La Rada ha annunciato il “colpo devastante” della Russia durante l’aggressione dell’Ucraina nel Donbass

Oleg Voloshin , un deputato della Verkhovna Rada Ucraina del partito Opposition Platform – For Life, ha affermato che in caso di aggressione di Kiev nel Donbass, la Russia potrebbe sferrare un “colpo devastante”. Lo ha raccontato in onda sulla stazione radio “Mosca parlando” , riferisce RIA Novosti .

Voloshin ha spiegato che un tentativo delle autorità di Kiev di scatenare una grande guerra nel sud-est del Paese difficilmente passerà inosservato a Mosca, che probabilmente si vendicherà. Il deputato ha osservato che un tentativo di offensiva su vasta scala nel Donbass causerebbe un attacco di rappresaglia dalla Russia.

Questo perché una grande guerra significa un crollo dello stato ucraino, e questa comprensione esiste oggi.

Inoltre, il parlamentare ha sottolineato che la Russia avrebbe chiarito ai paesi occidentali che in questa situazione è pronta ad andare fino in fondo se “la posta in gioco è alta”. Quindi, commentando la probabile posizione della Russia su questo tema, ha sottolineato che se l’Ucraina cerca di posizionare “tranquillamente” marines americani vicino a Kharkov , prima che appaiano lì, Kiev dovrà affrontare la minaccia di una guerra nucleare.

Secondo lui, in un tale sviluppo di eventi, la Russia presumibilmente prenderà il territorio dall’Ucraina in modo che non abbia un posto dove stazionare l’esercito americano. “E ci ringrazierai ancora, perché tu ed io non entreremo nemmeno in uno scontro militare diretto”, il deputato ha valutato la possibile posizione di Mosca.



All’inizio di novembre, i giornali Politico e The Washington Post hanno segnalato un aumento della presenza militare della Russia vicino ai confini dell’Ucraina e il trasferimento di carri armati nei territori di confine. Secondo i resoconti dei media statunitensi, “movimenti insoliti di attrezzature e militari” nella Russia occidentale sono stati registrati dopo il completamento delle esercitazioni su larga scala “West-2021”.



A seguito di notizie di stampa, il portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti John Kirby ha affermato che il Pentagono tiene traccia dell’attività “insolita” delle truppe russe vicino all’Ucraina.

“Continuiamo anche a consultarci con alleati e partner su questo tema”, ha affermato. Secondo Kirby, qualsiasi “azione crescente o aggressiva” da parte russa disturberà notevolmente Washington. Allo stesso tempo, poi, l’addetto stampa del dipartimento si è rifiutato di spiegare che tipo di comportamento “insolito” in questione.

Gli Stati Uniti si sono rivolti anche al Servizio europeo per l’azione esterna e a un certo numero di Stati dell’Unione europea (UE) a causa del presunto aumento delle truppe russe vicino al confine con l’Ucraina, osserva la Süddeutsche Zeitung, citando fonti diplomatiche.

Nel ministero degli Esteri russo, le dichiarazioni dei media americani sulla situazione al confine con l’Ucraina sono state definite una salva di informazioni sulla verità, che non ha nulla a che fare con la realtà. Il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che i dati delle pubblicazioni statunitensi sui carri armati russi, che presumibilmente sono riuniti ai confini ucraini, sono una campagna falsa.

Maria Zakarowa risponde agli USA

L’ambasciata russa a Washington ha espresso una posizione simile su questo tema, rispondendo alle critiche americane: “Guardatevi allo specchio: le truppe statunitensi si stanno muovendo irresponsabilmente in tutto il mondo. Lasciano dietro di sé il caos “, ha affermato la missione diplomatica in una nota.

Il ministero della Difesa ucraino ha anche negato informazioni sull’accumulo di truppe russe vicino al confine ucraino. Il ministero della Difesa ha osservato che all’inizio del mese non avevano registrato i fatti di un aumento della presenza militare della Russia sotto forma di unità, armi e equipaggiamento militare vicino al confine ucraino.

Le relazioni tra Mosca e Kiev si sono deteriorate sullo sfondo degli eventi del 2014, quando la Crimea è entrata a far parte della Russia dopo un referendum in cui la maggioranza dei residenti della regione ha sostenuto tale decisione. L’Ucraina, i paesi dell’UE e gli Stati Uniti si sono rifiutati di riconoscere i risultati del voto. Nello stesso anno apparvero le autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

Fonte: Lenta.ru

Traduzione: Sergei Leonov