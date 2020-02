La ribellione contro le élite potrebbe essere proprio dietro l’angolo

da Redazione

di Vladimir Odintsov

In questi giorni stiamo assistendo a sempre più articoli pubblicati sia da fonti mediatiche di sinistra e sia indipendenti, come anche da siti più grandi, dove tutti affermano che la disuguaglianza globale è “fuori controllo” a causa dell’ingiustizia intrinseca delle economie moderne che consente ai miliardari di accumulare enormi fortune presso spese del resto della società.

Di recente, Oxfam International, un’organizzazione internazionale che monitora le disuguaglianze, ha pubblicato, in vista del World Economic Forum di Davos, un rapporto che mette direttamente in discussione l’efficacia dei sistemi capitalistici esistenti, sottolineando che il divario tra ricchi e poveri è sempre più impossibile da colmare . L’attenzione della comunità internazionale è attratta dal fatto che non più di 2.153 miliardari hanno più ricchezza di 4,6 miliardi di persone, il che rende il noto 1% delle persone più ricche del mondo due volte più ricco di circa 6,9 miliardi. Inoltre, il numero di miliardari è raddoppiato nell’ultimo decennio. Oxfam ritiene che il sistema capitalista sia inefficiente, in quanto consente ai monopoli di prosperare e contribuisce alla concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi.

È interessante notare che il rapporto è stato pubblicato sullo sfondo di una discussione in corso, inclusa una che si tiene negli Stati Uniti, sull’eventualità che i miliardari possano apportare benefici alla società in alcun modo.

Oggi, tutti comprendono che il numero in rapida crescita di miliardari può essere in gran parte attribuito agli effetti dannosi dell’economia di mercato globalizzata. Gli stipendi di molti dirigenti senior, che possono anche riceverli sotto forma di azioni, hanno mostrato una crescita costante, mentre i redditi dei cittadini ordinari non sono aumentati o addirittura diminuiti in alcuni casi. Pertanto, le scoperte nello sviluppo economico giocano nelle mani solo di una piccola minoranza della popolazione, mentre la maggioranza sta diventando sempre più povera, il che indica che le élite hanno superato il meccanismo di generazione di ricchezza all’interno di una determinata economia.

Il prezzo del sistema neoliberista si è rivelato estremamente elevato in termini di crescente disuguaglianza e può portare alla ridistribuzione della ricchezza tra gli attori, poiché l’economia e il commercio internazionali si ritrovano in nuovi scenari.

Proteste anti Merkel

Inoltre, ciò accade sullo sfondo del declino economico di interi settori dell’economia in molti paesi che professano il neoliberismo. La crescita, d’altra parte, si osserva solo nei paesi più ricchi, mentre le regioni povere del mondo stanno diventando sempre più povere. Con un tale modello di profitti, nonostante l’esaurimento delle risorse naturali, ci si chiede se questo arricchimento sia stato realizzato a spese di altri …

Secondo un documento intitolato Acquisizione delle élite degli aiuti esteri: le prove da conti di banche offshore che sono state presentate alla Banca mondiale già nel novembre 2019 ma sono apparse solo l’altro giorno, dopo uno scandalo nei media occidentali, risulta che i paesi che ricevono aiuti internazionali non stanno diventando più ricchi ma al contrario, i finanziamenti vengono dirottati verso fondi offshore.. Secondo lo studio, dopo aver monitorato i dati sui trasferimenti di prestiti emessi dalla Banca mondiale verso circa due dozzine di paesi prevalentemente dipendenti da aquesti, diventa ovvio che, una volta ricevuto un prestito, il denaro inizia a riversarsi da quelle nazioni e verso le zone dei conti offshore.

Gli analisti sono giunti alla conclusione che la spiegazione più plausibile di questo fenomeno è che una parte dell’aiuto viene immediatamente rubata dalla elite dominante e dai potenti. Nei paesi in difficoltà, circa il 7,5% dei fondi viene sottratto in media, in quelli disperatamente poveri, fino al 15%.

Proteste contro i banchieri

Quindi, ovunque c’è un declino della fiducia nelle istituzioni democratiche esistenti, perché le persone in molti paesi del mondo sono convinte: tutti i benefici della prosperità vanno a pochi eletti. Questo è esattamente quello che dicono i sociologi britannici dell’Università di Cambridge, come hanno scoperto dopo aver condotto un sondaggio su larga scala che il 57% degli abitanti del mondo non ha fiducia nelle istituzioni governative esistenti. Questa sfiducia ha raggiunto livelli particolarmente allarmanti negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia e in molti altri stati sviluppati.

Secondo Roberto Foa, docente dell’Università di Cambridge in materia di politica e politiche pubbliche, il livello di insoddisfazione nei confronti delle istituzioni politiche democratiche è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, raggiungendo il suo apice sia nel mondo sviluppato che in tutto il mondo in via di sviluppo. Secondo vari analisti, questo fenomeno ha portato alla nascita di partiti e movimenti populisti che offrono soluzioni non democratiche a una lunga lista di problemi economici e politici. In particolare, i sociologi spiegano le vittorie di Donald Trump, Boris Johnson e i sostenitori della Brexit dalla crescente frustrazione del pubblico occidentale.

Se i lavoratori non otterranno benefici economici per il loro lavoro e il sistema del commercio mondiale non verrà riformato, non appena sarà possibile, le élite politiche e commerciali potrebbero un giorno essere abbattute da una ribellione antielite, osserva la rivista Foreign Policy. La pubblicazione rileva che negli ultimi mesi, le proteste sono divampate in tutto il mondo: dalla Catalogna e Hong Kong, dove chiedono il diritto all’autodeterminazione, in Algeria, Cile ed Ecuador, dove le persone non sono contente della disuguaglianza sociale. Molti attivisti chiedono una riforma fondamentale del sistema di governance mondiale. La pubblicazione presenta i risultati di uno studio sul livello di fiducia del pubblico nelle istituzioni governative condotto dal Barometro della fiducia di Edelman in 28 paesi, in linea con la ricerca dell’Università di Cambridge.

Negli ultimi anni, la dinamica dell’elitofobia è aumentata notevolmente, a causa di molti fattori. Tra i motivi principali vi è l’incapacità dell’élite politica e finanziaria dei più potenti stati occidentali di gestire adeguatamente i difficili processi economici e sociali, pur non potendo presentare una convincente strategia di sviluppo a lungo termine. Pertanto, le sensazionali dichiarazioni di Foreign Policy e di vari gruppi di ricerca di sociologi ed economisti sull’approccio di una “ribellione anti-elite” non sono certo una sorpresa.

Vladimir Odintsov, esperto politologo, in esclusiva per la rivista online ” New Eastern Outlook “.

https://journal-neo.org/2020/02/28/rebellion-against-the-elites-may-be-just-around-the-corner/

Traduzione: Luciano Lago