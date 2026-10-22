La protesta dei camionisti lascia i supermercati vuoti e mette Meloni in una posizione difficile

Le proteste contro l’aumento dei prezzi del diesel stanno causando problemi di approvvigionamento di cibo e carburante, con ripercussioni anche su diversi aeroporti del Sud Italia.

Zucchine e melanzane si accumulano nei magazzini siciliani, impossibilitate a raggiungere i mercati. In Campania, le bufale continuano a produrre latte, ma i camion non riescono a trasportarlo ai caseifici di Caserta, dove si produce uno dei grandi tesori culinari italiani, la mozzarella di bufala. Molti stabilimenti hanno dovuto chiudere perché il latte deve essere lavorato entro 60 ore. Nel solo settore del kiwi giallo, tutt’altro che uno dei prodotti agricoli più iconici d’Italia, si stimano perdite per 30 milioni di euro in soli cinque giorni, secondo Legacoop Agroalimentare. E mentre tonnellate di prodotti freschi rischiano di andare a male, i supermercati iniziano a mostrare uno spettacolo inquietante: scaffali vuoti.

Le prime a subire le conseguenze sono state quelle della Sicilia e di altre regioni meridionali, soprattutto Napoli, ma la crisi minaccia di estendersi a Roma e al resto del Paese. Si registrano anche carenze di benzina in numerose stazioni di servizio e i problemi di approvvigionamento hanno raggiunto persino gli aeroporti: Crotone e Reggio Calabria hanno esaurito il carburante per aerei, mentre l’aeroporto di Napoli ha imposto restrizioni al rifornimento.

La protesta degli autotrasportatori contro l’aumento dei prezzi del gasolio sta paralizzando l’intera filiera alimentare italiana. I blocchi stradali, autostradali e dei centri logistici, iniziati quasi una settimana fa, hanno causato carenze di cibo e carburante e costretto alcune industrie a sospendere le attività. Anche la produzione di pasta, uno dei prodotti più iconici d’Italia, ne ha risentito: Rummo ha dovuto chiudere i suoi stabilimenti e La Molisana ha ridotto la produzione. Le immagini di consumatori alla ricerca di beni di prima necessità in supermercati vuoti hanno allarmato il governo di Giorgia Meloni.

Giovedì il governo italiano ha approvato 126 milioni di euro di nuovi aiuti nel tentativo di placare le proteste. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a una serie di agevolazioni fiscali e altre misure di sostegno che andranno a beneficio non solo degli autotrasportatori, ma anche degli agricoltori e dei pescatori, ugualmente colpiti dall’aumento dei prezzi del carburante. Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva già annunciato lo sblocco di circa 480 milioni di euro di fondi arretrati, nell’ambito di un pacchetto di aiuti più ampio che potrebbe superare il miliardo di euro. Tuttavia, queste concessioni finanziarie non sono riuscite a fermare tutte le proteste. Mentre alcune organizzazioni siciliane hanno revocato i blocchi, gli autotrasportatori di altre regioni del sud continuano le loro manifestazioni.

Anche se i blocchi venissero rimossi immediatamente, il ritorno alla normalità non sarebbe automatico. Secondo gli esperti del settore, i supermercati avrebbero bisogno di almeno una settimana per ripristinare i livelli di scorte abituali, soprattutto nell’area di Napoli, una delle più colpite dalle proteste.

Oltre alle preoccupazioni economiche, ora si pone anche un problema di ordine pubblico. Il governo sospetta che alcuni dei blocchi stradali possano essere orchestrati da gruppi legati alla criminalità organizzata, un’ipotesi che deve ancora essere verificata. “È molto probabile che la mafia approfitti delle proteste degli autotrasportatori”, ha avvertito giovedì il Ministro della Giustizia Carlo Nordio in un’intervista a Sky TG24. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiesto ai prefetti e agli ufficiali di polizia di indagare su possibili infiltrazioni. Le forze dell’ordine hanno identificato 1.339 persone, sporto denuncia contro 71 e dispiegato scorte per garantire il passaggio dei camion che trasportano beni di prima necessità.

La crisi arriva in un momento particolarmente delicato per Meloni. Il governo ha appena annunciato misure di sicurezza più severe in seguito alle violente rivolte di gruppi di adolescenti a Milano, note in Italia come maranza. In risposta a questi episodi, il governo conservatore ha rapidamente schierato forze di polizia aggiuntive e inasprito i regolamenti. Lo sciopero degli autotrasportatori rappresenta una sfida ben più complessa: coinvolge un settore economico vitale, con rivendicazioni legate all’aumento dei costi del carburante, e gode di un certo sostegno da parte di agricoltori e piccoli imprenditori.

Meloni si trova dunque ad affrontare due crisi di diversa natura, che richiedono risposte distinte. Mentre le proteste di Milano hanno posto la sicurezza al centro del dibattito politico, i blocchi dei trasporti minacciano di estendere le proteste alla vita quotidiana di milioni di italiani. E c’è un’immagine che nessun governo vuole vedere, soprattutto in vista delle elezioni politiche del prossimo anno: i supermercati con gli scaffali vuoti.

Nota: I media ufficiali, che inizialmente hanno minimizzato lo sciopero, hanno tardivamente informato della protesta quando ormai iniziavano a mancare i prodotti nei supermercati e non si poteva più nascondere quello che stava succedendo.

Questa protesta dei camionisti e degli agricoltori è contro il carovita e contro chi, come il governo Meloni, non ha fatto nulla per contrastare la deriva dei prezzi del gasolio, mentre ha sottoscritto programmi miliardari per l’acquisto di armi, con tutta la filiera alimentare che ha riportato aumenti spropositati. Vero è che le guerre in Medio Oriente e in Ucraina hanno determinato la crisi ma non si può trascurare l’inerzia del governo Meloni e la sua posizione subordinata e complice con gli statunitensi e con Israele, i responsabili delle guerre che hanno causato, tra l’altro, la chiusura dello stretto di Hormuz e i conseguenti rincari del carburante.

La crisi colpisce in particolare le piccole imprese di trasporto, prevalenti al sud, “i padroncini” che non riescono a stare dentro i costi lievitati del gasolio e gli agricoltori. Colpisce le famiglie e i giovani in cerca di lavoro e di prospettive. Non a caso in Italia la natalità è la più bassa in Europa causa le difficoltà del lavoro precario, del costo della vita e degli affitti giunti a livelli impossibili. Probabile che, come sempre succede in queste situazioni, chi si avvantaggerà di tutto questo saranno le multinazionali del trasporto e della distribuzione che hanno margine per poter prendere piede nei vuoti che si aprono nel settore.

Fonti Varie

Luciano Lago