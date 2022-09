La resistenza palestinese intensifica le operazioni contro l’occupazione israeliana

Le fazioni della resistenza chiedono ai palestinesi della Cisgiordania di intensificare le operazioni

Hamas e le organizzazioni della resistenza palestinese, mercoledì 7 settembre hanno invitato i palestinesi a intensificare le operazioni di “resistenza” contro i soldati israeliani nella Cisgiordania occupata.

Esprimendo orgoglio per i numerosi “martiri” palestinesi uccisi dall’esercito di occupazione, Hamas ha esortato i palestinesi in Cisgiordania a continuare a sostenere la “battaglia eroica” contro soldati e coloni.

Ha anche invitato gli uomini armati a continuare a “affrontare” le truppe di occupazione israeliane che entrano nelle città, nei villaggi e nei campi profughi palestinesi per effettuare arresti e omicidi.

Salutando la memoria di Younis Ghassan al-Tayeh, un palestinese di 21 anni ucciso mercoledì 7 settembre dall’esercito di occupazione in Cisgiordania, la Jihad islamica ha invitato tutti i palestinesi a “serrare i ranghi” e lavorare per l’escalation della “resistenza” contro i soldati ei “coloni” dell’occupazione israeliana.

I Comitati di resistenza popolare con sede a Gaza, una coalizione di vari gruppi armati, hanno anche invitato i palestinesi a intensificare le operazioni contro “il nemico sionista e i coloni criminali”.

Il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina dell’OLP ha avvertito che la maggiore repressione della sicurezza da parte di Israele, in particolare nella Cisgiordania settentrionale, “si tradurrà in una maggiore resistenza popolare in tutte le sue forme”.

Ha inoltre accusato l’entità sionista di condurre una “guerra palese” contro i palestinesi. “Questo sta accadendo in un momento in cui le autorità occupanti stanno commettendo terrorismo organizzato contro il nostro popolo”, ha affermato il Fronte Democratico in una dichiarazione, trasmessa dai media israeliani.

Repressione Israele sui bambini

L’Autorità Palestinese, da parte sua, ha affermato che le autorità di occupazione “hanno la piena responsabilità” dell’attuale scoppio di violenza.

Ha anche avvertito che l’aggressione israeliana contro la Cisgiordania porterebbe a una “esplosione” ea un nuovo ciclo di violenze.

Secondo il ministero degli Esteri dell’Ap, la repressione dei giovani palestinesi fa parte di un “tentativo israeliano di costringere i palestinesi ad arrendersi e ad accettare l’occupazione e gli insediamenti”.

Più di 1.500 giovani palestinesi sono stati arrestati dalle forze di occupazione negli ultimi mesi nella Cisgiordania occupata.

Fonte: AL Manar

Traduzione: Luciano Lago