La Risistemazione Globale

da Redazione

di Peter Koenig (*)

Imagina, stai vivendo in un mondo che ti hanno detto sia una democrazia – e tu puoi persino crederci – ma in effetti la tua vita e il tuo destino sono nelle mani di pochi oligarchi ultra ricchi, ultra potenti e ultra disumani. Possono essere chiamati lo “Stato Profondo”, o semplicemente la “Bestia”, o qualsiasi altra cosa di oscuro e non rintracciabile – non ha importanza. Sono meno dello 0,0001%.

Per mancanza di una migliore espressione, per ora chiamiamoli “Oscuri Individui”.

Questi oscuri individui che pretendono di gestire il mondo non sono mai stati eletti. Non abbiamo bisogno di nominarli. Capirete chi sono, e perché sono famosi e perché alcuni di loro sono totalmente invisibili. Hanno creato strutture e organismi senza alcuna struttura legale. Sono pienamente al di fuori della legalità internazionale. Sono un’avanguardia per la Bestia. Può essere che ci siano svariate Bestie in competizione. Ma esse hanno lo stesso obiettivo: un Nuovo Ordine Mondiale (NOM) o un Unico Ordine Mondiale (UOM).

Questi oscuri individui stanno gestendo il Forum Economico Mondiale (in cui si riuniscono i rappresentanti della grande industria, dell’alta finanza e le grandi celebrità), il Gruppo dei 7 – G7, il Gruppo dei 20 – G20 (in cui si riuniscono i leader delle nazioni “economicamente più forti”). Ci sono anche entità minori, chiamate Bilderberg Society, Council on Foreign Relations (CFR), Chatam House e altre ancora.



I membri di tutte loro si sovrappongono. Persino la combinazione di questa avanguardia ampliata rappresenta meno dello 0,0001%. Si sono tutti sovraimposti sui governi nazionali sovrani eletti e sui governi costituzionali, e sulla struttura multinazionale a livello mondiale, l’ONU, l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Infatti, hanno cooptato l’ONU per fare i loro interessi. I direttori generali dell’ONU, come pure i direttori generali delle multiple sotto-organizzazioni dell’ONU, sono scelti per la maggior parte dagli USA, con cenni consenzienti dei loro vassalli europei – secondo il profilo politico e psicologico del candidato. Se la sua performance come capo dell’ONU o come capo di una sotto-organizzazione dell’ONU fallisce, i suoi giorni sono contati. Cooptati o creati dalla/e Bestia/e sono anche l’Unione Europea, le organizzazioni di Bretton Woods, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale (FMI), come pure l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) – e – voglio che sia chiaro – la Corte penale internazionale all’Aia in Olanda. Non ha alcun mordente. Serve solo per assicurarsi che la legge stia sempre dalla parte dei fuorilegge.

In aggiunta alle istituzioni finanziarie internazionali che rivestono ruoli chiave, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale (FMI), ci sono le cosiddette banche regionali di sviluppo e istituzioni finanziarie simili, che mantengono sotto controllo i Paesi delle rispettive regioni.

In fin dei conti, l’economia finanziaria e a debito controlla tutto.

Il banditismo neoliberale occidentale ha creato un sistema dove la disobbedienza politica può essere punita con l’oppressione economica o con il furto totale di attività nei territori internazionali. Il comune denominatore del sistema è (ancora) l’onnipresente dollaro statunitense.

“Individui Non Eletti”

La supremazia di questi oscuri individui non eletti diventa ancora più lampante. Noi, il Popolo, consideriamo “normale” che loro prendano le decisioni, non ciò che chiamiamo – o che un tempo eravamo orgogliosi di chiamare, le nostre nazioni sovrane e i nostri governi eletti sovranamente.

Siamo diventati un gregge di pecore obbedienti. La Bestia ha gradualmente e in silenzio preso il sopravvento. Non l’abbiamo notato. È la tattica del salame, si taglia a fette piccole e quando il salame è finito, ti rendi conto che non è rimasto niente della tua libertà, i tuoi diritti civili e umani sono spariti. Allora è troppo tardi. Un esempio significativo è il Patriot Act negli USA. Fu preparato molto prima dell’11 Settembre. Una vota che l’11 Settembre “accadde”, la legislazione sul Patriot Act fu introdotta al Congresso in un attimo – per la protezione futura della gente – la gente lo richiedeva per paura – e – bingo, il Patriot Act portò via il 90% della libertà del popolo americano e dei suoi diritti civili. Per sempre.

Siamo diventati asserviti alla Bestia. La Bestia prende le decisioni sugli alti e bassi delle nostre economie, su chi dovrebbe essere soffocato dal debito, quando e dove una pandemia dovrebbe scoppiare, e sulle condizioni di sopravvivenza alla pandemia, per esempio, l’isolamento sociale. E come se non bastasse – gli strumenti che la Bestia usa, molto intelligentemente, sono un piccolo minuscolo nemico invisibile, che si chiama virus, e un enorme ma anche invisibile mostro, che si chiama PAURA. Questo ci tiene alla larga dalla strada, dal rivedere i nostri amici, e dagli intrattenimenti sociali, teatro, eventi sportivi, o un picnic al parco.



Presto la Bestia deciderà chi vivrà e chi morirà, davvero, se non facciamo nulla. Questo può avvenire presto. Un’altra ondata di pandemia e la gente potrebbe implorare e urlare per un vaccino, per la loro campana a morto e per la super miniera d’oro di profitti di Big Pharma – e verso gli obiettivi degli eugenetisti sfacciatamente in giro per il mondo – vedi questo. C’è ancora tempo per dire tutti quanti assieme NO. Collettivamente e solidalmente.

Prendi l’ultimo caso di palese inganno. Opportunamente, dopo che la prima ondata di Covid-19 è passata, almeno nel Nord globalizzato, dove le principali decisioni mondiali vengono prese, agli inizi di giugno 2020, il non eletto Presidente del Forum Economico Mondiale, Klaus Schwab, ha annunciato “La Grande Risistemazione”. Approfittando del collasso economico – lo shock derivante dalla crisi, come nella “Dottrina dello Shock” – il signor Schwab, uno dei paladini della Bestia, annuncia apertamente ciò che il Forum Economico Mondiale discuterà e deciderà per il mondo a venire nel prossimo Forum di Davos che si terrà a gennaio 2021. Per maggiori dettagli vedi questo.

Klaus Schwab

Noi, il Popolo, accetteremo l’agenda dei non eletti del Forum Economico Mondiale?

Si focalizzerà opportunamente sulla protezione di ciò che è rimasto sulla Terra; ovviamente al centro ci sarà il “Riscaldamento Globale” causato dalla CO2 prodotta dall’uomo. Lo strumento per la protezione della natura e dell’umanità sarà l’Agenda 2030 dell’ONU – che equivale agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell’ONU. Si focalizzerà su come ricostruire l’economia globale distrutta volontariamente, rispettando nel mentre i principi (“verdi”) dei 17 OSS.

Sia chiaro, è tutto connesso. Non ci sono coincidenze. La famigerata Agenda 2021 che coincide e integra la cosiddetta Agenda 2030 dell’ONU, sarà puntualmente inaugurata a gennaio del 2021 dalla dichiarazione ufficiale della “Grande Risistemazione” da parte del Forum Economico Mondiale. Analogamente, l’implementazione dell’agenda della “Grande Risistemazione” cominciò a gennaio del 2020, dal lancio della pandemia di coronavirus – pianificata da decenni, con i più recenti visibili eventi posti in essere nel “2010 Rockefeller Report” con il suo “Lockstep Scenario” [per approfondimenti cliccare qui – n.d.c.], e lo Event201, del 18 Ottobre 2019, tenutosi a New York, in cui si svolse una simulazione al computer nella quale si prevedeva una pandemia di coronavirus che avrebbe causato 65 milioni di morti entro 18 mesi e l’economia in rovina, evento programmato solo poche settimane prima del lancio dell’effettiva pandemia da coronavirus. Vedi COVID-19, We Are Now Living the “Lock Step Scenario” e questo e questo.

Le Rivolte Razziali

Le rivolte razziali, iniziate dal movimento “Black Lives Matter” (finanziato dalla Fondazione Ford e dalla Fondazione Open Society di George Soros), a seguito del brutale assassinio dell’afroamericano George Floyd da parte di una squadraccia della polizia di Minneapolis e che si sono diffuse come un incendio boschivo in poco tempo in più di 160 città, prima negli USA, poi in Europa – non sono solo connesse all’agenda della Bestia, ma costituiscono anche un conveniente depistaggio dalla catastrofe umana lasciata dal Covid-19. Vedi anche questo.

Il nefasto programma della Bestia per implementare cosa c’è davvero dietro all’Agenda 2030 dell’ONU è la poco nota “Agenda ID2020”. Vedi The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is “Agenda ID2020”. È stata creata e fondata dal guru dei vaccini Bill Gates, e così pure lo è stata GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunizations = Alleanza Globale per i Vaccini e le Immunizzazioni), l’associazione di Big Pharma – coinvolta nel creare i vaccini per il coronavirus, e che finanzia assieme alla Bill and Melinda Gates Foundation una significativa parte del budget dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La Grande Risistemazione, come annunciato da Klaus Schwab, Presidente del Forum Economico Mondiale, è presumibilmente implementata dall’Agenda ID2020. È più di quanto appare a prima vista. L’Agenda ID2020 è addirittura fissata negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell’ONU, come afferma l’OSS 16.9 “entro il 2030, fornire identità legale (in formato digitale) per tutti, includendo la registrazione gratuita della nascita”. Questo si adatta perfettamente all’obiettivo complessivo dell’OSS 16: “Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, fornire accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli”.

Microchip sottocutaneo- Un sistema di controllo sociale



A seguito del percorso ufficiale dell’Agenda 2030 dell’ONU di conseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, l’attività di implementazione dell’Agenda ID2020 – che attualmente viene testata sui bambini in età scolare del Bangladesh – fornirà Documenti d’Identità digitalizzati possibilmente nella forma di nano chip impiantati insieme ai programmi di vaccinazione obbligatoria, promuoverà la digitalizzazione del denaro e l’introduzione del 5G – che servirebbe per scaricare e monitorare i dati personali sui nano chip e per controllare la popolazione. L’Agenda ID2020 molto probabilmente includerà anche programmi – attraverso le vaccinazioni? – di riduzione significativa della popolazione mondiale. Gli eugenetisti rappresentano una importante componente nel controllo della futura popolazione mondiale sotto un Nuovo Ordine Mondiale (NOM)/Unico Ordine Mondiale (UOM) – vedi anche le Georgia Guidestones, misteriosamente costruite nel 1980.

L’élite dominante ha usato l’isolamento sociale imposto dalla pandemia da coronavirus per eseguire questa agenda. La sua implementazione naturalmente dovrebbe affrontare forti proteste, organizzate e finanziate lungo le stesse linee come lo sono state le proteste e le dimostrazioni del movimento Black Lives Matter. Potrebbero essere non pacifiche – e potrebbero essere pianificate per non essere pacifiche. La maggior parte dei disordini civili sarebbero da attendersi in USA e in Europa e quindi una totale militarizzazione è richiesta per controllare le loro popolazioni. Ciò è in buona fase di preparazione.



Nel suo saggio The Big Plantation, John Steppling riporta da un articolo del New York Times che: “Un minimo di 93.763 mitragliatrici, 180.718 caricatori di cartucce, centinaia di silenziatori e un numero sconosciuto di lancia granate sono stati forniti ai dipartimenti di polizia statali e locali degli USA a partire dal 2006. Questo in aggiunta ad almeno 533 aeroplani ed elicotteri, e 432 MRAP – alti 2,7 metri, con peso di 30 tonnellate, sono veicoli corazzati con torrette mitragliatrici, resistenti alle mine ed a prova di imboscata, e più di 44.900 pezzi di equipaggiamento per visione notturna usati nei raid notturni in Afghanistan e in Irak”.

John Steppling aggiunge anche che la militarizzazione è parte di una più ampia tendenza. Fin dagli ultimi anni ’90, circa l’89% dei dipartimenti di polizia negli USA, che servono una popolazione di 50.000 persone o più, hanno un’unità di polizia paramilitare, quasi il doppio di ciò che esisteva a metà degli anni ’80. Egli fa riferimento a queste polizie militarizzate come la nuova Gestapo.

Ancora prima del Covid-19, da circa un 15% a un 20% della popolazione degli USA era sulla linea o sotto la linea di povertà. L’annientamento economico da isolamento sociale causato dal Covid-19 raddoppierà almeno queste percentuali – proporzionalmente aumenta il rischio di disordini fra civili e scontri con le autorità, rafforzando ulteriormente le ragioni per una forza di polizia militarizzata.

La Cripto valuta RMB della Cina

Naturalmente, nessuno di questi scenari sarà presentato al pubblico dal Forum Economico Mondiale che si terrà a gennaio del 2021. Queste sono decisioni prese a porte chiuse dagli attori chiave per la Bestia. Comunque, questo piano grandioso della “Grande Risistemazione” non deve accadere. C’è almeno la metà della popolazione mondiale e alcuni dei più potenti Paesi, economicamente e militarmente – come la Cina e la Russia – che vi si oppongono. Il “Reset” può anche esserci, ma non in questi termini occidentali. Infatti, una sorta di risistemazione sta già accadendo con la Cina che sta per lanciare una nuova cripto valuta della Banca Cinese del Popolo basata sulla tecnologia blockchain, che si chiamerà Cripto valuta RMB, o yuan. Questa non è soltanto una valuta forte basata su una solida economia, è anche supportata dall’oro.

Mentre il Presidente Trump continua a fare a pezzi la Cina per le sue scorrette modalità commerciali, per aver gestito impropriamente la pandemia Covid-19, per il furto dei diritti di proprietà – criticando aspramente la Cina senza mai una fine – che la Cina dipende dagli USA e che gli USA taglieranno i legami commerciali con la Cina – o taglieranno i legami del tutto, la Cina sta smascherando il bluff di Trump. La Cina sta tranquillamente riorientando sé stessa verso i Paesi dell’area ASEAN (Association of South East Asian Nations), con in aggiunta il Giappone (si, il Giappone!) e la Corea del Sud, in quest’area ad oggi lo scambio commerciale ammonta a circa il 15% di tutto il commercio cinese e si prevede di raddoppiare nei prossimi cinque anni.

Nonostante le misure di isolamento sociale e l’interruzione delle attività commerciali, il volume complessivo delle esportazioni cinesi ha recuperato con un aumento in aprile del 3,2% (relativamente ad aprile 2019). La prestazione complessiva delle esportazioni cinesi è stata tuttavia accompagnata da un drammatico declino negli scambi commerciali con gli USA. Le esportazioni cinesi verso gli USA sono diminuite del 7,9% ad aprile (relativamente ad aprile 2019).

È chiaro che la maggior parte delle industrie statunitensi non potrebbe sopravvivere senza le catene di approvvigionamento cinesi. La dipendenza occidentale dalle forniture mediche cinesi è particolarmente forte. Lasciamo da parte la dipendenza cinese da parte dei consumatori statunitensi. Nel 2019, il totale dei consumi negli USA, circa il 70% del PIL, ammontava a 13,3 trilioni di dollari, del quale una discreta quantità è direttamente importato dalla Cina o dipendente da componenti provenienti dalla Cina.

I boss del Forum Economico Mondiale sono di fronte ad un dilemma reale.

I loro piani dipendono molto dalla supremazia del dollaro, che continuerebbe a permettere loro di dispensare sanzioni e confiscare risorse da quei Paesi che si oppongono alla regola statunitense; un’egemonia del dollaro che permetterebbe di imporre le componenti dello schema della “Grande Risistemazione”, come sopra descritto.

Attualmente, il dollaro è una moneta fiat, una moneta a debito creata dal nulla. Non è sostenuta da niente. Di conseguenza, il suo valore come valuta di riserva è sempre più decadente, specialmente nei confronti del nuovo yuan sotto forma di cripto valuta. Al fine di competere con lo yuan cinese, il governo statunitense dovrebbe sottrarsi dallo schema monetario di Ponzi in cui si ritrova, separando sé stesso dalla legge istitutiva della Federal Reserve risalente al 1913 e quindi dovrebbe stampare la sua moneta basata sull’economia statunitense – e possibilmente una moneta (sotto forma di cripto valuta) sostenuta dall’oro – non la moneta fiat della FED, come avviene oggi. Ciò significherebbe tagliare i legami di più di 100 anni con la FED del clan Rotschild & Co., e così creare una vera banca centrale di proprietà del popolo. Non impossibile, ma altamente improbabile.

Elite Finanziaria

In questo caso, due Bestie potrebbero scontrarsi, poiché il potere mondiale è a rischio.

Nel frattempo la Cina, con la sua filosofia di infinita creazione continuerebbe ad andare avanti inarrestabilmente, con il suo gigantesco piano di sviluppo socioeconomico del 21esimo secolo, la “Nuova Via della Seta”, connettendo e collegando il mondo con infrastrutture per i trasporti marittimi e terrestri, con progetti industriali e di ricerca comune, scambi culturali – e non ultimo, un commercio multinazionale con caratteristiche di reciprocità, uguaglianza per tutti i partner commerciali – verso un mondo multipolare, verso un mondo con un futuro comune per l’umanità.

Di questi tempi già più di 120 Paesi si sono associati con la “Nuova Via della Seta” – e il campo è del tutto aperto ad altri per prendervi parte – e per sfidare, smascherare e scollegare la Grande Risistemazione dell’Occidente.

Di Peter Koenig *

Fonte: Global Research

Peter Koenig, economista e analista geopolitico, ha lavorato per la Banca Mondiale e l’Organizzazione Mondiale della Sanità nei settori dell’ambiente e delle risorse idriche. Tiene lezioni nelle università in USA, Europa e Sud America. Scrive regolarmente per Global Research e diverse altre testate.

È autore di Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed – romanzo basato sui fatti e su trenta anni di esperienza alla Banca Mondiale in giro per il mondo. E’ anche coautore di The World Order and Revolution! – Essays from the Resistance.

(Traduzione a cura della redazione Bye ByeUncleSam)