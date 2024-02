Le forze armate ucraine si stanno ritirando nella zona di Avdeevka. La linea di difesa Stepovoye-Lastochkino-Severnoye dell’esercito ucraino a ovest della città è rimasta completamente distrutta. Le forze ucraine hanno perso il controllo di tutti questi villaggi.

Le prime notizie sul controllo russo del villaggio di Stepovoe (Petrovskoe) a nord di Avdeevka sono arrivate nel pomeriggio del 23 febbraio. Il Ministero della Difesa russo deve ancora confermare ufficialmente il pieno controllo dell’insediamento, dove continuano le operazioni di rastrellamento. Nel frattempo, la ritirata del gruppo ucraino da Stepovoe è confermata da diverse fonti militari russe, ucraine e straniere. La battaglia per Stepovoye va avanti dall’ottobre 2023 e si è conclusa con la vittoria della Russia.

L’esercito russo ha lanciato l’assalto a Stepovoe nel tentativo di tagliare le strade utilizzate per il trasferimento dei rifornimenti militari alla guarnigione ucraina di Avdeevka e di contenere le manovre ucraine nella regione. La lunga battaglia per il villaggio ha permesso all’esercito russo di raggiungere questi obiettivi e lanciare l’assalto decisivo alle strade settentrionali di Avdeevks.

Dopo che l’esercito russo ha preso piede nel villaggio, le forze armate ucraine (AFU) sono state costrette a ritirarsi a Berdychi, dove stanno attrezzando una nuova linea di difesa.

Le forze russe stanno dando la caccia ai resti delle AFU nelle aree forestali vicino a Berdychi:

Il drastico calo della difesa ucraina nella regione è il risultato della vittoria russa ad Avdeevka. Sul fianco settentrionale, l’esercito russo ha terminato l’operazione di rastrellamento del territorio dello stabilimento chimico e della coca cola. Di conseguenza, hanno ampliato la zona del loro controllo attorno al grande impianto industriale, minacciando le AFU di accerchiare la loro roccaforte nel villaggio di Lastochkino.

Il 24 febbraio l’esercito ucraino ha confermato il ritiro delle AFU da Lastochkino “per evitare l’accerchiamento” delle forze rimanenti. Il villaggio era difeso da diverse unità ucraine, inclusa la famigerata 3a Brigata d’assalto separata (ex battaglione neonazista Azov).

Mentre i militari ucraini, sopravvissuti alle pesanti battaglie per Avdeevka e Lastochkino, si ritirano nel villaggio di Orlovka, le bandiere russe sventolano già per le strade di Lastochkino.



Le battaglie alla periferia del villaggio erano iniziate quasi immediatamente dopo la vittoria russa ad Avdeevka. Il gruppo ucraino a Lastochkino ha dovuto nascondersi nell’insediamento sotto il pesante fuoco russo. Oggi l’esercito russo sta rastrellando il villaggio, sminando le strade e le aree circostanti.

Lastochkino non è stata l’ultima vittoria russa della scorsa giornata. La sera del 24 febbraio, fonti ucraine hanno riferito della ritirata delle AFU dal villaggio di Severnoe, trasformato in una roccaforte volta a fermare l’offensiva russa sul fianco meridionale di Avdeevka. Fonti militari russe confermano il controllo della parte principale del villaggio, dove è già iniziata l’operazione di rastrellamento. Le AFU si stanno ritirando a Tonenkoe.

Qualsiasi filmato da Severnoe deve ancora confermare i rapporti. Con l’avanzata russa a Lastochkino, le posizioni del gruppo ucraino nel villaggio, dove alcuni giorni fa è iniziato l’assalto russo, si sono notevolmente deteriorate. In effetti, è improbabile che il comando militare ucraino, che fa del suo meglio per salvare le preziose unità tra le orribili perdite su tutte le linee del fronte, continui l’insensata difesa a Severnoe, così come nei campi tra Severnoe e Lastochkino.

Il Ministero della Difesa russo probabilmente confermerà il controllo russo sui villaggi appena conquistati nel suo briefing quotidiano del 25 febbraio. Nel frattempo, l’esercito ucraino si sta ritirando sulla nuova linea di difesa a Berdychi-Semenovka-Orlovka-Tonenkoe. Questa è la loro principale difesa nella regione dopo la caduta di Avdeevka, già colpita dall’artiglieria russa.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago