La resistenza palestinese fa saltare in aria due tunnel con i soldati dell’occupazione… e sequestra un aereo Skylark sopra Gaza.

Le Brigate Al-Qassam annunciano l’abbattimento di un aereo da ricognizione israeliano e l’attuazione di diverse operazioni oggi contro le forze di occupazione che penetrano a Gaza City e Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza.

La Brigate Martire Izz al-Din al-Qassam, l’ala militare del Movimento di resistenza islamica Hamas, hanno confermato il sequestro di un aereo da ricognizione israeliano “Skylark”, spiegando che l’aereo era in missione di intelligence a est del quartiere di Zaytoun a Gaza City. .

Nello stesso asse di combattimento, Al-Qassam ha annunciato di aver fatto saltare in aria due tunnel con una forza israeliana, dopo essersi avvicinato agli imbocchi del tunnel, confermando di aver lasciato i soldati della forza morti o feriti.

I mujaheddin della Falange hanno preso di mira una forza di fanteria israeliana con mitragliatrici, lasciando i soldati morti e morti, poi hanno preso di mira una jeep Hummer con un missile RBG, che è venuto in soccorso delle forze, e l’hanno colpita direttamente.

مشاهد من اشتباكات مجاهدي القسام مع قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة #غزة.#الميادين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/wJDJnyQE7N — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 9, 2024

A Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza, Al-Qassam ha annunciato che i suoi mujaheddin hanno preso di mira un carro armato israeliano Merkava con un missile Al-Yassin 105.

A loro volta, le Brigate Al-Quds, l’ala militare del movimento della Jihad islamica in Palestina, hanno annunciato di aver preso di mira i reparti occupanti nell’area di Ma’an, a est di Khan Yunis, utilizzando colpi di mortaio di grosso calibro.

In precedenza, il portavoce militare delle Brigate Al-Qassam, Abu Ubaida, aveva annunciato la distruzione di 42 veicoli militari, completamente o parzialmente, durante la scorsa settimana . Ha detto che i Qassam hanno eliminato 22 soldati israeliani da distanza zero e ne hanno uccisi o feriti dozzine in 52 missioni militari.

مشاهد من استهداف مجاهدي #سرايا_القدس لقوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل في محاور التقدم في خان يونس#طوفان_الأقصى#فلسطين_المحتلة #غزة pic.twitter.com/jl4DaanxM2 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 9, 2024

Abu Ubaida ha aggiunto che una casa è stata fatta saltare in aria, 4 ingressi di tunnel e un campo minato sono stati fatti saltare dai soldati nemici israeliani, e un missile terra-aria è stato lanciato contro un elicottero nel cielo della Striscia di Gaza.

Ha sottolineato l’abbattimento di un aereo da ricognizione Hermes 900 e di due droni, nonché la distruzione del quartier generale del comando sul campo, delle stanze e delle folle militari, con colpi di mortaio e missili a corto raggio su tutti i fronti dei combattimenti, e ha diretto un intenso sbarramento missilistico verso Tel Aviv e i suoi dintorni.

Il portavoce delle brigate, Abu Hamza, ha confermato in un discorso audio e video : “I mujaheddin sono riusciti ad abbattere un aereo dei servizi segreti israeliani nel cielo di Khan Yunis” e hanno ottenuto informazioni importanti.

Abu Hamza ha annunciato che i mujaheddin delle brigate hanno distrutto una forza israeliana che si era barricata in un edificio sul fronte di combattimento a Khan Yunis. Dopo il suo discorso, i media militari delle Brigate Al-Quds hanno pubblicato scene che documentano il processo di impegno.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad