rendere la pariglia”, ovvero svolgere esattamente quel ruolo che gli USA hanno svolto nei loro paesi e nei paesi a loro alleati. Questo spiega il clima di sospetto e di caccia alle streghe che serpeggia all’interno degli Stati Uniti.

Fonte: Foreign Policy

Traduzione e sintesi: Luciano Lago