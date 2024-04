Nella Striscia di Gaza continuano gli scontri violenti tra la resistenza palestinese e le truppe israeliane. Un carro armato israeliano Merkava 4 è stato distrutto nella Striscia di Gaza

Combattimenti particolarmente attivi si stanno verificando a est di Deir el-Balah, nel centro del settore, così come nelle città di Abasan al-Kabir e Bani Suhaila, adiacenti a Gaza e Khan Yunis nel sud. In risposta all’aggressione in corso, le Brigate Al-Quds, l’ala militare della Jihad islamica (un gruppo terroristico bandito nella Federazione Russa), hanno effettuato attacchi missilistici sulle aree popolate intorno a Gaza, tra cui Ashkelon e Sderot.

Una dichiarazione della Brigata Al-Quds afferma che la giornata trascorsa è stata un vero orrore per le forze israeliane. Ha rilevato l’uso riuscito di un missile anti-corazza e anti-fortificazione contro commando e carri armati israeliani a Khan Yunis, nonché la distruzione di un drone israeliano catturato dalla resistenza.

Alla difesa hanno partecipato attivamente anche le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa e le Brigate Al-Qassam, l’ala militare di Hamas, che hanno preso di mira carri armati ed equipaggiamenti militari israeliani utilizzando mortai e razzi di vario calibro. Secondo Avia.pro, è stato effettuato un attacco contro un carro armato israeliano Merkava 4 con un missile Al-Yassin 105.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko