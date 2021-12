La prossima guerra in Oriente non sarà limitata al Donbass





di Marko Marjanović

..O anche sul Donbass. La prossima sarà per la sicurezza della Russia dalla NATO

La Russia è intervenuta nel Donbass nel 2014 (principalmente con artiglieria transfrontaliera e aiuti materiali, e forse osservatori e collegamenti) per difendere il Donbass da Kiev.

L’acquisizione militare russa della Crimea, che ha consentito un referendum sull’indipendenza della Crimea, ha galvanizzato un precedente infelice e ha rinunciato al Donbass perchè questo si sollevasse con l’obiettivo di garantire lo stesso risultato della rottura da Kiev e dell’adesione alla Russia per se stessi.

Questo è stato uno sviluppo che ha colto completamente di sorpresa il Cremlino. Piuttosto che ordinare all’esercito russo di prendere il controllo del Donbass come aveva fatto in Crimea, Mosca ha annullato le sue speranze e ha formulato la formula “La Crimea è la Russia, il Donbass è l’Ucraina” che è stata messa in un ciclo infinito.

Tuttavia, Mosca si aspettava che al Donbass sarebbe stata concessa una misura di autonomia e sarebbe stata reincorporata sotto Kiev dietro un tavolo verde. Quando Kiev post-golpe si mosse invece per sottomettere il Donbass con la forza, la Russia alla fine colpì le forze del governo golpista, ma solo quel tanto che bastava per impedire la loro vittoria e costringerle ad abbandonare la loro offensiva e la speranza di una risoluzione militare.

Quindi, per ripetere, dalla posizione della Russia la guerra del 2014 è stata molto minore e con obiettivi molto limitati: impedire che i golpisti di Kiev si rovesciassero su una regione che li aveva respinti.

Attualmente c’è grande ansia e disagio a Washington quando si sono resi conto che se dovesse scoppiare un’altra guerra nell’area, gli obiettivi di guerra della Russia non sarebbero così limitati:

L’agenzia era anche preoccupata che la potenziale zona di conflitto non sembrasse essere solo la parte orientale dell’Ucraina occupata dai separatisti sostenuti dalla Russia , che le truppe russe si erano avvicinate nell’aprile precedente, ma un’area molto più ampia del paese. I campanelli d’allarme hanno suonato all’agenzia e poi in tutto il governo degli Stati Uniti.

La lenta ma inesorabile discesa in punta di piedi della NATO sempre più in profondità in Ucraina significa che l’enigma strategico per Mosca non è più proteggere il Donbass da Kiev, ma assicurare la stessa Russia contro la NATO. Se dovesse scoppiare la prossima guerra, l’obiettivo bellico di Mosca non sarà respingere l’avanzata degli ucraini, ma congelare l’avanzata della NATO.

Non credo che il governo russo voglia la guerra. In effetti, una guerra garantirebbe quasi che la NATO si sposterà in tutto ciò che è rimasto dell’Ucraina dopo di essa ancora più velocemente.

Sarebbe molto preferibile un accordo. Tuttavia, la continuazione del Drang Nach Osten della NATO che alla fine li vedrà allestire strutture di addestramento canadesi in una città russa come Kharkov non è tollerabile :

Il presidente Vladimir Putin ha detto martedì che la Russia sarebbe costretta ad agire se le sue “linee rosse” sull’Ucraina fossero attraversate dalla NATO , dicendo che Mosca considererebbe il dispiegamento di alcune capacità missilistiche offensive sul suolo ucraino come un fattore scatenante.

Nel frattempo, con le relazioni della Bielorussia con l’Occidente inferiori anche durante i giorni dell’ “avamposto della tirannia”, Lukashenko sta valutando il fatto che la Russia abbia le spalle militari più che mai.

Il fatto che ora “deve uno” alla Russia rimescola considerevolmente la scacchiera. Questo, d’altra parte, è ciò che sta causando ansia a Kiev .

Non ci sono truppe di terra russe in Bielorussia di cui siamo a conoscenza. (Solo una manciata di caccia a reazione nella base aerea di Baranovichi .) Ma se questo dovesse mai cambiare, allora qualsiasi conflitto prenderebbe il via con gli ucraini circondati su tre lati. Inoltre, Kiev si trova a soli 200 chilometri dal confine con la Bielorussia.

• Russia’s ultimate intentions are not clear – but the scale and capabilities that are being prepared would allow it to strike Ukraine from three directions, perhaps including from the north through Belarus. — Michał Baranowski (@M_Baranowski) December 1, 2021

Fonte: Anti-Empire.com

Traduzione: Luciano Lago