La resistenza palestinese prende di mira le forze occupanti e infligge perdite

La resistenza palestinese continua a fronteggiare le incursioni delle forze di occupazione in diverse aree della Striscia di Gaza e pubblica scene che documentano le sue operazioni eroiche.

Le brigate della Resistenza Nazionale, l’ala militare del Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina, hanno annunciato oggi, lunedì, l’esito della risposta delle Brigate della Resistenza Nazionale durante le 48 ore trascorse sulla linea del fronte di Gaza, confermando che uno degli aerei di occupazione è stato preso di mira , 5 veicoli sono stati distrutti e più di 15 ufficiali e soldati delle forze di occupazione sono stati uccisi o feriti.

Il portavoce delle “Forze del Martire Omar Al-Qasim”, il comandante Abu Khaled, ha rilasciato una dichiarazione militare, affermando: “I Mujahideen hanno preso di mira uno degli aerei da guerra israeliani, nello spazio aereo di Tal al-Hawa, a sud-ovest della Striscia di Gaza, e stava bombardando case sicure e centri di accoglienza”.

Ha aggiunto che i mujaheddin dell’unità di artiglieria hanno preso di mira un raduno di veicoli militari nelle vicinanze del sito militare di Malaka, a est del quartiere di Al-Zaytoun a Gaza City, con una serie di colpi di mortaio calibro 120.

La dichiarazione afferma: “Le forze del martire Al-Qasim hanno continuato il loro confronto contro l’occupazione nella regione centrale di Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza, durante il quale sono riusciti a prendere di mira i veicoli e i soldati del nemico, bombardandola con armi pesanti. mortai di grosso calibro, e infliggendo pesanti perdite ai suoi ranghi in veicoli e individui.”

كتائب #القسام تنشر مشاهد من التحامهم مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة#فلسطين#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/XqZCmu8Aiw — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 14, 2024

Inoltre “si è impegnato in violenti scontri con le forze nemiche che penetravano nell’area dei servizi segreti nella città di Gaza, ed è riuscito a far esplodere una bomba di grosso calibro in uno dei veicoli nemici, colpendolo direttamente e causando morti e feriti tra coloro che si trovavano a bordo,” secondo la dichiarazione.

Nel nord-est del campo di Nuseirat, la dichiarazione conferma che “i Mujahideen hanno preso di mira uno dei veicoli avanzati del nemico con un missile anticarro (RPG) e lo hanno colpito direttamente”.

Per quanto riguarda l’asse Jourat al-Lot, il ventre grasso di Khan Yunis, “le nostre forze hanno combattuto scontri violenti e feroci, durante i quali si sono confrontati con le forze nemiche. Sono riusciti anche a far esplodere un ordigno ad alto potenziale esplosivo in uno dei veicoli nemici ”, secondo un comunicato delle Brigate della Resistenza Nazionale.

Il corrispondente di Al-Mayadeen a Gaza ha riferito di violenti scontri a ovest di Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza, tra la resistenza palestinese e le forze di occupazione, che finora non sono riuscite a penetrare nella zona.

Soladati israeliani dentro Gaza

Ha anche riferito di feroci scontri tra la resistenza e le forze di occupazione nel centro di Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza.

l’“Esercito” israeliano ha riconosciuto, con una clausola che ne consente la pubblicazione, l’uccisione di un nuovo sergente di riserva in combattimenti di terra nella Striscia di Gaza, mentre la resistenza palestinese continua il suo scontro e il confronto con le forze che invadono più di un asse.

Pertanto, il bilancio ufficiale delle vittime dei soldati israeliani uccisi a seguito degli scontri con la resistenza palestinese a Gaza è salito a 189 dall’inizio dell’incursione di terra, e a 522 dal 7 ottobre.

Nota: Il fallimento dell’operazione israeliana contro Hamas è sotto gli occhi di tutti.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad