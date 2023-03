La prima batteria Patriot degli Stati Uniti è già in Ucraina, e adesso?

I dubbi vengono fugati con l’arrivo in Ucraina della prima batteria Patriot americana. Questo sistema di difesa segna un prima e un dopo nella guerra con la Russia.

Lo ha annunciato martedì il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov.

Questa è la prima di due batterie Patriot, prodotte dagli Stati Uniti e promesse all’Ucraina dall’amministrazione Joe Biden, tramite il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, nel dicembre 2022.

La seconda batteria potrebbe essere inserita nei ranghi dell’esercito ucraino alla fine di questo mese. Dalla Russia, avevano seriamente messo in guardia gli Stati Uniti dall’invio di tali sistemi a lungo raggio nel paese slavo.

Nonostante gli avvertimenti della Russia, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti riferisce che fornirà all’Ucraina più sistemi di difesa aerea.

Il conflitto entra in una nuova fase

I patriot in Ucraina sono un segno eloquente dell’impegno a lungo termine dell’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, nei confronti dell’Ucraina, tuttavia, di fronte a questa mossa, la Russia molto probabilmente ripenserà i suoi obiettivi e le sue strategie nell’operazione militare speciale che sta sta svolgendo sul suolo ucraino.

Mosca ha definito i piani di postazione dei patrioti “una provocazione” e un’ulteriore espansione del coinvolgimento militare statunitense in Ucraina. Soprattutto, la Russia ha indicato che quei missili diventeranno “obiettivi legittimi” per attacchi missilistici, una dichiarazione fatta anche prima dell’inizio della guerra.

Primo lotto di Patriot diretto in Ucraina, obiettivo “legittimo” della Russia

Dall’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) insistono sul fatto che questo scudo missilistico a lungo raggio assicurerà lo spazio aereo dei membri del blocco militare occidentale nell’Europa orientale.

Lo scudo più sofisticato negli Stati Uniti

I rapporti sui dati aperti sottolineano che Patriot è il miglior sistema missilistico terra-aria negli Stati Uniti, sebbene anche alcuni dei suoi più stretti alleati li abbiano, Germania, Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Romania, Svezia, tra gli altri. È un sistema di difesa aerea a lungo raggio in grado di abbattere missili da crociera, missili balistici a corto raggio, tra gli altri dispositivi letali. Sono molto precisi; ogni missile Patriot costa circa tre milioni di dollari.

Con una portata effettiva di attacco al bersaglio fino a 120 chilometri, questi sistemi sono in grado di rilevare bersagli a distanze fino a 180-200 chilometri, almeno in teoria.

Per far funzionare questi sistemi, secondo la Casa Bianca, le forze ucraine devono essere addestrate in un paese terzo per un lungo periodo di tempo. Alcuni si sono trasferiti negli Stati Uniti e la Germania è presa in considerazione da gennaio.

Le truppe ucraine imparano negli Stati Uniti come applicare i sistemi Patriot

È probabile che le batterie siano posizionate intorno a una risorsa strategica o a una città chiave per una maggiore protezione. Non sapremo dove, dal momento che una volta che i sistemi occidentali passano nelle mani degli ucraini, diventano di fatto loro proprietà, sotto il controllo del loro esercito nazionale.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago