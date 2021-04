La presenza di Usa e di Israele nel Kurdistan iracheno minaccia la stabilità regionale e la sicurezza: Analista

Un analista politico riferisce a Press TV che la presenza di basi statunitensi e israeliane nella regione del Kurdistan iracheno rappresenta una minaccia diretta alla stabilità, sicurezza e indipendenza dei paesi regionali.

Juma al-Atwani (*) ha rilasciato domenica in un’intervista esclusiva a Press TV, quando gli è stato chiesto del ruolo di Israele e della sua agenzia di spionaggio, il Mossad, nella parte settentrionale del territorio iracheno.

“La regione del Medio Oriente ha affrontato sviluppi pericolosi e importanti dal momento degli attacchi dell’11 settembre secondo un progetto politico promosso dagli Stati Uniti e dal regime sionista”, ha detto.

I funzionari curdi “credevano che il piano del Nuovo Medio Oriente elaborato a Washington li avrebbe aiutati a realizzare il loro sogno di formare un governo indipendente nel nord dell’Iraq”, ha detto l’analista.

La regione del Kurdistan iracheno il 25 settembre 2017 ha tenuto un referendum non vincolante sulla secessione dall’Iraq nonostante la diffusa opposizione dei funzionari e dei vicini iracheni, nonché della comunità internazionale.

Israele è stato fermo nel sostenere la secessione curda, con una mossa che secondo gli osservatori mirava a garantire il flusso delle forniture di petrolio dalla regione del Kurdistan iracheno e costruire un’entità filo-israeliana nel cuore del mondo musulmano.

La mossa, tuttavia, è fallita poiché è stata dichiarata illegale dalla massima corte irachena e dal governo federale di Baghdad.

Al-Atwani ha ricordato che anche quando l’ex presidente della regione del Kurdistan Masoud Barzani ha sottoposto a referendum la secessione, Israele lo ha sostenuto.

“Questo è il motivo per cui la presenza statunitense e israeliana nel nord dell’Iraq si è trasformata in una realtà a causa di interessi comuni, che sono associati con l’approvazione della maggior parte dei partiti [politici] curdi”, ha detto.

L’analista politico ha sottolineato che tale presenza ha implicazioni dannose per la stabilità, la sicurezza e l’indipendenza della regione.

Non è “casuale”, ha detto, che le truppe statunitensi mantengano la presenza negli aeroporti e nell’ambasciata americana nella Green Zone di Baghdad.

L’analista ha sottolineato le relazioni storiche tra i funzionari della regione curda nel nord dell’Iraq e Israele, dicendo che il regime di Tel Aviv ha bisogno del loro sostegno per disintegrare l’Iraq, mentre i funzionari curdi hanno bisogno del sostegno di Israele per diventare indipendenti dall’Iraq.

L’esperto ha osservato che i funzionari curdi non hanno negato tali relazioni storiche, citando l’ammissione del personaggio curdo Mahmoud Othman che alcuni curdi si sono recati nei territori occupati dall’inizio della leadership di Mustafa Barzani per cercare il sostegno israeliano e coordinarsi con il regime.

Altrove nelle sue osservazioni, al-Atwani ha detto che gli americani, nonostante i loro nuovi sistemi di difesa, non sono in grado di difendere le loro basi da armi precise e avanzate e non hanno altra scelta che accettare la legge del parlamento iracheno che ha chiesto il loro ritiro dal paese e che ancora non avviene.

Alla domanda se vede un collegamento tra i recenti attacchi dei terroristi Daesh Takfiri ai pozzi petroliferi iracheni nel nord e la presenza di Stati Uniti e Israele in quella regione, l’analista politico ha affermato che tali attacchi sono in realtà volti a prolungare la presenza militare statunitense in Iraq. .

“Il motivo alla base di tali attacchi, alcuni dei quali hanno avuto luogo a Baghdad, è inviare un messaggio al pubblico e ai [partiti] politici iracheni che le forze americane, o diciamo le forze della coalizione [guidata dagli Stati Uniti], devono avere un lunga presenza in Iraq “, ha osservato al-Atwani.

Questo ha spinto “alcuni politici iracheni (collegati agli USA) ad accogliere con favore la presenza di queste forze nel loro paese”, ha detto.

Fonte: Press Tv. com

* Juma al-Atwani, vice capo del Movimento islamico di A’adollah e membro della Coalizione nazionale irachena, analista e scrittore.

Anche oggi, una raffica di razzi ha colpito la base aerea di Balad, situata 64 km a nord della capitale irachena Baghdad.

La RT TV ha detto che tre razzi sono atterrati nella base. Tuttavia, Reuters ha riferito che il numero di razzi era almeno cinque. Da parte sua, il canale Sabereen News su Telegram ha affermato che sei razzi sono stati effettivamente utilizzati nell’attacco.

È noto che le truppe statunitensi sono presenti nella base aerea, dove sono schierati anche gli aerei da guerra F-16. La base ospita anche la sede della American Sallyport Global Holdings.

Citando fonti irachene, RT ha riferito che due membri del servizio iracheno sono rimasti feriti nell’attacco missilistico. Nel frattempo, il Sabereen News ha affermato che anche gli appaltatori stranieri (contractors) che lavorano per la coalizione guidata dagli Stati Uniti sono rimasti feriti. (South Front)

Traduzione e sintesi : Luciano Lago