La “quarta svolta” che definirà il nostro secolo

di Alastair Crooke

Le economie europee stanno vacillando per l’inflazione e lo spettro della deindustrializzazione, alimentate dalla rinuncia autoimposta a tutte le importazioni di energia russa a buon mercato.

Zbig Brzezinski, allora consigliere del presidente americano (1997), lo disse senza mezzi termini: “ L’Eurasia è il continente più grande del pianeta; e l’Europa è l’indispensabile testa di ponte dell’America in questo Heartland. Pertanto, ogni volta che si espande la sfera d’azione dell’Europa, si espande anche la sfera di influenza degli Stati Uniti . E in termini di dominio dell’Eurasia, ha aggiunto: l’Ucraina è lo stato chiave.

Oggi, tuttavia, lo sviluppo più significativo del nostro tempo è la marea fluente del rifiuto o del disconoscimento dell’insistenza dell’Occidente su una sola “realtà” – ovvero l’ideologia “basata su regole” guidata dagli Stati Uniti (e solo da quelli) – può prevalere. Questo, insieme all’inversione del precedente ciclo coloniale, che oggi consente al non-Occidente di ritirarsi e alla fine soppiantare il suo signore occidentale, costituisce il “quarto punto di svolta” che definirà il nostro secolo.

L’esperto corrispondente americano Patrick Lawrence osserva, tuttavia, che ” ascoltando i discorsi, le dichiarazioni e le osservazioni ufficiose delle cricche politiche e di potere a Washington, si potrebbe pensare che questo [punto di svolta] non esista affatto” .

Lawrence tuttavia si chiede:

” E quindi, pongo la domanda: posso essere l’unico a chiedersi se coloro che modellano e guidano la politica estera americana sono ciechi di fronte a questo immenso cambiamento globale, o sordi a ciò che i paesi non occidentali hanno recentemente dovuto dire all’Occidente, o troppo stupidi per capire gli eventi, o sordo ad essi – o per negare, o forse un po’ di tutto questo? »

Le affermazioni audaci hanno un potere di seduzione sul pubblico e le persone spesso inconsciamente preferiscono affermazioni ignoranti della classe credibile agli ovvi “fatti sul campo”. Questo, insieme a media occidentali totalmente legati allo stato permanente degli Stati Uniti, crea una sorta di buco nero moralizzante in cui coloro che propagano l’inganno e l’esagerazione sono tenuti in minima considerazione. Alle persone e alle istituzioni è stato concesso un pass gratuito per così tanto tempo che sanno che non ci saranno mai ripercussioni, anche per vere e proprie menzogne ​​– figuriamoci equivoci di parole disoneste e fallaci.

Ora, a quindici mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina (e con le carte in tavola ribaltate), gli europei si sono schierati così apertamente e sostanzialmente con la guerra di Biden per paralizzare la Russia che l’inversione dei ruoli può essere vista solo come una sconfitta di civiltà per l’Occidente.

Non è affatto certo, tuttavia, che il team di Biden – con i suoi delegati europei in acquiescenza – non ricorrerà a un intervento aperto nel disperato tentativo di rivendicare un “trionfo” occidentale.

Venerdì a Helsinki, il segretario di Stato Blinken sembrava prefigurare un’importante escalation a lungo termine quando ha respinto qualsiasi idea di cessate il fuoco e ha invece parlato di patti di difesa a lungo termine con l’Ucraina che consentirebbero di bloccare la futura assistenza militare e possibilmente formalizzare impegni di mutua difesa.

Questo flip-flop è stato anticipato nell’affermazione di Blinken, sottolineando così l’argomentazione di Lawrence secondo cui coloro che conducono la politica estera sembrano ciechi, sordi o negano gli eventi in corso – collegando la “nuova” politica statunitense all’enorme “fallimento strategico” di Putin in Ucraina, una debacle, ha insistito Blinken, che ha isolato Mosca, indebolito la sua economia e messo in luce la temuta debolezza dell’esercito russo.

La “triste realtà” è ovviamente l’opposto: su tutti i fronti di questo conflitto, gli Stati Uniti non sono stati all’altezza delle aspettative: la Russia ha preso il comando in termini di forze dispiegate (con un margine sostanziale), in termini di sofisticati armi, in termini di quasi dominio dello spazio aereo e della sfera elettromagnetica sopra l’Ucraina.

Inoltre, la Russia sta vincendo la guerra finanziaria e quella diplomatica, in cui, con sgomento dell’Occidente, il resto del mondo – al di là del G7 – ha rifiutato di aderire alle sanzioni contro la Russia.

Ciononostante, l’ establishment del Washington Post titolava: ” Biden mostra un crescente appetito per oltrepassare le linee rosse di Putin “, con la seguente didascalia: ” Nonostante gli avvertimenti secondo cui armare l’Ucraina scatenerebbe una guerra globale, Joe Biden continua a spingere i limiti del leader russo, un strategia che comporta sia rischi che benefici .

La linea di fondo qui – in poche parole – è che Joe Biden ha un’elezione da vincere e può cercare di vincerla come “presidente in tempo di guerra”.

Gli europei hanno solo le elezioni da PERDERE. Perché dovrebbero accettare una “guerra eterna” in Europa? Le ripercussioni sull’Europa sono già state più gravi del previsto impatto sull’economia russa. Le economie europee stanno vacillando per l’inflazione e lo spettro della deindustrializzazione, alimentate dalla rinuncia autoimposta a tutte le importazioni di energia russa a buon mercato. Giganti industriali come la Germania sono sprofondati nella recessione e anche gran parte dell’Europa è nella morsa della recessione.

L’Europa – ovviamente – è economicamente più debole di quanto pensasse all’inizio della guerra, quando i leader europei erano presi dalla prospettiva che l’Unione Europea avrebbe fatto cadere una grande potenza – la Russia – solo attraverso un colpo di stato finanziario. (Gran parte dell’Europa, in particolare la Germania e l’UE, ha sofferto della “finanziarizzazione BlackRock” degli anni 2000, che ha notevolmente indebolito le economie reali dell’UE a favore dell’economia dei servizi).

Ricordiamo anche che è stata la Merkel, in quanto “donna più potente d’Europa”, a garantire e “coprire” la strategia Brzezinski contro la Russia, in particolare prendendo di mira l’Ucraina come testa di ponte:

“ La Konrad Adenauer Foundation … è stata fortemente coinvolta in Ucraina almeno dal colpo di stato di Maidan nel 2014, anche se in una posizione subordinata. Il suo ultimo importante servizio agli “interessi nazionali americani” è stato l’accordo di Minsk – la Merkel, come prestanome, ha permesso all’Ucraina di armarsi con il più grande esercito d’Europa” .

In poche parole, l’UE era – ed è tuttora – troppo coinvolta nel progetto ucraino degli Stati Uniti per fare marcia indietro, nonostante i terribili rischi che corre.

Alastair Crook

fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago