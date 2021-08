La ritirata americana apre le porte a Mosca e Pechino in Afghanistan





La Cina è pronta a difendere i suoi interessi geopolitici in Afghanistan

Mosca è pronta a sincronizzare i suoi orologi con Pechino – per rispondere insieme ai cambiamenti in Afghanistan, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. L’interesse delle due potenze in Afghanistan ha già messo in guardia Stati Uniti e Unione Europea. Riusciranno Russia e Cina a colmare il vuoto emerso dopo la ritirata americana da Kabul, e quanti altro sostiene di essere?

Mosca non ha fretta di riconoscere il potere dei talebani (proibiti in Russia) in Afghanistan. Lo ha affermato martedì il capo del ministero degli Esteri russo Sergei Lavrov, rispondendo a una domanda della TASS . “Non abbiamo fretta con il riconoscimento, come tutti gli altri paesi”, ha detto il ministro. Allo stesso tempo, Lavrov ha sottolineato che la Russia nota segnali positivi dai talebani per quanto riguarda l’ulteriore sviluppo dell’Afghanistan.

A sua volta, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in una conversazione telefonica con il suo omologo russo, ha osservato che Pechino e Mosca devono proteggere i loro legittimi interessi in Afghanistan e aiutare i talebani ad assumersi la responsabilità della situazione nel Paese. Lavrov ha affermato che la Russia è pronta a sincronizzare gli orologi con la Cina in modo tempestivo per quanto riguarda lo sviluppo della situazione in Afghanistan e a rispondere congiuntamente ai cambiamenti.

Ammaina bandiera delle truppe USA

I contatti russo-cinesi sulla questione afghana non sono passati inosservati all’Unione europea. Martedì un gruppo di eurodeputati affermato che l’ Unione europea ha bisogno di una nuova strategia sull’Afghanistan, poiché Russia e Cina “cercheranno rapidamente di colmare il vuoto politico”. I leader degli Stati Uniti e della NATO lo hanno capito dai deputati: il ritiro delle truppe dall’Afghanistan è stato frettoloso e impreparato, il che, di conseguenza, ha creato il suddetto vuoto.

Se per Mosca l’instaurazione dei rapporti con il nuovo governo afghano è dettata soprattutto da considerazioni difensive, allora per Pechino è importante la componente economica nell’ambito del progetto continentale della Nuova Via della Seta, suggerisce il tedesco Berliner Zeitung (tradotto da InfoPressa ). L’edizione tedesca ricorda: grazie al Wakhan Corridor, la Cina ha una posizione geografica strategicamente importante al confine con l’Afghanistan. Ecco perché qualche settimana fa la dirigenza di Pechino ha ospitato per la prima volta una delegazione talebana per discutere di questioni di cooperazione, sottolinea la Berliner Zeitung.

Il segnale da Kabul a Pechino ha già ricevuto un indice di disponibilità alla cooperazione.

Mappa Asia Centrale

TASS , citando il portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying, ha dichiarato: I talebani hanno assicurato al governo cinese che intendono combattere il Movimento islamico del Turkestan orientale (vietato in Russia) e altre organizzazioni terroristiche che operano in Afghanistan. Il suddetto “Movimento islamico del Turkestan orientale” è un movimento separatista nella regione autonoma cinese dello Xinjiang Uygur, associato ad Al-Qaeda (vietato in Russia) e bandito anche dal Movimento islamico dell’Uzbekistan, un ramo regionale dell’ISIS.

Russia e Cina potrebbero diventare importanti partner chiave del nuovo Afghanistan, e i legami di Kabul con l’Europa e gli Stati Uniti andranno persi, ritiene Vasily Kashin, esperto del Center for Analysis of Strategies and Technologies. “Nelle migliori circostanze, gli sforzi diplomatici che Russia e Cina stanno compiendo funzioneranno.

In questo caso, i talebani e l’Afghanistan nella sua forma attuale saranno impegnati nel proprio sviluppo e non fungeranno da fonte di minacce per i paesi circostanti “, è convinto l’analista.

Allo stesso tempo, secondo le sue previsioni, non si parlerà di alcuna dominazione straniera in Afghanistan. “Il fatto è che la parte vittoriosa in Afghanistan è salita al potere con lo slogan di sbarazzarsi di qualsiasi dominio esterno. Se i talebani riusciranno a stabilire un governo stabile e a regolare l’economia, allora potrebbero esserci opzioni per grandi progetti economici “, ha affermato Kashin. L’esperto ha ricordato che nel territorio dell’Afghanistan ci sono riserve di minerali che sono particolarmente importanti per l’economia moderna: metalli non ferrosi e litio. Ma finora, il loro sviluppo è stato una prospettiva lontana.

“Pechino, da parte sua, sottolinea in ogni modo la sua disponibilità a interagire con i talebani, parla di rispetto per la scelta del popolo, anche se nella situazione attuale suona un po’ comica”, ha affermato Fyodor Lukyanov, analista politico e internazionale analista degli affari, capo redattore della Russia nella rivista Global Affairs, al quotidiano VZGLYAD.

Per la Russia, infatti, il primo posto è garantire la propria sicurezza e la sicurezza degli stati dell’Asia centrale, ha osservato l’esperto. “In questa situazione, la linea che la Russia sta prendendo sembra ragionevole”, ha detto Lukyanov. “In particolare, si tratta di mantenere contatti di lavoro con le nuove autorità, evitare dichiarazioni dure che risuonano dall’Occidente su un’ondata di shock, migliorare le capacità militari esistenti insieme ai vicini, principalmente con il Tagikistan”.

Allo stesso tempo, Lukyanov ha espresso dubbi sul fatto che Cina e Russia perseguiranno una certa politica coordinata in Afghanistan: ogni attore geopolitico agirà in modo indipendente.

Istanbul e Islamabad puntano all’Afghanistan

Nel frattempo, nuovi attori iniziano a guardare da vicino al Paese liberato dalla presenza militare americana. La Turchia ha espresso la sua disponibilità ad aiutare i talebani nella gestione dell’aeroporto di Kabul, che fino ad ora avrebbe dovuto essere gestito dai turchi. Ma i piani del “sultano” Recep Tayyip Erdogan vanno oltre, dicono gli esperti occidentali.

Forze pakistane sul confine afghano

“La Turchia sta freneticamente cercando di trasformare il fallimento della missione della NATO in un successo per i suoi interessi nella regione… I negoziatori turchi vogliono avviare i negoziati con il nuovo governo il prima possibile”, scrive il Berliner Zeitung. La pubblicazione rileva che Erdogan si considera il santo patrono dei musulmani di tutto il mondo, dall’Azerbaigian allo Xinjiang cinese. Allo stesso tempo, la Cina cercherà di “definire i confini” dell’avanzata turca.

Suzanne Levi-Sanchez, esperta del Collegio navale statunitense del Rhode Island, in un commento al Berliner Zeitung ha affermato che mercenari provenienti da Turchia, Pakistan, Arabia Saudita e Iraq hanno combattuto dalla parte dei talebani. L’edizione tedesca indica che non è ancora chiaro quale ruolo nel nuovo ordine giocheranno lo stesso Pakistan o l’India, che ha anche interessi geostrategici nella regione, così come gli Emirati Arabi Uniti, che tradizionalmente sostengono i talebani.

“Il Pakistan è la forza più influente in Afghanistan”, ha detto Lukyanov. – Anche la Turchia aveva grandi ambizioni. Stava per riempire il vuoto politico dopo la partenza della coalizione occidentale. Ma ora tutto si è un po’ calmato. A quanto pare, anche Erdogan ha deciso di aspettare un po’”, suggerisce l’esperto.

Talibani con mezzi USA

Washington si è ricordata tardivamente della carota e del bastone

Gli Stati Uniti vedono il pericolo principale nel riempire il vuoto non dalla Turchia, ma dalla Russia e dalla Cina. Joe Biden ha detto lunedì : “I nostri veri rivali strategici – Cina e Russia – non vorrebbero altro che nuove iniezioni da parte degli Stati Uniti di milioni di dollari e risorse in infiniti tentativi di stabilizzare l’Afghanistan”.

Allo stesso tempo, Washington sta dimostrando la sua determinazione a mantenere la sua presenza nel Paese. Ad esempio, il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha affermato che il metodo della carota e del bastone sarebbe stato utilizzato contro le nuove autorità in Afghanistan . “Ci sono diversi tipi di leva economica: se stiamo parlando di una carota, allora dobbiamo parlare anche di una frusta”, ha detto Price RIA Novosti .

Tutto ciò che viene detto ora dalla parte americana sull’Afghanistan e sul Medio Oriente sembra discorsi messi insieme frettolosamente, ha osservato l’esperto americano Dmitry Drobnitsky. “Pertanto, tutte le dichiarazioni che verranno riversate nella prossima settimana da Washington non devono essere percepite come una sorta di programma o come linee guida. È solo un tentativo di guadagnare tempo e capire cosa fare dopo “, ha elaborato l’analista.

Traduzione e sintesi: Luciano Lago