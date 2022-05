La resistenza palestinese infiamma la Cisgiordania con 55 sparatorie e ordigni esplosivi

Nelle ultime ore, la Cisgiordania ha assistito a una significativa escalation delle operazioni di resistenza e del confronto con le forze di occupazione e i coloni.

Nelle ultime 24 ore in Cisgiordania sono stati contati 191 punti di confronto con l’occupazione , di cui 55 attacchi a fuoco da parte della Brigata Jenin e della Brigata Nablus , e il lancio di ordigni esplosivi, bombe molotov e petardi.

Un giovane ribelle palestinese è riuscito a ferire 19 soldati e coloni israeliani, la maggior parte dei quali nella Gerusalemme occupata , che ieri è stata oggetto di un massiccio attacco da parte dei coloni.

Scontri in Cisgiordania

I ribelli delle brigate Jenin e Nablus hanno effettuato 12 attacchi a fuoco contro siti militari, posti di blocco e veicoli e autobus israeliani in varie aree della Cisgiordania.

I resistenti della Brigata Jenin e della Brigata Nablus hanno anche preso di mira le forze di occupazione e i coloni con 35 ordigni esplosivi, la maggior parte dei quali sono stati lanciati contro posti di blocco militari in Cisgiordania, in particolare a Jenin e Nablus.

I cittadini palestinesi hanno anche affrontato coloni in 17 località e bombe molotov e petardi sono stati lanciati contro le forze di occupazione e i coloni in 18 punti di scontro.

Manifestazioni e marce si sono estese in 33 aree, mentre sono scoppiati scontri durante i quali sono state lanciate pietre contro le forze di occupazione in 94 punti.

Tra le recenti operazioni, i combattenti della resistenza hanno sparato contro un autobus di coloni sulla tangenziale adiacente all’ingresso settentrionale della città di Al-Bireh.

I coloni ebrei nei giorni scorsi sono stati protagonisti di varie aggressioni nei confronti di famiglie palestinesi, inclusi donne e bambini.

Funerali delle vittime palestinesi

Dopo l’operazione, le forze di occupazione hanno preso d’assalto il quartiere di Baloua nella città di Al-Bireh e hanno condotto operazioni di perquisizione e perlustrazione nell’area.

A Jenin, la Brigata Jenin ha preso di mira il posto di blocco militare di Al-Jalama, a nord della città, con due ordigni esplosivi.

I giovani ribelli hanno appiccato circa 15 incendi in parti separate della Cisgiordania in risposta a quanto accaduto a Gerusalemme.

Gli scontri hanno pervaso anche la maggior parte dei quartieri e delle città della Gerusalemme occupata, in particolare a Jabal Mukaber, Silwan, Al-Tur, Al-Isawiya e Abu Dis.

I giovani palestinesi hanno preso di mira le forze di occupazione con una raffica di petardi, mentre due autobus di coloni sono entrati nella città di Al-Isawiya.

Scontri sono scoppiati anche all’ingresso della città di Anata, a nord-est della Gerusalemme occupata, al posto di blocco del campo di Shuafat, e vicino alla Porta Majlis, una delle porte della Moschea di Al-Aqsa.

A Hebron, i giovani hanno lanciato bombe molotov e pietre contro un autobus di coloni vicino alla città di Beit Ummar, a nord della città.

Scontri sono scoppiati nella città di Husan a Betlemme, Qarawat Bani Hassan a Salfit, nella città di Hawara a sud di Nablus e in diverse aree di Hebron.

La resistenza all’occupazione continua sia a Gerusalemme che nella Cisgiordania.

Nota: Gli scontri si sono intensificati dopo l’uccisione di un ragazzo palestinese di 17 anni

ucciso dalle forze israeliane nella notte durante un raid a Jenin, nella Cisgiordania occupata. Lo ha affermato il ministero della Salute palestinese “Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso e un altro diciottenne è stato gravemente ferito dai proiettili dell’occupante israeliano durante la sua aggressione a Jenin”, si legge in un comunicato del dicastero. Il campo profughi di Jenin è stato recentemente al centro della tensione a seguito di un’ondata di attacchi in Israele che ha provocato la morte di 19 persone. Tredici palestinesi sono stati feriti la scorsa settimana durante un’operazione delle forze israeliane nel campo, in cui sono anche rimasti uccisi un soldato israeliano e un palestinese.

Fonte: Al alam.ir

Traduzione: Fadi Haddad (Beirut)