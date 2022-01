La risposta del presidente Croato Milanović ai vertici della NATO ha gelato Stoltenberg e i guerrafondai di Washington

di Marko Marjanović

Gli ucraini aggiungono il presidente croato alla loro lista di “nemici dell’Ucraina”

Milanović: “occorre trovare un accordo che tenga conto degli interessi di sicurezza della Russia”

“Mirotvorets”, il database online crowd-sourced dei “nemici dell’Ucraina” lanciato da ex ufficiali della SBU nel 2014 ha aggiunto il Presidente della Croazia alla sua lista di oltre 200.000 personalità nemiche (per lo più residenti in Crimea e Donbass).

Il presidente croato Milanović ha dichiarato che, come comandante in capo dell’esercito croato, garantisce che la Croazia non è coinvolta in nessuna mossa NATO intorno alla Russia-Ucraina e che ritirerà fino all’ultimo soldato croato da tutte le missioni NATO (cioè comprese quelle africane ) nel momento in cui qualcosa debba divampare. Milanović ha anche caratterizzato l’Euromaidan del 2014 come un “colpo di stato” avvenuto contro il presidente Yanukovich “legalmente eletto”, che era però anche “un imbroglione seduto su tre sedie”.

Il presidente croato ha attribuito la colpa della crisi alle intromissioni degli Stati Uniti, in particolare “alla dinamica della politica interna americana”. Ha detto che sta vedendo comportamenti “incoerenti e pericolosi” da parte degli americani. Ha sottolineato che “questi eventi” si stavano svolgendo nel “cortile anteriore” di Mosca e che “occorre trovare e sarà trovato un accordo che tenga conto degli interessi di sicurezza della Russia”. Il presidente croato ha aggiunto che esistevano modi per preservare l’Ucraina “nel suo insieme o al 99% integra”. Ha anche rimproverato l’UE per aver attirato gli ucraini nel colpo di stato del 2014 che ha portato alla perdita della Crimea.

Come particolare minaccia alla pace, ha individuato i senatori statunitensi aggressivi, spesso repubblicani a cui non importava di abbassare le tensioni con la Russia quando Trump li ha favoriti, e si è chiesto come fosse (quella dell’Ucraina)una questione esistenziale “per la Virginia, o Salt Lake City” e non per la Russia ( così come per Kiev e per i paesi dell’est Europa).

Milanović ha detto che sicuramente c’è un modo per proteggere l’Ucraina allo stesso modo di come è stato trovato per la Svezia, la Finlandia e l’Austria, e che “il posto dell’Ucraina non è nella NATO” . Ha poi rimproverato l’UE per aver intrecciato una storia secondo cui, mentre un’unione doganale con la Russia è stata negativa per l’Ucraina, un “trasferimento in Occidente” si sarebbe invece tradotto in un futuro di “latte e miele”, quindi non ha fornito assistenza economica e ha appeso l’Ucraina asciugarsi sotto questo aspetto economico.

Milanović ha detto che c’era bisogno di “calmare la scena politica e non permettere agli estremisti di esercitare pressioni sulla politica quotidiana” e che “questa è una situazione senza un vero colpevole ma con un quadro molto chiaro di chi potrebbe trarne vantaggio”.

Ha caratterizzato il movimento sostenuto dall’UE contro Yanukovich come “disordini sanguinosi e terrorismo nelle strade di Kiev” e “un movimento che era molte cose diverse dalla semplice richiesta di democrazia” e che otto anni dopo l’Ucraina “rimane uno degli stati più corrotti nel mondo.”

L’Ucraina ufficiale ha chiesto al presidente croato di ritrattare la sua “narrativa di propaganda russa”, questi non l’ha fatto, e ora è nella loro lista sempre crescente di nemici insieme a 200.000 persone che affermano opinioni come loro cittadini.

Milanović è anche un raro politico croato che difende i croati bosniaci contro il dominio coloniale dell’UE favorevole ai musulmani, un combattente contro il culto del disordine del virus e un tesoro nazionale.

Allegato N1 :

“Spie, preti, pubblici ministeri e giornalisti; gli innocenti e i colpevoli vengono denunciati allo stesso modo come collaboratori filo-russi nella lista nera online dell’Ucraina… Alcuni di quelli del database “Myrotvorets” potrebbero essere stati coinvolti in atti di propaganda o efferati crimini di guerra nell’est del paese, ma altri non hanno fatto altro che offendere la sensibilità politica o popolare, o semplicemente usare il vernacolo ‘sbagliato'”, ha riportato martedì il Times in un articolo sulla famigerata lista nera, che in seguito includeva anche il presidente della Croazia, Zoran Milanovic.

“Non importa: tutti sono giudicati da una giuria nascosta, accusati di ‘atti deliberati contro la sicurezza nazionale dell’Ucraina’ e che i loro dati personali vengono pubblicati insieme ai loro presunti crimini sotto gli occhi di tutti”, ha citato l’articolo dell’agenzia statale croata Hina , scritto dal corrispondente del giornale da Kiev, Anthony Loyd.

“Mentre la minaccia dell’invasione russa aumenta, inimicandosi gli scismi politici e alimentando invettive all’interno dell’Ucraina, né il grado né la reputazione esentano gli individui dalle accuse di Myrotvorets”, ha affermato Hina citando l’articolo.

Secondo Hina, due giorni dopo la pubblicazione dell’articolo, ci sarebbe finito anche il presidente croato Zoran Milanovic.

“E’ accusato di aggressione umanitaria contro l’Ucraina, di aver aiutato l’aggressione russa , di aver diffuso propaganda russa e di sostenere e giustificare l’aggressione russa contro l’Ucraina”, ha riferito Hina.

“Milanovic è finito nella lista per aver affermato che la Croazia non sarà in alcun modo coinvolta nella crisi ucraina in caso di escalation e che non dispiegherà le sue truppe lì. Ha anche affermato che l’Ucraina non appartiene alla NATO e che l’Unione Europea ha innescato un colpo di stato in Ucraina nel 2014 quando il presidente filo-russo Viktor Yanukovich è stato estromesso”, ha spiegato Hina.

In risposta, mercoledì il ministero degli Esteri ucraino ha convocato l’ambasciatore croato in Ucraina per protestare contro le dichiarazioni di Milanovic, che. “Nel frattempo, le sue dichiarazioni sono state applaudite in Russia”, ha detto Hina.

L’inclusione di Milanovic nella lista nera del database Myrotvorets è stata confermata anche dal portavoce del ministero degli Esteri russo Alexei Zaitsev in una regolare conferenza stampa giovedì. L’elenco contiene fino a 187.000 nomi, inclusi non solo criminali di guerra e agenti dei servizi segreti russi dell’FSB, ma anche il fondatore dei Pink Floyd, Roger Waters, che tre anni fa disse che la Russia aveva più diritti sulla Crimea rispetto all’Ucraina.

La scrittrice bielorussa, vincitrice del premio Nobel e critica del Cremlino Svetlana Alexievich è finita nell’elenco per aver menzionato che alcuni ucraini di etnia ucraina avevano aiutato i nazisti nella persecuzione degli ebrei durante la seconda guerra mondiale.

L’elenco comprende anche 500 funzionari ucraini, di etnia ungherese, che hanno ottenuto passaporti ungheresi. Il motivo: l’Ucraina vieta la doppia cittadinanza e Myrotvorets considera un atto del genere un atto di tradimento.

“Il database è stato creato nel 2014 dopo un incontro tra il politico ucraino George Tuka e un ex membro del Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU), conosciuto solo con lo pseudonimo di Roman Zaitsev”, ha detto Hina, citando il Times .

Tuka ha detto al Times che ex agenti di polizia, ex soldati e alcune figure politiche hanno continuato ad avere opinioni filo-russe e che la mancanza di un database ufficiale con i loro nomi è stata la ragione per cui è stato creato Myrotvorets.

Diverse persone sono state uccise dopo che i loro nomi e indirizzi sono finiti nel database. “Tuka afferma che non c’è alcun collegamento tra questo e il database, ma osserva che quelli erano nemici dell’Ucraina e che non gli mancano”, ha detto Hina.

L’elenco include anche i dati di circa 4.500 giornalisti occidentali, ucraini e russi accreditati dalle autorità separatiste del Donbas, requisito obbligatorio per lavorare nell’area controllata dalle forze filo-russe. Molti di loro in seguito hanno ricevuto minacce.

“L’elenco è molto pericoloso e dovrebbe essere rimosso immediatamente. La tensione è già alta e non fa che alimentare il fuoco”, ha detto l’ex funzionario di Human Rights Watch in Ucraina Yulia Gorbunova. La rimozione dell’elenco è stata richiesta più volte dagli ambasciatori delle Nazioni Unite, del G7 e dell’UE e dai gruppi per i diritti umani, ma senza alcun risultato , ha affermato Hina.

Fonte: Anti Empire.com

Traduzione: Luciano Lago