L’Asse della Resistenza uccide un comandante statunitense e israeliano, responsabile dell’assassinio del generale iraniano Qasem Soleimani, nel 2020, rivela un rapporto.

In rappresaglia per l’assassinio del tenente generale iraniano Qasem Soleimani, del tenente generale iraniano Qasem Soleimani e di Abu Mahdi al-Muhandis, vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare (Al-Hashad Al-Shabi, in arabo) dell’Iraq , l’Asse di La Resistenza ha ucciso due comandanti di alto rango, uno americano e l’altro israeliano, in un’operazione militare nella città di Erbil, nel nord dell’Iraq, secondo quanto riportato lunedì dal sito The Cradle .

Il portale, che si descrive come una pubblicazione gestita da giornalisti che coprono la regione dell’Asia occidentale, citando una fonte di sicurezza di alto livello dell’Asse di Resistenza, ha identificato i due comandanti uccisi come il tenente colonnello degli Stati Uniti James C. Willis, 55 anni, di la Red Horse Unit, e il colonnello israeliano Sharon Asman, 42 anni, della Brigata Nahal.

La fonte non ha fornito ulteriori dettagli sui tempi degli attacchi contro i comandanti deceduti; tuttavia, The Cradle indica che sia gli Stati Uniti che Israele hanno affermato che i loro comandanti sono stati uccisi in incidenti separati e in giorni diversi.

Da parte sua, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (il Pentagono) aveva affermato il 27 giugno che Willis era stato ucciso in un incidente non bellico alla base di Al-Udeid in Qatar, senza fornire ulteriori dettagli. E, secondo i media israeliani, Asman ha perso la vita il 1° luglio dopo essere collassato durante l’allenamento fisico in una base militare israeliana.

Date queste spiegazioni, il rapporto respinge i resoconti dei media volti a nascondere la verità e, citando la fonte della sicurezza, osserva che le morti di Willis e Asman sono avvenute a Erbil.

Il tenente generale Qasem Soleiman e Al-Muhandis, insieme ad altri colleghi, sono stati uccisi in un’operazione terroristica effettuata il 3 gennaio 2020 a Baghdad (capitale irachena), ordinata dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

L’anziano stratega iraniano ha svolto un ruolo rilevante nei sanguinosi combattimenti contro i gruppi terroristici in Iraq e Siria, molti dei quali sostenuti dagli Stati Uniti, dal regime israeliano e da alcune monarchie arabe, e ha sempre insistito sulla necessità di combattere il regime di Israele e la piena liberazione della Palestina, motivo per cui aveva ricevuto minacce di morte, in particolare dal servizio di intelligence israeliano, il Mossad.