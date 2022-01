La Resistenza Yemenita avverte gli Emirati Arabi Uniti di “maggiori attacchi” se continua l’aggressione contro lo Yemen

Il consigliere del primo ministro del governo di salvezza nazionale dello Yemen ha avvertito gli Emirati Arabi Uniti (EAU) di maggiori attacchi se continueranno il loro coinvolgimento nella guerra guidata dai sauditi contro lo Yemen.

Nelle osservazioni di martedì, Hamid Abdel Qader Antar ha affermato che lo Yemen ha il diritto legittimo di rispondere a qualsiasi aggressione, sottolineando che il sangue dei sauditi e degli Emirati non è più prezioso di quello degli yemeniti.

“Gli Emirati Arabi Uniti riceveranno maggiori attacchi dagli yemeniti se non si ritireranno dall’aggressione [guidata dai sauditi]”, ha detto Abdel Qader, aggiungendo: “Occhio per occhio e dente per dente, e il sangue yemenita non è a buon mercato , e il sangue dei sauditi e degli Emirati non è più prezioso degli yemeniti”.

Il consigliere yemenita ha anche affermato che le accuse infondate secondo cui lo Yemen sta usando armi iraniane sono ripetute dal “nemico saudita-americano, che vuole legittimare la sua occupazione dello Yemen, delle sue isole e delle sue coste”.

Ha aggiunto che l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti stanno implementando il progetto di Washington nella regione.

Secondo funzionari yemeniti, soltanto dall’inizio di gennaio, gli attacchi della coalizione a guida saudita che conduce la guerra allo Yemen hanno causato la morte di almeno 150 persone.

In risposta, l’esercito yemenita ha condotto nuove operazioni di ritorsione contro l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.

Più di recente, le forze yemenite hanno effettuato due operazioni di rappresaglia denominate in codice “Yemen Storm 1” e “Yemen Storm 2”, colpendo obiettivi nelle profondità di Dubai e Abu Dhabi nell’ultima settimana per la crescente partecipazione di Abu Dhabi alla lunga guerra contro gli yemeniti della nazione impoverita .

“Il mondo riconosce la legittimità dei contrattacchi yemeniti”

Martedì il ministro degli Esteri yemenita Hisham Sharaf Abdullah ha dichiarato che, sebbene alcuni paesi condannino la risposta dello Yemen agli attacchi dei sauditi e degli Emirati contro lo Yemen per i propri interessi, il mondo riconosce il diritto legale degli yemeniti di rispondere agli aggressori.

I soccorritori utilizzano le gru per rimuovere il tetto di cemento crollato di un centro di detenzione colpito da aerei da guerra sauditi il ​​21 gennaio 2022 a Sa’ada, Yemen. (Foto d’archivio di AFP)

Riferendosi all’operazione Tempesta contro gli aggressori, Abdullah ha affermato che nonostante i contrattacchi siano stati affrontati con condanne, il mondo sa che è stata una risposta legittima.

I paesi che condannano le operazioni militari yemenite contro gli aggressori degli Emirati e dei sauditi sanno bene di aver preso questa posizione per disperazione e che i loro interessi sono legati a quelli degli aggressori, ha affermato.

L’alto funzionario di Ansarullah ha esortato gli investitori stranieri a lasciare gli Emirati Arabi Uniti “non sicuri” dopo gli attacchi di rappresaglia dello Yemen

“Al popolo yemenita non importa più tanto della condanna di alcuni quanto delle azioni reali in risposta all’aggressione”, ha osservato il ministro degli Esteri yemenita.

“A tutti coloro che minacciano di inserirci nella lista del ‘terrorismo’, diciamo: un terrorista è qualcuno che ha ucciso e assediato il popolo yemenita per sette anni”, ha aggiunto Abdullah.

Godendo di forniture di armi complete, supporto logistico e politico degli Stati Uniti, l’Arabia Saudita ha guidato molti dei suoi alleati, il principale tra questi gli Emirati Arabi Uniti, in un’invasione dello Yemen nel 2015. La guerra ha cercato di schiacciare il movimento di resistenza di Ansarullah e reinstallare l’ex governo amico di Riyadh.

La guerra ha ucciso centinaia di migliaia di yemeniti e ha trasformato l’intero Yemen nella scena della peggiore crisi umanitaria del mondo.

Tuttavia, il movimento Ansarullah, che dirige il governo di salvezza nazionale a Sana’a, ha promesso di non deporre le armi fino alla completa liberazione del Paese dal flagello dell’invasione saudita.

Fonte: Presstv.ir

Traduzione: Luciano Lago