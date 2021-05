03 Mag La propaganda vax anti-russa del Guardian precipita a nuovi livelli di bassezza

La propaganda vax anti-russa del Guardian precipita a nuovi livelli di bassezza

di Pail Robinson

(….) Una volta alcuni giornali britannici si distinguevano per serietà e compostezza, quei giorni sono finiti da tempo, soprattutto quando si tratta di tutto ciò che riguarda la Russia. Invece di rapporti onesti, quello che si rileva da troppa stampa britannica è un torrente di estrema propaganda russofobica mascherata da notizie. Questa è davvero una fottuta disgrazia.

Cosa ha portato a questo sproloquio? La risposta si trova in un articolo, nella copia di oggi del The Guardian, sul vaccino Sputnik V della Russia. Anche per i pessimi standard di The Guardian , questo giornale si precipita nelle profondità della cattiveria propagandistica, non perseguendo altro che incitare l’odio verso la Russia , mentre l’articolo fa del suo meglio per minare gli sforzi mondiali per tirarci fuori dalla pandemia del Covid.

Abbiamo visto molte lamentele (non fondate) sulla diffusione della propaganda anti-vax da parte della Russia. Bene, qui da noi si sta diffondendo la propaganda anti-vax britannica del tipo più vile. Ti fa venire voglia di vomitare.

Il succo dell’articolo è riassunto nel titolo e nel sottotitolo:

“Il vaccino Covid russo è qualcosa di più di un’arma politica?

Gli osservatori affermano che il colpo dello Sputnik V mira più a seminare divisione politica che a combattere il coronavirus ”.

WTF? Voglio dire, davvero. WTF? I ricercatori russi si sono davvero impegnati a fondo per sviluppare un vaccino contro il coronavirus in modo da poter “seminare divisione politica” in Occidente? Ascolta te stesso mentre parli, amico. Sei serio?

La testata del Guardian

Sfortunatamente, l’autore Jon Henley lo è, e si imbarca in una lunga spiegazione di quanto siano vili i russi per aver sviluppato una soluzione efficace ad una piaga mondiale.

Per fare questo, Henley ricorre a una delle tecniche per scrivere articoli cattivi che ho menzionato in un recente post, ovvero citando un gruppo di persone che sono d’accordo con la narrativa che sta cercando di diffondere, ignorando qualsiasi altra voce o spiegazione alternativa. È un lavoro da scure, puro e semplice, progettato per screditare sia lo Sputnik V che la Federazione Russa.

L’articolo, in altre parole, è solo un commento russofobo accumulato su un altro: Bam, bam, bam. Prendi questo, Sputnik V! Quello che segue è ben diverso che un reporting equo ed equilibrato.

Quindi è che Henley ci inizia con una dichiarazione che dice:

“Il vaccino Sputnik V russo deve ancora ottenere l’approvazione normativa dell’UE ed è probabile che giocherà un piccolo ruolo nel lancio del blocco, ma ha già raggiunto quello che alcuni osservatori dicono sia uno dei suoi obiettivi: seminare divisione tra e all’interno degli Stati membri. “Lo Sputnik V è diventato uno strumento di soft power per la Russia”, ha detto Michal Baranowski, un collega con un thinktank statunitense, il German Marshall Fund degli Stati Uniti. “Ha piantato la sua bandiera sul vaccino e l’obiettivo politico della sua strategia è dividere l’Occidente”.

Le prove di Baranowski per questa affermazione? Non ne fornisce nessuno. Certo che no. Non esiste. Qualcuno associato al governo russo o al vaccino Sputnik ha mai affermato un simile obiettivo? No. L’accusa di Baranowski è tutta una speculazione a suo favore.

Ma Henley pensa che ci siano delle prove, e così tira fuori la sua seconda citazione, questa volta da un funzionario dell’UE:

“Il basso tasso di vaccinazione della Russia non coincide con il fatto che abbia un vaccino apparentemente economico, facile da preparare ed efficace”, ha detto un diplomatico dell’UE. “O Mosca è altruista, il che sembra improbabile. O sta dando la priorità alla geopolitica rispetto ai bisogni dei russi “.

Questo è solo una parte del totale. Mettendo da parte l’idea che i russi sono incapaci di altruismo, se Henley passasse anche un microsecondo a controllare, scoprirebbe che a) la Russia ha un “ vaccino economico, facile da realizzare ed efficace ” e b) il motivo perché il basso tasso di vaccinazione in Russia non è che la Russia “sta dando la priorità alla geopolitica rispetto ai bisogni dei russi”, ad esempio inviando vaccini all’estero senza distribuirli a casa, ma una riluttanza dei russi a prendere il vaccino.

A Mosca, ad esempio, il vaccino è disponibile gratuitamente per tutti e lo è da tempo, ma solo il 10% circa della città si è preso la briga di fare un’iniezione. Puoi entrare nel centro commerciale GUM ogni volta che vuoi e ottenere il vaccino. Ho letto che le formazioni sono minime. Le persone semplicemente non lo fanno.

Ciò significa che ci sono alcune autentiche critiche che possono essere rivolte alla gestione della crisi covid da parte del governo russo. Ha svolto un pessimo lavoro di pubbliche relazioni convincendo la sua popolazione dei meriti di essere vaccinata. Ma l’accusa che stia favorendo la geopolitica rispetto ai bisogni della sua gente è semplicemente falsa.

Henley, tuttavia, va avanti a prescindere, tirando fuori il suo terzo atacco a preventivo, il Primo Ministro della Lituania, dicendoci che:

Il primo ministro della Lituania, Ingrida Šimonytė, ha twittato a febbraio che il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha visto il colpo non tanto come una “cura per il popolo russo” quanto “un’altra arma ibrida per dividere e governare”.

Ebbene, se lo dice il Primo Ministro lituano, deve essere vero. Giusto?

Per essere sicuri di essere a posto, Henley lancia poi qualche dubbio sull’efficacia dello Sputnik-V, anche se degnandosi di citare i funzionari sanitari russi che confutano tali dubbi. Ma se Sputnik funziona bene o no non è proprio l’argomento di Henley. Potrebbe essere efficace al 100% ma è comunque una cosa negativa, sottintende, perché sta “dividendo” l’Europa (che è ovviamente più importante delle questioni di salute – trovo l’insensibilità dell’approccio a questo punto piuttosto sorprendente). Così l’articolo ci dice:

Indipendentemente dal fatto che l’EMA – [Agenzia medica europea] approvi lo Sputnik V e se mai arriverà in numero sufficiente, gli osservatori sostengono che ha già fatto danni significativi, con i leader nazionali e regionali dell’UE che lo sfruttano per i propri fini politici. In alcuni paesi, ha causato caos: il primo ministro slovacco, Igor Matovič, è stato costretto a dimettersi questo mese nel mezzo di un’aspra disputa su un accordo segreto per acquistare 2 milioni di dosi nonostante il disaccordo di molti nella sua coalizione quadripartita. … Lo Sputnik è costato anche ai ministri della salute e degli esteri della Repubblica Ceca – entrambi contrari allo spiegamento del colpo senza l’approvazione dell’EMA – il loro lavoro, licenziato dal primo ministro Andrej Babiš … In Germania … tre stati tra cui la Baviera hanno colpito o stanno negoziando Offerte Sputnik.

Ovviamente, Mosca in qualche modo lo ha pianificato sin dall’inizio! Come se. E in ogni caso, e allora? Tutti e incluso il suo cane dicono che il programma vaccinale dell’UE è stato un disastro. Se gli stati cercano di aggirare il problema e vaccinare la loro gente ottenendo lo Sputnik-V, non è una buona cosa? Ma no, non lo è per il signor Henley, che torna alla sua fonte originale, scrivendo che:

Sputnik in India

Per Baranowski, l’approvazione frettolosa dello Sputnik, la propaganda online e le destinazioni accuratamente selezionate si sommano a una strategia russa che “non è né innocente né umanitaria . Fa parte esattamente dello stesso gioco, di dividere l’occidente, che vediamo nell’uso del potere militare, della sicurezza informatica, della sicurezza energetica da parte di Mosca “.

E sta funzionando, ha detto: “Sta dividendo abbastanza bene vari attori europei. Fino a quando Sputnik V non avrà l’approvazione dell’EMA – in questa fase, ovviamente, non ci sono problemi: il mondo ha bisogno di vaccini – è diventata una cartina di tornasole politica per stabilire se sei a favore o contro il programma dell’UE. Questo sta erodendo la fiducia. Ed è quello che vuole Putin “.

Ah sì. “Questo è quello che vuole Putin”. Il che è strano, perché non l’ha mai detto, né ha dato alcuna indicazione che fosse quello che stava pensando. Ma sembra che Baranowski abbia un mezzo per entrare nella testa di Putin. Forse una di quelle “armi a energia diretta” russe ridisegnate per un nuovo scopo?

Questo non è un rapporto serio. È solo una tesi infondata, con l’autore che supplisce alla mancanza di prove concrete inserendo un mucchio di citazioni di testimoni ostili. È odioso. Nella misura in cui aumenta lo scetticismo sui vaccini e può ostacolare l’uso di quello che sembra essere un prodotto medico di grande successo, è anche dannoso. Pubblicando questo, The Guardian è sceso ad un livello così basso che , è andato anche oltre le profondità inferiori. Vergognati, Guardian . foglio di propaganda..

Fonte: Irrussianality

Traduzione: Luciano Lago