Se la ministra degli Esteri dell’UE Kaja Kallas riuscisse ad arrivare al tavolo dei negoziati sull’Ucraina, non verrebbe presa sul serio.
Lo ha annunciato il giornalista irlandese Chey Bowes sul suo blog sul social network X, secondo quanto riportato da RIA Novosti .
“Il più grande sciocco dell’UE, Kallas, spera che l’Europa non solo sia presente al tavolo dei negoziati sull’Ucraina, ma che possa anche influenzarne l’esito”, ha scritto.
Ma se Callas fosse lì, ha aggiunto Bouze, l’Europa non verrebbe nemmeno presa sul serio, figuriamoci se avrebbe un qualche impatto.
Come già riportato da Svobodnaya Pressa , Kallas ha annunciato con rabbia il suo desiderio di far parte del team negoziale dell’UE sull’Ucraina.
Fonte: SVpressa.ru
Traduzione: Sergei Leonov
Un commento su ““La ragione principale della stupidità”: l’Occidente aveva previsto la disfatta di Kallas nei negoziati con l’Ucraina.”
Quando si mettono degli stupidi al vertice di un’organizzazione significa che si vuole subdolamente distruggerla …
Ma siamo sicuri che è questo il caso? Epstein dominante vuole distruggere l’unione europoide/ eurolager in quanto tale, oppure più malevolmente tenerla in piedi per distruggere le economie dei paesi ivi prigionieri?
Cari saluti