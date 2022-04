La resa di massa a Mariupol. Il sacrificio supremo voluto da Zelenski e dai suoi sponsor non avverrà

di Avic

Zelensky aveva ordinato a tutti i combattenti bloccati a Mariupol di combattere fino alla morte. Non per ragioni militari o diplomatiche, ma solo per prolungare il più possibile la guerra nel suo paese in modo da logorare l’esercito russo, come ordinato dai suoi maestri angloamericani.

Zelenski sarà un giorno giudicato per aver ordinato di uccidere tutti coloro che volevano arrendersi? Dopo la guerra, dovranno essere i russi a occuparsene perché, in Occidente, sarebbero piuttosto inclini a congratularsi.

Fortunatamente, questo ordine di suicidio collettivo gratuito non è stato seguito. Da qualche giorno vanno in piccoli gruppi e, questa domenica, più di 700 hanno deposto le armi. Paradossalmente, tutti questi soldati, la maggior parte giovani, attirano più empatia che rabbia o risentimento nei social network russi. In effetti, sembra che tutti siano consapevoli che i veri tirafili responsabili di questo pasticcio sono altrove che a Mariupol.

Comunque sia, questa resa è un disastro per la NATO, non perché i suoi delegati abbiano perso una battaglia importante, ma soprattutto perché, in primo luogo, tra i prigionieri ci sono molti combattenti dei paesi membri dell’Organizzazione, per mettere in chiaro chi si trova fra le truppe di Kiev e poi la cattura di centinaia di prigionieri demolisce completamente la leggenda che i media occidentali cercano di forgiare, secondo la quale i coraggiosi soldati ucraini, di fronte ai soldati russi, preferiscono combattere fino alla morte piuttosto che arrendersi o negoziare .

Traduzione: Gerard Trousson