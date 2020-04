La presenza militare americana nel Golfo Persico è una minaccia alla sicurezza dell’Iran.

Teheran ha ricordato a Washington che non è stato l’Iran a dispiegare forze navali vicino ai confini marittimi degli Stati Uniti.

Tale dichiarazione è stata rilasciata dal ministro della Difesa della Repubblica islamica dell’Iran, Amir Khatami, venerdì 17 aprile, commentando l’incidente quando le unità navali da guerra dei due paesi si sono pericolosamente avvicinate nelle acque del Golfo.

In precedenza, il servizio stampa della Quinta flotta della Marina statunitense ha accusato il Corpo della Guardia rivoluzionaria iraniana che le sue imbarcazioni stavano eseguendo pericolose manovre nelle vicinanze delle navi da guerra statunitensi nel Golfo Persico.

Amir Khatami, a sua volta, ha ricordato che questa non è la flotta iraniana che ora si trova al largo della costa degli Stati Uniti ma esattamente il contrario.

“Gli Stati Uniti sono arrivati ​​ai confini iraniani da un’altra parte del mondo”, – ha detto il ministro. – “La presenza illegale della flotta degli Stati Uniti nelle vicinanze del mare iraniano è una minaccia alla sicurezza nel Golfo Persico”.

Il leader iraniano, Hassan Rouhani, da parte sua , ha ricordato agli Stati Uniti che le acque dove stanno navigando le unità navali USA si chiamano Golfo Persico da circa 2000 anni e sono una zona di mare attigua alle coste dell’Iran. Non si vede quale sia il diritto delle forze navali USA, che provengono da altra parte del mondo, di incrociare su questa zona di mare.



Le navi iraniane e statunitensi si erano avvicinate pericolosamente mentre le controversie continuano nel Golfo Persico

Le unità veloci iraniane e statunitensi si sono avvicinate pericolosamente mentre le controversie continuano nel Golfo Persico.

Le navi della marina iraniana sono arrivate ieri a meno di 10 metri dalle navi da guerra americane nel Golfo Persico in quella che la marina americana ha descritto come una serie di “approcci pericolosi e molesti”.

Gli incontri ravvicinati di mercoledì e le tattiche aggressive perseguite dalla marina della Guardia rivoluzionaria islamica (IRGC), visibili da foto e video diffusi dalla Quinta flotta degli Stati Uniti, rappresentano un colpo alle affermazioni dell’amministrazione Trump di “ripristinare la deterrenza” nelle sue relazioni con l’Iran.

Lo stesso giorno in cui la marina americana ha dichiarato che un aereo da guerra russo ha eseguito un’intercettazione “non sicura” di uno dei suoi aerei di sorveglianza sul Mediterraneo, gli incidenti hanno anche ricordato che la pandemia di coronavirus non ha posto fine a pericolose rivalità militari in tutto il mondo . Secondo il comando centrale delle forze navali statunitensi, 11 piccole imbarcazioni iraniane hanno fatto il giro di sei navi da guerra statunitensi che si trovavano nelle vicinanze delle acque territoriali dell’Iran.

https://en.news-front.info/2020/04/17/iranian-and-us-ships-come-dangerously-close-as-disputes-continue-in-persian-gulf/

Fonte: News Front

Traduzione e sintesi: Luciano Lago