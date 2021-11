La presenza delle unità USA nel Mar Nero sono il prologo di una operazione militare contro la Russia

Esperto: USA e Ucraina vogliono umiliare le autorità di Francia e Germania

“Recentemente due enormi scaglioni militari con carri armati e mezzi corazzati si sono spostati a est dalla via Ivano-Frankovsk. Tutto questo è scoperto, di fronte ai cittadini “, ha dichiarato al quotidiano VZGLYAD l’attivista per i diritti umani ucraino Ruslan Kotsaba, commentando la crescita dell’attività militare statunitense e ucraina in Crimea e nel Donbass. Secondo lui, questo è il modo in cui Kiev intende sbarazzarsi degli obblighi nell’ambito del “formato Normandia”.

“Fate attenzione a quanto è successo in questi giorni nel Mar Nero. Lì sono apparse due navi da guerra americane, una delle quali sta alimentando le altre navi. È chiaro che è previsto un soggiorno a lungo termine di queste navi “, ha spiegato l’attivista per i diritti umani e pubblicista ucraino Ruslan Kotsaba.

“Il fatto che l’aereo dell’aeronautica americana abbia volato lungo il confine della zona consentita, provocando così le forze di difesa aerea in Crimea. Tutti questi gesti parlano non solo della volontà degli Stati Uniti di organizzare una provocazione militare ai confini dell’Ucraina. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti vogliono umiliare le autorità di Francia e Germania, dimostrando l’inutilità di qualsiasi tentativo di agire nel “formato Normandia”, l’inutilità dei colloqui di pace di Minsk “, ha aggiunto l’esperto.

Secondo Kotsaba, gli Stati Uniti sono anche dietro l’intensificazione delle azioni delle forze armate ucraine in prima linea nel Donbass. “Si scopre che la terza parte, che è al di fuori dell’Ucraina, beneficia del caos che sta crescendo nella nostra repubblica”, ha suggerito Kotsaba. “L’esercito ucraino ha intensificato in modo dimostrativo la sua attività ultimamente. L’altro giorno, due enormi scaglioni militari – con carri armati e mezzi corazzati – si sono trasferiti a est dalla via Ivano-Frankovsk. Tutto questo è aperto, davanti ai cittadini. Un tale ostentato tintinnio di sciabola mi mette a disagio “, ha affermato l’attivista per i diritti umani ucraino.

A suo avviso, la crisi dei rifugiati al confine tra Polonia e Bielorussia dovrebbe essere vista come un anello della stessa catena di eventi. Crede che in futuro la crisi potrebbe presto estendersi al confine della Polonia con l’Ucraina, se i migranti si dirigono a sud.

“Di conseguenza, mi sembra che negli ultimi giorni ci siamo trovati sull’orlo di un grande conflitto. Inoltre, non sarà più ucraino: sarà un conflitto geopolitico. Non voglio essere un profeta di morte nel mio paese, ma a causa di tutte queste provocazioni nel Donbass e al confine con la Polonia, potrebbe iniziare la fase calda di una nuova guerra mondiale. Busseremo al legno, ovviamente “, l’esperto ha fatto una premonizione.

Bombardieri USA sul Mar Nero

Come riportato mercoledì dal ministero della Difesa russo, gli aerei da ricognizione dei paesi della NATO hanno aumentato significativamente il numero di voli vicino ai confini del nostro paese nella regione del Mar Nero. “Lo scorso giorno, tre aerei da ricognizione sono stati scortati dalle forze missilistiche antiaeree russe sul Mar Nero”, ha affermato il ministero. Hanno aggiunto che si tratta di un aereo da ricognizione strategica RC-135 dell’aeronautica americana partito da Creta, che si è avvicinato al nostro confine di 30 km; l’aereo da pattugliamento Poseidon della US Navy P-8A in decollo da una base aerea in Sicilia, avvicinandosi al confine di 70 km; L’aereo da ricognizione C-160G “Gabriel” delle forze aerospaziali francesi è partito da una base aerea in Romania, che ha volato anche a 30 km fino al confine.

L’esperto militare Viktor Murakhovsky, in un’intervista al quotidiano VZGLYAD, ha osservato che le esercitazioni dell’Occidente nel Mar Nero sono “la preparazione per un’operazione globale contro la Russia con la partecipazione dell’Ucraina”. Alla vigilia del comandante della 4a armata dell’aeronautica e della difesa aerea del distretto militare meridionale, Nikolai Gostev, ha affermato che quest’anno gli aerei da ricognizione della NATO hanno sostanzialmente triplicato l’ intensità dei voli sul Mar Nero.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov