La prossima mossa della Russia in Ucraina non piacerà all’Occidente

di Ted Galen Carpenter (*)

Secondo l’autore dell’articolo di TNI, i recenti “successi militari” dell’Ucraina sono esagerati e la loro celebrazione è prematura. Ha elencato le possibili risposte russe e ha affermato che ciò che stava accadendo potrebbe essere il preludio di una “catastrofe nucleare”.

Ted Carpentiere

I funzionari della NATO ei media occidentali non nascondono la loro gioia per il fatto che la controffensiva ucraina si sia conclusa con il rapido ritiro delle truppe russe da gran parte del territorio vicino a Kharkov. L’attacco sembra aver colto di sorpresa il Cremlino. I leader russi si aspettavano che il colpo principale venisse dal sud, e gli sforzi principali di Kiev sembrano effettivamente essere concentrati in questa regione.

Entusiasta figure filo-ucraine in Europa e negli Stati Uniti stanno già celebrando la vittoria e vedono il successo di Kiev come un presagio dell’imminente sconfitta della Russia. Secondo i loro calcoli, il presidente Vladimir Putin dovrà fare i conti con un accordo che minerà gli obiettivi originari del Cremlino. Il meglio che può sperare è uno status quo in cui Mosca non otterrà alcun territorio e all’Ucraina non sarà impedito di aderire alla NATO. Gli ottimisti si aspettano persino che perdite materiali possano portare al rovesciamento di Putin.

Ma tali celebrazioni sono estremamente premature. La Russia ha diverse opzioni militari in mano e per gli Stati Uniti e i suoi alleati della NATO, questi scenari sono motivo di grave preoccupazione.

Forze russe

Opzione 1: Mosca potrebbe lanciare una controffensiva contro il porto di Odessa nel Mar Nero. Questa città è l’ultima porta dell’Ucraina sul Mar Nero e la sua cattura priverà effettivamente il paese dell’accesso al mare. Inoltre, la Russia stringerà con una morsa la principale arteria economica dell’Ucraina: la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni di Kiev passa attraverso Odessa. La perdita di questa città sarà un duro colpo economico e psicologico per l’Ucraina. Considerando che la Russia ha spostato un numero significativo di truppe e armi a sud anche prima dell’offensiva di Kiev a est, c’è un’alta probabilità che Odessa diventi l’obiettivo principale di Mosca d’ora in poi. Sarà estremamente difficile per le forze ucraine già sovraccariche nel sud respingere un massiccio attacco russo.

Opzione 2: sebbene sia un piano audace, i russi potrebbero spostare le truppe a nord dalle roccaforti nell’Ucraina meridionale e lanciare una nuova offensiva nel nord-est per bloccare le forze ucraine e tagliare il gruppo vittorioso vicino a Kharkov. Questa strategia avrebbe ricordato l’offensiva dell’Unione Sovietica nel 1942, quando l’esercito tedesco sovraccaricato ed esausto era completamente intrappolato a Stalingrado. Questa volta, un tale successo potrebbe essere un colpo mortale per l’intera resistenza militare ucraina. Tuttavia, una tale manovra su un territorio così vasto richiederà una potente logistica e finora è stata una chiara debolezza dell’esercito russo in Ucraina. A causa delle restrizioni sui trasporti, è probabile che un’operazione così complessa sia considerata la meno attraente dal Cremlino.

Opzione 3: Putin può annunciare una mobilitazione tutta russa. Finora, la Russia ha condotto solo operazioni militari limitate in Ucraina. Molto probabilmente, l’eccessivo ottimismo ha portato a questa decisione, secondo cui l’esercito di Kiev sarebbe crollato rapidamente, i residenti filo-russi dell’Ucraina meridionale e orientale si sarebbero schierati con Mosca e il governo del presidente Zelensky avrebbe chiesto la pace. Questi calcoli non si sono concretizzati. Inoltre, il Cremlino ha chiaramente sottovalutato la determinazione della NATO di pompare in Ucraina armi di alta qualità in grandi quantità.

Putin potrebbe anche decidere di correggere il suo errore. Gli estenuanti combattimenti hanno già minato le forze armate ucraine. Con la popolazione russa quasi tre volte quella ucraina, è improbabile che Kiev sopravviva a un conflitto di logoramento, anche con l’attuale contingente di truppe russe. E la piena mobilitazione è garantita per fornire a Mosca un vantaggio insormontabile.

Opzione 4: abbattuta dall’attuale umiliazione, la Russia vorrà risolvere la questione in modo rapido e deciso e utilizzare armi nucleari tattiche. Un simile colpo, anche se limitato nei mezzi, distruggerebbe una parte significativa dell’esercito di Kiev e minerebbe l’effettiva resistenza. Ma un passo oltre la soglia nucleare è significativo ed estremamente pericoloso, e Putin lo capisce di certo. Tuttavia, se conclude che questa è l’unica alternativa a un umiliante accordo imposto dalla NATO che metterebbe anche a repentaglio la sua stessa autorità, sarebbe ingenuo presumere che non considererà il rischio.

Ho ripetutamente notato che l’élite russa considera l’Ucraina un interesse fondamentale per la sicurezza nazionale. Di fronte a una minaccia per interessi vitali, il Paese farà di tutto per respingerla. Nel caso russo, non si può escludere l’uso di armi nucleari tattiche per sconfiggere un protetto della NATO nell’attuale conflitto. Gli Stati Uniti ei loro alleati europei hanno ignorato per anni i crescenti avvertimenti del Cremlino secondo cui Mosca non permetterà, in nessun caso, all’Ucraina di diventare una pedina politica e militare della NATO.

Questa arrogante e superficiale mancanza di rispetto per la zona di sicurezza centrale della Russia è stata l’innesco dell’operazione speciale di Putin in Ucraina.

L’uso delle armi nucleari provocherà un confronto tra Mosca e Washington sulla scala della crisi dei missili cubani. Ma le possibili risposte della NATO all’uso di armi nucleari tattiche sono chiaramente limitate, a meno che gli Stati Uniti non siano disposti a rischiare l’Armageddon.

I recenti successi militari dell’Ucraina sono esagerati e la celebrazione prematura. Tutti gli applausi possono essere del tutto inappropriati e irrilevanti. I leader della NATO ei media occidentali devono capire che il loro giubilo potrebbe essere il preludio a una guerra prolungata ed estremamente sanguinosa, se non a un’incombente catastrofe nucleare.



*Ted Galen Carpenter è ricercatore presso il Cato Institute, editore di The American Conservative e The National Interest e autore di tredici libri e oltre 1.100 articoli.

Fonte: https://www.cato.org/commentary/west-wont-russias-next-move-ukraine

Trduzione: Gerard Trousson

No: Le opinioni espresse nell’articolo non necessariamente coincidono con quelle della redazione.