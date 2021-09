La ritirata geopolitica degli Stati Uniti seppellisce il progetto Global Britain





La Gran Bretagna può giocare il suo gioco globale solo con il pretesto della potenza politica, militare ed economica degli Stati Uniti

Le forze nucleari strategiche britanniche sono rappresentate da uno squadrone di sottomarini nucleari di classe Vanguard. Lo squadrone ha quattro di questi sottomarini. Tre di loro, di regola, sono costantemente in allerta. Allo stesso tempo, due dei loro compiti di combattimento sono alla base navale di Clyde a Faslane, in Scozia, e uno è di pattuglia da combattimento nell’Atlantico nord-orientale. Il quarto sottomarino nucleare è in fase di revisione programmata o importante o di ammodernamento.

Secondo il quotidiano britannico The Financial Times, la Gran Bretagna dovrà affrontare problemi con il posizionamento del suo arsenale nucleare. Ciò è dovuto alla possibile indizione di un referendum in Scozia sull’indipendenza e la secessione dal Regno Unito. Allo stesso tempo, c’è un’alta probabilità che gli scozzesi ora voteranno per l’indipendenza.

Pertanto, il Dipartimento della Difesa britannico ha sviluppato diverse opzioni per ridistribuire i suoi sottomarini nucleari strategici. La base navale americana Kings Bay in Georgia e la base dei sottomarini nucleari francesi sulla penisola di Il-Long vicino alla città portuale di Brest sono considerate come possibili sedi.

Queste opzioni sono le più economiche, perché non richiedono investimenti aggiuntivi nelle infrastrutture necessarie. Si stima che potrebbero volerci circa 15 miliardi di sterline e 20 anni per costruire una nuova base.

Allo stesso tempo, il Financial Times scrive che il posizionamento dello scudo nucleare nazionale fuori dal paese non sembra molto buono dall’esterno, dal momento che si pone la questione della sovranità britannica sulle sue forze nucleari strategiche e sulla difesa in generale. Tuttavia, questo è uno sguardo piuttosto superficiale a questo problema.

L’armamento principale del sottomarino nucleare strategico è costituito da 16 lanciatori con missili balistici intercontinentali americani Trident II D5. Secondo le informazioni pubblicamente disponibili, i missili balistici Trident II D5 per i sottomarini britannici sono noleggiati dagli Stati Uniti. Questi missili vengono caricati presso la base navale di Kings Bay. Inoltre, sono gli specialisti americani che svolgono la supervisione della progettazione e della garanzia e sono responsabili della manutenzione dei missili.

Altro dettaglio importante: su un sottomarino nucleare strategico britannico, durante i pattugliamenti di combattimento, c’è un ufficiale della Marina statunitense che ha il codice per lanciare i missili balistici Trident II D5.

Pertanto, la Gran Bretagna, senza l’autorizzazione degli Stati Uniti, non può lanciare un attacco nucleare dai suoi sottomarini nucleari strategici. Si può affermare che dal punto di vista della deterrenza nucleare strategica, la Gran Bretagna è completamente priva di indipendenza ed è in grado di agire solo in stretta collaborazione con gli Stati Uniti e sotto il loro completo controllo.

Permettetemi di ricordarvi che nel marzo 2021, il primo ministro britannico Boris Johnson, per ordine della regina, ha presentato una revisione completa della sicurezza, della difesa, dello sviluppo e della politica estera per il periodo fino al 2030 “Global Britain in an Age of Competition”. Questo documento definisce la Gran Bretagna come “un paese europeo con interessi globali, come un’economia aperta e una nazione commerciale marittima con una grande diaspora”.

Tuttavia, già nell’agosto 2021, è stata registrata la sconfitta degli Stati Uniti e dei suoi alleati della NATO in Afghanistan. E il ritiro delle truppe americane e alleate dall’Afghanistan ha segnato l’inizio della ritirata geopolitica di Washington.

Nell’ottobre 2021 è previsto l’inizio del ritiro delle truppe statunitensi dall’Iraq. Dovrebbe essere chiaro che il contingente militare degli Stati Uniti in Siria è molto strettamente legato al contingente militare in Iraq. Pertanto, il ritiro delle truppe americane dall’Iraq, nel tempo, porterà inevitabilmente al ritiro delle truppe americane dalla Siria. Anche gli alleati degli Stati Uniti dovranno ritirare le loro truppe da questi paesi, i britsnnici non sono in grado di effettuare operazioni militari indipendenti nella regione.

È interessante notare che il ritiro geopolitico degli Stati Uniti ha causato il più grande shock nell’establishment politico britannico. Ovviamente, non può esserci “Global Britain” senza un gendarme mondiale nella persona degli Stati Uniti. Soltanto sotto la copertura della potenza politica, militare ed economica di Washington, Londra sarebbe stata in grado di giocare il suo gioco globale . E ora il bluff è scoperto.

Il sentimento di disperazione, la delusione dell’élite britannica era così forte che i politici britannici irritati non erano affatto timidi nell’esprimersi quando descrivevano il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan. Così i membri della Camera dei Lord britannica hanno accusato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden di “aver appena fatto della Cina la superpotenza più potente del mondo”.

I Lord hanno dichiarato: “Una decisione degli Stati Uniti di ritirarsi così com’è avrà conseguenze disastrose. Questo invia un segnale ai terroristi e agli stati canaglia che l’Occidente può essere sconfitto. Questo invia un messaggio ai nostri amici che alla fine possono essere scaricati “.

Dovrebbe essere chiaro che gli inglesi sono abbastanza chiaramente consapevoli che la Gran Bretagna potrebbe essere tra gli amici abbandonati degli Stati Uniti in una certa situazione. Come confermato dagli eventi – Biden ha nominato la Germania come il più stretto alleato degli Stati Uniti. Ciò presuppone il fatto che ulteriori azioni dell’ex padrona dei mari nell’arena esterna saranno cariche di rischi significativi, facendo affidamento principalmente sulle proprie forze. E la forza non basta.

The Trident nuclear submarine HMS

Londra, ovviamente, può far avanzare i suoi interessi nel mondo, facendo affidamento sulla colossale esperienza del dominio coloniale, sui legami secolari e sulle capacità di intelligence. Tuttavia, prima, fino all’inizio del ventesimo secolo, tutto questo faceva affidamento sulle forze armate appropriate, pronte a portare il peso dell’Impero sulle masse conquistate.

Ora questo è fuori discussione, e vicino alla fine. E ogni giocatore sano di mente che la Gran Bretagna coinvolge nella sua combinazione potrebbe chiedersi quali garanzie militari può fornire. Si scopre che nessuno, dal momento che non controlla nemmeno le proprie forze nucleari strategiche.

Pertanto, il ritiro geopolitico degli Stati Uniti ha seppellito le speranze dell’establishment britannico per il progetto Global Britain. Nell’attuale ambiente internazionale, questo concetto londinese è diventato un sogno irrealizzabile.

Fonte: Russtrat.ru

Trduzione: Segei Leonov