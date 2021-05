La resistenza irachena “pronta per la cooperazione militare con i palestinesi, può raggiungere le profondità dei territori occupati”

Le milizie sciite dell’Iraq offrono il loro aiuto alla resistenza palestinese

Un importante gruppo di resistenza irachena si impegna a essere pronto per la cooperazione militare e di sicurezza con i suoi compagni dei movimenti palestinesi di fronte all’aggressione del regime israeliano e avverte Tel Aviv che può raggiungere le profondità dei territori occupati.

Il segretario generale del movimento di resistenza al-Nujaba, Sheikh Akram al-Ka’abi, ha fatto le osservazioni durante un incontro senza precedenti con Ismail Haniyeh, capo dell’Ufficio politico di Hamas, e Ziyad al-Nakhalah, il segretario generale del Jihad islamica palestinese, ha riferito mercoledì l’Ufficio stampa del gruppo iracheno in Palestina.

“Il popolo iracheno è sempre stato al fianco del popolo oppresso della Palestina e ha sostenuto i suoi sforzi per la liberazione dal regime sionista selvaggio e occupante. Personalmente desidero combattere i nemici nella terra santa della Palestina “, ha detto Ka’abi.

“Siamo pronti per qualsiasi cooperazione di sicurezza militare con i nostri fratelli palestinesi. Stiamo monitorando tutti i movimenti informali dei sionisti in Iraq nel nord del paese, e prometto che la resistenza irachena e le nostre formazioni hanno la capacità di raggiungere le profondità dei territori occupati ”, ha aggiunto.

I tre dirigenti iracheni con il leder di Hamas, Ismail Haniyeh, sulla sinistra

L’incontro è avvenuto nel mezzo di una grave escalation della brutalità del regime sionista contro i palestinesi.

Dall’inizio del sacro mese di digiuno del Ramadan, il regime israeliano ha effettuato innumerevoli assalti ai fedeli palestinesi nella città santa di al-Quds nella Cisgiordania occupata da Tel Aviv e ha anche cercato di sfrattare i palestinesi dalle loro case in al- Quartiere di Sheikh Jarrah di Quds. L’esercito israeliano ha anche organizzato attacchi incessanti e indiscriminati contro la Striscia di Gaza bloccata e assediata da 12 anni.

Decine di palestinesi sono morti nel corso dei bombardamenti.

Hamas e la Jihad islamica, entrambe con sede a Gaza, si sono vendicate lanciando centinaia di razzi verso i territori occupati. Alcuni dei proiettili sono volati fino a Tel Aviv e alla stessa al-Quds.

Il regime, tuttavia, ha persistito nei suoi attacchi, con rapporti più recenti che indicano che i suoi aerei da guerra avevano devastato la Torre di al-Shorouq a ovest dell’enclave costiera. La torre ospita vari uffici dei media, istituzioni e negozi commerciali.

Il funzionario iracheno ha specificato la “resistenza armata” come l’unico modo per liberare al-Quds e il resto delle terre occupate.

“La resistenza islamica è vicina a quel momento di liberazione”, ha annunciato e ha osservato come l’asse di resistenza regionale fosse cresciuto ben oltre un singolo paese. “I sionisti saranno sorpresi di fronte a un fronte composto da guerrieri”, ha aggiunto.

Secondo Ka’abi, la potenziale espulsione degli Stati Uniti – il più fedele sostenitore di Israele – dall’Iraq accelererebbe ulteriormente la liberazione della Palestina.

L’anno scorso, il parlamento iracheno ha approvato una legge che impone il ritiro di tutte le forze guidate dagli Stati Uniti dal suolo del paese arabo. La presa di posizione è arrivata dopo che gli Stati Uniti hanno assassinato gli alti comandanti antiterrorismo iraniani e iracheni, il tenente generale Qassem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis, in un attacco di droni contro Baghdad.

Milizie sciite irchene

Durante la sua vita, il generale Soleimani ha contribuito pesantemente al rinvigorimento dei gruppi di resistenza della regione e alla sconfitta del gruppo terroristico Takfiri di Daesh, appoggiato dall’estero. Abu Muhandis era il secondo in comando dell’Hashd al-Sha’abi o Unità di mobilitazione popolare (PMU) irachene, di cui al-Nujaba fa parte.

Nel frattempo, Abu Hamza, portavoce delle Brigate al-Quds della Jihad islamica, ha salutato come le capacità sudate dei gruppi di resistenza con sede a Gaza siano venute in loro aiuto in questi giorni.

“Oggi, Tel Aviv e Ashkelon (una città a nord di Gaza) possono assaporare il fuoco”, ha detto.

Solo la scorsa mattina, la resistenza ha lanciato 100 razzi verso Tel Aviv e le sue vicinanze per dare una “lezione salutare ai sionisti”, ha aggiunto il funzionario.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago