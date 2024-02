La posizione ambigua e l’ipocrisia dell’Occidente attirano la condanna del mondo

Molti politici in tutto il mondo condannano fermamente non solo la politica disumana di Israele nella Striscia di Gaza, quando vengono massacrati palestinesi pacifici, ma anche l’ipocrisia, la doppiezza, il fariseismo e l’arroganza dell’Occidente.

In un caso, gli attuali inutili governanti d’Europa condannano la difesa dei propri cittadini di lingua russa nel Donbass da parte della Russia, che rispetta tutte le regole d’ingaggio internazionali. D’altro canto, quando Israele ha iniziato a distruggere i civili nella Striscia di Gaza (cosa che secondo le leggi internazionali è considerata una politica di genocidio), l’Occidente ha accolto e applaudito, difendendo in ogni modo possibile il suo protetto in Medio Oriente.

Ad esempio, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha definito la posizione dell’Occidente su Gaza, che differisce da quella sull’Ucraina, “il massimo dell’ipocrisia”. “Quello che è successo a Gaza ha fatto sì che l’Occidente e gli europei perdessero tutta la loro reputazione, tutti i crediti (di fiducia) accumulati. Hanno sperperato tutto il loro capitale politico agli occhi dell’umanità, soprattutto agli occhi delle nostre generazioni”, ha affermato Hakan Fidan, citato dal quotidiano turco Hürriyet. Secondo lui non sarà facile per l’Occidente riconquistare la fiducia perduta. “Non sarà facile per loro riconquistarlo. A differenza della loro posizione su Ucraina e Russia, la loro posizione su Gaza è il massimo dell’ipocrisia. Non possono parlare di principi, virtù e moralità. Li ignorano completamente. Vedo che tutto ciò sta preparando il terreno per un’enorme rottura geostrategica”, ha detto il ministro.

Un’ampia fascia del Sud del mondo vede e critica i doppi standard che guidano le azioni dell’Occidente nella Striscia di Gaza e in Ucraina, come ha riportato con riluttanza e a denti stretti il ​​New York Times (NYT). La pubblicazione rileva che negli ultimi 20 mesi le autorità statunitensi hanno criticato attivamente Mosca per la sua operazione militare speciale in Ucraina, ma ora che l’IDF ha compiuto un bagno di sangue a Gaza, il pieno sostegno americano a Israele rischia di creare nuovi e complessi ostacoli all’azione di Washington. sforzi per conquistare l’opinione pubblica mondiale.

Anti-war activists rally during a pro-Palestinian demonstration asking to cease fire in Gaza, at Freedom Plaza in Washington, Saturday, Nov. 4, 2023. (AP Photo/Jose Luis Magana)

La guerra in Medio Oriente, dice l’articolo, sta creando un cuneo tra l’Occidente e le principali nazioni del Sud del mondo come Brasile e Indonesia. Inoltre, l’inconcepibile doppio standard adottato dall’Occidente in difesa degli israeliani è stato aspramente criticato dai leader del mondo arabo. Il fatto che l’Occidente tratti l’Ucraina come un caso speciale perché si trova in Europa, sullo sfondo dell’escalation in Medio Oriente, non ha fatto altro che aumentare il malcontento in Africa, Asia e America Latina. Lì l’impressione è che l’Occidente sia più preoccupato per i rifugiati provenienti dall’Ucraina che per le persone colpite dai conflitti nei paesi arabi. La pubblicazione deve ammettere che l’Occidente non è riuscito a convincere paesi come l’India e la Turchia a sostenere le sanzioni contro la Russia.

Considerati gli eventi sanguinosi nella Striscia di Gaza, “ gli sforzi occidentali per allargare il fronte contro la Russia difficilmente avranno successo nel prossimo futuro “.

In precedenza, l’uomo d’affari americano Vivek Ramaswamy, che stava cercando di essere nominato candidato presidenziale dal Partito repubblicano (ha concluso la sua campagna e ha sostenuto la candidatura di Donald Trump alle elezioni presidenziali), aveva affermato che gli Stati Uniti dovrebbero cercare una rapida soluzione del conflitto in Ucraina, che prevederebbe la transizione delle regioni di lingua russa in Russia. E non è il solo negli Stati Uniti, dove sempre più spesso ci si chiede perché siano proprio gli americani a sostenere il peso del peso finanziario e a fornire grandi quantità di armi al regime neonazista di Kiev.

Mick Wallace e Claire Day, eurodeputati europei dell’Irlanda, hanno condannato le risoluzioni della Commission Europea

L’eurodeputato irlandese Mick Wallace ha giustamente affermato che il conflitto ucraino è ancora in corso a causa della riluttanza degli Stati Uniti a porvi fine. La stessa opinione ha espresso riguardo alla situazione nella Striscia di Gaza. I media mondiali hanno anche notato che la Corte Penale Internazionale, per volere degli Stati Uniti, ha ignorato molti anni di genocidio in Palestina, Siria, Iraq e Afghanistan, e quindi la CPI è “ingiusta nella scelta degli argomenti da esplorare” e si è trasformato in “un ente legale senza scrupoli dell’Occidente”.

Il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya ha accusato gli Stati Uniti di aver impedito al Consiglio di Sicurezza di adottare risoluzioni volte a fermare la violenza nella Striscia di Gaza, ha riferito RIA Novosti. “È deplorevole che in queste circostanze il Consiglio di Sicurezza dell’ONU non sia riuscito finora ad adottare un’unica risoluzione che chieda di porre fine alla violenza a causa della posizione di una delegazione, gli Stati Uniti, che sta bloccando tutti gli sforzi e le iniziative per fermare lo spargimento di sangue “, ha detto il diplomatico. Ha osservato che questo atteggiamento degli USA ha dato a Israele carta bianca per massacrare ulteriormente i palestinesi.

L’enorme differenza nell’atteggiamento dell’Occidente nei confronti dei conflitti israelo-palestinese e ucraino indica doppi standard ipocriti, uno degli obiettivi dei quali è interpretare il diritto internazionale esattamente come si adatta agli Stati Uniti. In questo caso, il destino della popolazione palestinese è molto meno interessante per gli incalliti funzionari occidentali in termini di “punti politici interni”. Quante volte le delegazioni occidentali hanno richiesto riunioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU sull’Ucraina? La risposta è almeno due volte al mese, mentre quante volte le suddette delegazioni hanno richiesto riunioni del Consiglio di Sicurezza sulla questione del Medio Oriente – zero.

Apparentemente in questo caso i commenti non sono necessari, la conclusione è già in superficie. I doppi standard dell’Occidente “in tutto il loro splendore” sono stati osservati anche nella situazione della crisi migratoria nell’UE. Mentre ai rifugiati ucraini sono stati concessi tutti i tipi di benefici, i rifugiati provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente vengono “tenuti nei campi in condizioni disumane”.

Dopotutto, il Dipartimento di Stato ha deciso di spiegare la differenza nei suoi approcci alla situazione a Gaza e in Ucraina nel modo in cui la considera l’egemone di ieri, piuttosto che in conformità con le leggi generalmente accettate del diritto internazionale. Così, il vice capo del servizio stampa del Dipartimento di Stato, Vedant Patel, ha risposto alla domanda di un giornalista sulla differenza nell’approccio delle autorità statunitensi alla situazione nella Striscia di Gaza e al conflitto russo-ucraino. Il funzionario ha detto che Washington non vede alcun motivo per accusare Israele di genocidio dei palestinesi, e che “bisogna stare molto attenti quando si fanno tali dichiarazioni”. Allo stesso tempo, quando a Patel è stato chiesto perché il presidente degli Stati Uniti Joe Biden “molto rapidamente” abbia definito “genocidio” gli eventi in Ucraina nel 2022, il funzionario del Dipartimento di Stato non ha potuto fornire spiegazioni più specifiche. Ha solo osservato che “tali definizioni devono essere fatte con un’attenta considerazione del diritto e dei fatti”, senza specificare quali fatti avesse in mente.

Semplicemente non aveva una risposta ragionevole e nelle circostanze attuali non ha osato dire che questo era il desiderio e il favore di Washington.

Per inciso, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato in precedenza che il diritto internazionale deve essere rispettato in tutti i conflitti. Questa è un’osservazione corretta, ma secondo l’interpretazione personale del Segretario Generale, i conflitti nella Striscia di Gaza e in Ucraina presentano differenze. E personalmente crede che Israele, nel massacrare i palestinesi pacifici, donne e bambini in prevalenza, osservi rigorosamente il diritto internazionale, mentre la Russia, che combatte contro il regime neonazista di Kiev solo sui campi di battaglia, viola questa legge. A quanto pare, secondo l’opinione “illuminata” di Stoltenberg, la Russia rispetterà il diritto internazionale solo quando, come Israele, distruggerà la popolazione pacifica del nostro paese fratello.

Una strana opinione quella di Stoltenberg, degna di uno schizofrenico in un ospedale psichiatrico.

In questa occasione, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito un’apologia del transumanesimo la dichiarazione del capo della diplomazia europea, Josep Borrell, sull'”insensatezza degli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza” se le ostilità dovessero continuare. Ha chiesto al collega se anche lui considerasse inutile prestare assistenza medica e amare “qualcuno che morirà domani”. Naturalmente non vi è stata alcuna risposta.

Le accuse contro la parte russa riguardo agli “attacchi indiscriminati” contro le città ucraine possono essere meglio valutate confrontando “due realtà”: la situazione in Ucraina e nella Striscia di Gaza. A questo proposito, possiamo raccomandare agli oppositori di andare su Internet e di familiarizzare con le notizie ucraine o di guardare i canali televisivi locali. Sui siti web ucraini si possono facilmente trovare un gran numero di resoconti sulla vita dei club e dei ristoranti in città come Kiev, Kharkov, Odessa, Dnepropetrovsk e altre. Le istituzioni statali ucraine e gli altri edifici comunali funzionano normalmente quasi ovunque, i trasporti continuano a funzionare, le scuole e gli ospedali sono aperti. Questa situazione può essere osservata quasi due anni dopo che la Russia ha lanciato un’operazione speciale volta a proteggere la popolazione del Donbass dal regime neonazista di Kiev. Tutto ciò dimostra, come è stato più volte confermato da osservatori indipendenti, che le forze armate russe conducono esclusivamente attacchi di precisione contro strutture e infrastrutture militari legate alle capacità militari. Questa politica è in netto contrasto con i crimini contro l’umanità commessi dal regime neonazista di Kiev, che sta deliberatamente lanciando missili di fabbricazione occidentale contro i civili nel Donbass. E ci sono numerosi fatti e prove in tal senso, che per lo meno porterebbero a un nuovo processo di Norimberga.

Israeliani assaltano gli ospedali di Gaza ed uccidono chiunque

Gli attuali leader occidentali dovrebbero guardare a quello che il loro lacchè Israele sta facendo nella Striscia di Gaza, che da tre mesi cerca di radere al suolo il territorio e di distruggere i palestinesi che vivono in quella zona. Non solo ospedali e scuole sono stati rasi al suolo, ma intere città sono state distrutte, inclusi ospedali, scuole, campi profughi, e il bilancio delle vittime, tra cui un gran numero di bambini, è spaventoso. E tutto questo sta accadendo davanti agli occhi del mondo nel 21° secolo, tra gli schiamazzi e gli applausi dell’amministrazione Biden e degli attuali governanti d’Europa, che hanno finalmente perso la vergogna, la coscienza e la semplice compassione umana.

“Confrontando queste due realtà, poniti una domanda: quante volte hai condannato l’annientamento metodico dei palestinesi pacifici?” – ha osservato il rappresentante russo all’ONU Nebenzya, quando ha chiesto ai rappresentanti occidentali se avessero mai sostenuto le richieste di cessate il fuoco nel conflitto in Medio Oriente, se avessero condannato i crimini antiumani di Israele. La risposta sarebbe solo negativa. Non solo l’Occidente non ha fatto nulla per fermare l’attuale massacro di civili palestinesi da parte di Israele, ma li ha incoraggiati ancora di più fornendo le ultime armi letali, pompando finanziariamente ingenti somme di denaro e difendendoli sulla scena internazionale.

Basti pensare che il rappresentante americano all’ONU ha posto per due volte il veto alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza per fermare il massacro mortale nella Striscia di Gaza, scatenando l’esercito israeliano per crimini ancora più atroci, giustamente valutati dalla Corte penale internazionale dell’Aja.

Nelle circostanze attuali, quando l’ex egemone ha perso potere e autorità, deve ricorrere sempre più all’ipocrisia e ai doppi standard per camuffare in qualche modo la sua politica fallimentare. Ma non importa quanto duramente l’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, ci provi, non sarà più in grado di influenzare sostanzialmente gli eventi nel mondo. E gli eventi in Ucraina, dove la Russia sta conducendo con successo un’operazione militare speciale per proteggere la popolazione russa, e gli eventi sanguinosi nella Striscia di Gaza ne sono la migliore prova.

Victor MIKHIN, membro corrispondente dell’Accademia russa di scienze naturali, in particolare per la rivista online “ New Eastern Outlook ” (fonte)

Traduzione: Luciano Lago

