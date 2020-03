La prima guerra NATO in Medio Oriente ribalta l’ordine regionale

da Redazione



di Thierry Meyssan

Mentre europei e arabi sono assorbiti dal coronavirus, gli anglosassoni stanno cambiando l’ordine del mondo. Sotto il comando americano, il Regno Unito ha preso il controllo dell’ingresso al Mar Rosso; gli Emirati Arabi Uniti si sono rivoltati contro l’Arabia Saudita e gli hanno inflitto una grave sconfitta nello Yemen meridionale, mentre gli Houthi lo hanno fatto nel Nord Yemen. Ora, lo Yemen è diviso in due stati separati e l’integrità territoriale dell’Arabia Saudita è minacciata .

Il presidente Donald Trump continua la sua politica di ritiro militare dal “Medio Oriente allargato”. Per fare questo, sposta gradualmente le sue truppe, firma accordi con le forze contro le quali sono stati schierati (ad esempio con i talebani) e negozia la liberazione dei suoi prigionieri. Allo stesso tempo, il Pentagono ha invitato il Regno Unito a prendere il comando nelle operazioni della nuova Alleanza Atlantica-Medio Oriente e a supervisionare la continuazione della “guerra senza fine” nel “Medio Oriente allargato”.

La Siria è considerata una zona di influenza russa mentre la strategia di Rumsfeld / Cebrowski continua con la divisione dello Yemen in due stati distinti e la preparazione allo smembramento dell’Arabia Saudita.

Il rimpatrio degli agenti della CIA ha fatto arrestare i prigionieri

Il 18 e 19 marzo 2020, un cittadino americano, Michael White, detenuto in Iran, è stato trasferito dalla sua prigione all’ambasciata svizzera a Teheran; un altro cittadino americano, Amer Fakhoury, detenuto in Libano, è stato esfiltrato dalle truppe statunitensi; Il presidente Trump ha chiesto pubblicamente l’aiuto della Siria per localizzare un terzo cittadino americano, Austin Tice.

Queste operazioni sono supervisionate dal discreto consigliere per la sicurezza nazionale, Robert O’Brien, che ha una solida esperienza nel rilascio di prigionieri.

Michael White ha prestato servizio per 13 anni nella Marina degli Stati Uniti. Andò in Iran per trovare lì la sua fidanzata. Fu arrestato nel 2018 e condannato a 13 anni di reclusione per spionaggio. Altri cittadini statunitensi incarcerati in Iran – tra cui Morad Tahbaz, Robert Levinson, Siamak e Baquer Namazee – non sembrano suscitare lo stesso interesse per Washington. Michael White è stato consegnato all’ambasciatore svizzero Markus Leitner per “motivi di salute”. Tuttavia, non è libero.

Amer Fakhoury è un famoso collaboratore delle truppe di occupazione israeliane in Libano. Era un membro dell’esercito del Libano del Sud, direttore della sinistra prigione di Kiam e torturatore. Fuggì dal Libano durante il ritiro israeliano e vi ritornò, per una ragione sconosciuta, a settembre 2019. Fu immediatamente riconosciuto e arrestato. È stato rilasciato su prescrizione dei suoi crimini, che è legalmente falso, ma gli è stato proibito di lasciare il territorio. Si è precipitato quindi alla mega-ambasciata americana ad Awkar sotto la protezione dell’ambasciatore Dorothy Shea, da dove è stato esfiltrato in elicottero dalle forze speciali statunitensi a Cipro.



Austin Tice è un capitano della Marina che è diventato giornalista indipendente. È entrato illegalmente in Siria con l’aiuto dei servizi segreti turchi prima di scomparire nel 2012 a Daraya (un sobborgo di Damasco). Eva Filipi, l’ambasciatore ceco che rappresenta gli interessi degli Stati Uniti in Siria, ha affermato che sarebbe stato detenuto non dai jihadisti, ma dalle autorità siriane. Cosa che Damasco ha sempre negato.

Questi tre cittadini statunitensi sono probabilmente collaboratori o agenti della CIA.

Stranamente, gli Emirati Arabi Uniti hanno rotto l’embargo statunitense e portato le medicine che servivano in Iran.

Ogni fazione libanese accusa l’altra di aver ceduto alle pressioni statunitensi. Hezbollah afferma di non aver tradito la Resistenza e di non aver negoziato segretamente con Washington, mentre il presidente del tribunale militare (pro-Hezbollah) si è dimesso.

È la prima volta in due decenni che un presidente degli Stati Uniti richiede pubblicamente assistenza alla Repubblica araba siriana.

Mark Esper e Ben Wallace . Nuova intesa anglo USA

Il segretario alla Difesa americano Mark Esper riceve al Pentagono il suo omologo britannico Ben Wallace. Viene ripristinata la “relazione speciale” tra i due paesi. I “Five Eyes” sono rinforzati. Il Regno Unito prende il comando delle operazioni NATO-MO.

Trasferimento di personale militare nel Regno Unito

Il 5 marzo, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, ha ricevuto la sua controparte britannica Ben Wallace al Pentagono. I due uomini condividevano il comando del nuovo NATO-MO [1] .

Ben Wallace ha quindi tenuto un discorso al Consiglio Atlantico in cui ha confermato la forza dell’alleanza Regno Unito-USA e la disponibilità del Regno Unito. Ha anche sostenuto la necessità di provare il “dittatore Bashar al-Assad” (sic), ma l’impossibilità di farlo dato il sostegno dell’orso russo. In altre parole, la Siria rimane un nemico, ma non la attaccheremo più. La guerra sarà spostata [2] .

Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace e il suo omologo turco, il generale Hulusi Akar, hanno ispezionato i “posti di osservazione” turchi che servono come base per i jihadisti per ritirarsi da Idlib (Siria occupata), 12 marzo 2020. Londra assicura ad Ankara che il Pentagono non distruggerà la Turchia, ma l’Arabia Saudita.

Il 12 e 13 marzo, Ben Wallace ha visitato i jihadisti in Turchia e Siria. Ha ispezionato i posti di osservazione dell’esercito turco a Idlib e inviato £ 89 milioni in donazioni “umanitarie” alle famiglie dei jihadisti. Hanno quindi iniziato ad attaccare le truppe turche che avrebbero dovuto proteggerle, uccidendo diversi soldati turchi.

La fine dello Yemen e l’inizio di quello dell’Arabia Saudita



Perseguendo la sua politica di ritiro militare e il trasferimento di questa funzione ai delegati, gli Stati Uniti stanno trasformando la guerra in Yemen. Inizialmente, il Pentagono progettava di dividere questo paese in due secondo la linea di demarcazione che esisteva fino al 1990. Aveva incoraggiato l’Arabia Saudita e Israele a lanciare un assalto al paese per sfruttare le risorse petrolifere della regione adiacente al “Quartiere vuoto” [3] . L’operazione è stata effettuata con l’aviazione israeliana, i mercenari colombiani sotto la bandiera saudita e le truppe degli Emirati. Era stato coordinato da uno staff tripartito (Arabia / USA / Israele) con sede in Somaliland.

Tuttavia, il Pentagono, basandosi su rivalità tribali, era riuscito a complicare la situazione fino a quando non risultò in un paese effettivamente diviso in due, ma anche in una coalizione saudita-sudanese / degli Emirati che fu anche divisa. Quindi ha dovuto – senza impegnare le proprie truppe – completare la divisione dello Yemen in due stati separati prima di intraprendere la divisione dell’ex alleato saudita in cinque stati separati. Il Patto di Quincy lo obbliga a proteggere il re dell’Arabia Saudita, ma né il suo paese né il suo erede [4] .

Il sovrano di fatto di Abu Dhabi e il presidente di fatto degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed ben Zayed, era il mentore del principe ereditario saudita, Mohamed ben Salman. A poco a poco l’alunno voleva schiacciare il suo padrone. In definitiva, è il discreto MBZ che dovrebbe schiacciare l’instancabile MBS.

Questa settimana, il Pentagono ha inviato una nave da guerra al largo di Aden. Ha installato truppe britanniche sull’isola di Socotra per renderla una base militare permanente con gli Emirati Arabi Uniti e armata con missili Patriot.

Allo stesso tempo, i Houthi del nord, appoggiati dall’Iran, hanno attaccato con successo due basi militari saudite e catturato più di 700 soldati sauditi, mentre le tribù sostenute dagli Emirati hanno attaccato le tribù sostenute dai sauditi ad Aden. Il governo di Abdrabb Mansour Hadi, l’unica autorità ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite ma seduta in esilio a Riyad, ha perso il controllo di Aden.

Combattenti yemeniti houthi

Il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman, dopo aver torturato il suo amico d’infanzia eccessivamente brillante, dopo aver ucciso i suoi rivali, dopo aver fatto giustiziare il leader sciita della sua opposizione, dopo aver spogliato e derubato i suoi fratelli e zii, dopo aver ucciso a Istanbul un fratello musulmano troppo loquace (Kasshogi), Bin Salman non ha più nessuno a sostenerlo.

I Dipartimenti della Difesa degli Stati Uniti, del Regno Unito e degli Emirati Arabi Uniti non comunicano in queste battaglie. Solo gli Houthi lo fanno. In assenza di comunicazione ufficiale, la stampa internazionale è cieca e silenziosa.

Il Sud Yemen è un’ex colonia britannica e gli Emirati Arabi Uniti sono stati integrati nell’impero indiano. Il Regno Unito, sotto l’egida americana, riacquista la sua influenza nel Golfo e nel Mar Rosso.

L’opposizione Arabia Saudita / I gruppi di resistenza non esistono più, per mancanza di combattenti. Ora, dopo l’Iran (1953-78), l’Iraq (1979-90) e l’Arabia Saudita (1991-2019), gli Emirati Arabi Uniti (2020-), sotto l’ombrello NATO-MO, sono diventati i gendarmi della regione.

Questa completa inversione di tendenza corrisponde alla nostra analisi della crisi. Dopo il loro fallimento in Siria, gli Stati Uniti continuano il loro piano del 2001 e si stanno preparando a destabilizzare l’Arabia Saudita. Il presidente Trump ha convalidato questo passaggio a condizione che le truppe statunitensi non partecipassero direttamente, ma che gli Emirati le rappresentassero.

Il suicidio dell’Unione Europea

Nel frattempo, l’Unione europea sta rispondendo in modo inappropriato all’epidemia di coronavirus. Invece di combattere contro la malattia (test generalizzati, trattamento di persone infette da clorochina, cure di emergenza per pazienti con respirazione artificiale e interferone Alfa 2B ricombinante), previene la congestione nei suoi ospedali (arresti domiciliari per la popolazione sano) [5] . La sua economia si è fermata e la Banca centrale europea annuncia una recessione del 5% se questa situazione continua per due settimane, ma probabilmente saranno sei.

Quando il picco dell’epidemia sarà finito, non sarà più una grande potenza economica e il mondo sarà organizzato in un modo nuovo, senza di essa.

Thierry Meyssan

[1] ” NATO Go Home! “, Di Thierry Meyssan, Rete Voltaire , 18 febbraio 2020.

[2] ” Quale obiettivo dopo la Siria? “, Di Thierry Meyssan, Rete Voltaire , 10 marzo 2020.

[3] ” Esclusivo: i progetti segreti di Israele e Arabia Saudita “, di Thierry Meyssan, Rete Voltaire , 22 giugno 2015.

[4] ” Il Patto di Quincy protegge solo il re d’Arabia, non il suo erede “, di Thierry Meyssan, Voltaire Network , 23 ottobre 2018.

[5] ” Covid-19: propaganda e manipolazione “, di Thierry Meyssan, Rete Voltaire , 20 marzo 2020.

fonte: https://www.voltairenet.org

Illustrazione in alto: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il presidente di fatto degli Emirati Arabi Uniti, il principe Mohamed ben Zayed. In silenzio, i due uomini d’affari stanno riorganizzando il Medio Oriente allargato.

Traduzione: Luciano Lago