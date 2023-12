La resistenza palestinese documenta di aver preso di mira le forze di occupazione che penetrano nella Striscia di Gaza

La resistenza palestinese pubblica scene che documentano il suo attacco missilistico contro le forze d’invasione d’occupazione, in modo che i combattenti della resistenza colpiscano direttamente i loro obiettivi.

I Media militari affiliati alle Brigate Martire Izz al-Din al-Qassam, l’ala militare del movimento Hamas, hanno pubblicato un video clip che mostra i suoi distaccamenti di “mortai” che colpiscono le folle di occupazione israeliane in prima linea nell’incursione nella Striscia di Gaza.

Le scene mostrano i combattenti della resistenza, dall’interno degli edifici e tra le macerie, prendere di mira i veicoli d’occupazione con missili, colpendoli direttamente, cosa che ha portato alla loro distruzione.

Questo avviene mentre la resistenza palestinese continua a confrontarsi con le forze israeliane in varie aree della Striscia di Gaza, causando loro pesanti perdite in vite umane e attrezzature.

La propaganda israeliana nasconde e minimizza le perdite e diffonde false notizie e falsi comunicati per sviare l’attenzione, cerca di far credere di avere il pieno controllo della situazione.

بالفيديو | مفارز الهاون القسامية تدك تحشدات العدو في محاور التوغل ضمن معركة #طوفان_الأقصى #الميادين #فلسطين pic.twitter.com/XbrqIh7yCV — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 11, 2023

Domenica, il portavoce delle Brigate Al-Qassam, Abu Ubaida, ha annunciato in un discorso registrato che i suoi combattenti avevano distrutto più di 180 veicoli militari israeliani, completamente o parzialmente, nei 10 giorni precedenti.

Il portavoce ha confermato che l’occupazione ha fallito sui fronti di combattimento, e continuerà a fallire finché continuerà l’aggressione, sottolineando che “l’esercito” israeliano ha fallito, nel nord e nel sud della Striscia di Gaza.

Oggi, l’“esercito” di occupazione israeliano ha riconosciuto l’uccisione di altri 8 soldati durante i combattimenti di terra nella Striscia di Gaza, tra cui 3 ufficiali .

Poiché il numero di soldati israeliani uccisi nelle battaglie di terra ha superato i 100 dall’inizio dell’attacco di terra, i media israeliani hanno visto che “ questo numero è incredibile ”.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad