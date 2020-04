La resistenza colpisce gli Stati Uniti che vogliono una tregua in Iraq

da Redazione

di Elijah J. Magnier.

Nuove organizzazioni anonime in Iraq minacciano di colpire le forze statunitensi se queste si rifiutano di lasciare l’Iraq. Una di loro ha pubblicato il suo primo video verificabile di un attacco a un convoglio militare americano che trasportava veicoli sulla strada tra la provincia curda di Erbil e la provincia di Salah ad-Din, nel nord dell’Iraq.,dove gli Stati Uniti mantengono importanti basi militari.

L’ambasciatore degli Stati Uniti Matthew Tueller ha incontrato il primo ministro ad interim Adil Abdul-Mahdi per fargli sapere che il suo paese è pronto ad avviare colloqui strategici con Baghdad. Gli Stati Uniti, tuttavia, non hanno rivelato che il loro diplomatico ha annunciato ad Abdul Mahdi l’intenzione degli Stati Uniti di ritirare le proprie forze dall’Iraq e il suo desiderio di non essere attaccati durante questo ritiro. È vero che gli Stati Uniti hanno già evacuato le loro truppe da sei basi e centri di controllo distribuiti in diversi luoghi in Iraq. Questo è ciò che ha portato l’organizzazione irachena Kataeb Hezbolah a dichiarare che non intende attaccare le forze statunitensi fino a quando non annulleranno la loro intenzione di ritirarsi completamente dal paese.

Tuttavia, la resistenza irachena non si fida delle promesse fatte dagli Stati Uniti al Primo Ministro iracheno e ritiene che si tratti piuttosto di una manovra volta a ridistribuire le sue truppe dalle loro basi più vulnerabili alle loro altre basi meglio protette. Questo scetticismo ha portato alla nascita della nuova resistenza irachena, i cui attacchi contro le forze statunitensi ricordano quelli dell’organizzazione della ” Jihad islamica ” in Libano negli anni ’80, responsabili di aver rapito e ucciso ufficiali e cittadini Stati Uniti.

La prima nuova organizzazione ad emergere si chiama “Revolutionary League” (Usbat al-Thaereen). Nel suo primo comunicato stampa, ha pubblicato foto di droni ad alta risoluzione, che mostravano in dettaglio l’Ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad (edifici, elicotteri, movimento di personale e forze militari all’interno). Ciò che colpisce non sono tanto i piccoli dettagli e l’alta qualità delle immagini quanto il fatto che un drone è stato in grado di sorvolare gli edifici meglio difesi dell’intera capitale irachena per lunghi minuti. Questi edifici ospitano tre brigate dell’esercito iracheno (6, 11 e 17), la brigata antiterrorismo, il quartier generale della polizia federale, il ministero degli interni e la polizia locale.

Ma non è tutto. Pochi giorni dopo, un secondo video di un drone è stato distribuito alla stampa. Presenta la più grande base militare americana in Iraq, a Ein al-Assad nel deserto di Anbar. Il video mostrava depositi di armi, membri delle forze, edifici, una torre di controllo e un centro di comando, hangar, piste di atterraggio e decolli e molti altri dettagli sull’intero base, nonostante il dispiegamento da parte degli Stati Uniti del radar più sofisticato esistente, i missili Patriot e altri sistemi di difesa che dovrebbero proteggere la base.

Questo video è stato trasmesso dall’esterno della base mentre mostrava di guidare un’auto lungo le pareti della base americana ad Ain al-Assad, segnalando la facilità di movimento del gruppo nonostante le misure di sicurezza schierato lungo la strada.

L’organizzazione stava trasmettendo una canzone entusiasta che specificava il suo obiettivo di vendicare l’assassinio del maggiore generale Qassem Soleimani e del leader iracheno Abu Mahdi Al-Muhandis. Il dialetto del cantante suggerisce che non è iracheno, ma è chiaro che parla arabo.

Un’altra organizzazione, chiamata “La resistenza islamica in Iraq – The Cave People” (riferendosi a Sura al-Kahf nel Corano), ha pubblicato un video che mostra l’esplosione di un dispositivo improvvisato che colpisce un convoglio di veicoli di soldati USA e poi, un minuto dopo, un’altra potente esplosione mentre il personale del convoglio si riuniva per valutare il danno. Apparentemente il convoglio si stava muovendo tra Erbil, in Kurdistan, e il governatorato di Salah Ad-Din, nella regione di Uwaynat. Questo attacco è servito come monito per le forze statunitensi, che non saranno più in grado di muoversi a loro piacimento in Iraq, poiché non sono più al sicuro laggiù, come non lo sono le loro basi militari.

Reparti della Kataib Hezbollah iracheni

Dichiarazione di una terza organizzazione irachena, chiamata “Fazioni della resistenza islamica – Iraq – Il pugno della guida”, accusa gli Stati Uniti di prepararsi per un attacco contro le fazioni irachene e dà, ai diplomatici statunitensi e britannici, 48 ore per partire, altrimenti verranno uccisi. Non è stato possibile confermare l’autenticità di questa affermazione.

È prevedibile che altre organizzazioni simili appaiano in Iraq, beneficiando delle capacità militari, mediatiche e organizzative. Probabilmente hanno approfittato per fortificarsi dei lunghi anni di guerra in Libano tra Hezbollah e Israele, in Siria contro al-Qaeda e Daesh (il gruppo armato Stato islamico) e in Iraq contro gli Stati Uniti durante la loro invasione tra il 2003 e il 2011, poi contro Daesh dopo la sua invasione di un terzo dell’Iraq nel 2014.

Queste organizzazioni cercano vendetta sugli Stati Uniti, che hanno assassinato il leader dell’Asse della Resistenza, il maggiore generale Qassim Soleimani e il comandante delle operazioni sul campo delle “Forze di mobilitazione popolari” (FMP), Abu Mahdi Al -Muhandis, oltre al fatto che gli USA hanno bombardato diverse basi delle forze armate irachene, la sua polizia federale e la FMP ad al-Qaem, e che hanno distrutto l’aeroporto civile di Kerbala. La violazione da parte degli Stati Uniti del memorandum d’intesa del 2014 ha esasperato i funzionari politici e militari iracheni e molti gruppi della resistenza. Tutti questi gridano vendetta contro gli occupanti americani.

L’ambasciatore degli Stati Uniti ha visitato il Primo Ministro ad interim Adil Abdul-Mahdi per informarlo della decisione di lasciare l’Iraq e offrirsi di tenere una grande riunione a giugno per concordare il meccanismo di ritiro dal paese. Iraq. L’ambasciatore ha chiesto ad Abdul Mahdi di intervenire per fermare tutti gli attacchi alle forze statunitensi e avviare la mediazione con l’Iran per raggiungere questo obiettivo, perché “gli Stati Uniti sono seriamente intenzionati a uscire da Iraq “.

Le brigate Hezbollah irachene, la Lega dei Giusti (Asaeb Ahl al-Haq), il movimento Al-Nujabaa e le Brigate Imam Ali hanno risposto alla richiesta dell’Iran di non opporsi ad al-Kazemi , nonostante i forti dubbi sull’intenzione degli Stati Uniti di ritirarsi. Queste fazioni hanno promesso di non attaccare le forze statunitensi fintanto che dimostrano che si stanno ritirando dal paese. La comparsa di nuove organizzazioni sembra servire da scusa per questi gruppi, che non sembrano essere coinvolti nel minimo attacco, mentre “incoraggiano” gli Stati Uniti ad andarsene. Le nuove organizzazioni che arrivano sulla scena irachena sono sconosciute. È quindi facile per loro non subire pressioni da parte dei funzionari di Baghdad.

Con il loro stile, queste organizzazioni ci ricordano l’Organizzazione della Jihad islamica, che apparve negli anni ’80, che era responsabile della cattura degli ostaggi in Libano e lavorava direttamente sotto il comando dell’Iran, che non era ancora collegato all’epoca con l'”Hezbollah” libanese.

Sembra che gli Stati Uniti non abbiano letto attentamente i messaggi iraniani lanciati dopo l’assassinio del leader dell’Asse della Resistenza. Quando Sayyed Ali Khamenei affermò che “il prezzo da pagare per l’assassinio di Qassem Soleimani e Abu Mahdi Al-Muhandis è la partenza degli Stati Uniti dall’Asia occidentale“, significa che la decisione era stata presa per costringere gli Stati Uniti a partire ad ogni costo.

Quando Sayyed Hassan Nasrallah, capo libanese di Hezbollah e leader dell’Asse della Resistenza in Libano,a Gaza, in Siria, Iraq e Yemen, hanno dichiarato che “ogni soldato americano è un obiettivo legittimo” e che si chiese, ponendo la domanda negli Stati Uniti, “Che cosa avete fatto?” Siete a conoscenza del sangue che avete versato? “, Il suo messaggio era chiaro:” Hezbollah non rimarrà seduto pigramente e prenderà di mira tutti i soldati statunitensi. Sayyed Nasrallah ha espressamente affermato che “l’Iraq è il nuovo campo di battaglia”.

L’obiettivo è scacciare gli Stati Uniti dall’Asia occidentale. I metodi usati dalla resistenza irachena non saranno diversi da quelli usati contro Israele in Libano, in Siria e in Iraq negli ultimi dieci anni. Questi metodi saranno usati fino a quando l’ultimo soldato americano non lascerà l’Iraq.

Gli Stati Uniti dovranno convincersi di aver fatto il loro peggior errore nell’assassinare il generale Soleimani e il leader iracheno Abu Mahdi Al-Muhandis.

Fonte: https://ejmagnier.com

Traduzione: Luciano Lago