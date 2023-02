La portavoce russa risponde alle affermazioni di Josep Borrell

La Russia domenica ha affermato che le forze militari degli Stati membri dell’UE erano di stanza in Ucraina già da molto tempo prima della offensiva russa.

“I militari degli Stati membri dell’UE sono stati per lungo tempo inviati in Ucraina sotto forma di istruttori, sotto forma di servizi speciali e sotto forma di mercenari. Il loro invio è iniziato molto prima del 2022″, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova in un messaggio su Telegram.

I commenti di Zakharova sono arrivati ​​in risposta alle osservazioni del capo della politica estera dell’UE Josep Borrell, il quale ha affermato che i membri dell’UE non hanno mai preso in considerazione e non stanno prendendo in considerazione la possibilità di inviare truppe in Ucraina per partecipare alla guerra di quasi un anno con Mosca.

Nota: Una dichiarazione ipocrita di Borrel che cerca di minimizzare ed occultare il ruolo di partecipazione dei governi dei paesi della UE che hanno inviato loro personale della NATO in Ucraina per preparare e addestrare l’esercito ucraino in vista di un inevitabile conflitto con la Russia, istigato da Stati Uniti e potenze occidentali.

Come se non si fossero registrate le dichiarazioni in proposito dello stesso segretario della NATO, Stoltenberg, il quale, poche settimame fa, ha dichiarato che la NATO da otto anni stava addestrando l’Esercito ucraino.

Joseph Borrel

Vedi:”..Since 2014, Allies have trained Ukraine’s armed forces, and significantly strengthened their capabilities.

They are putting that training into practice now, on the front lines, with great bravery…” (https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_193610.htm ).

Una cosa è certa: il personale militare della NATO in Ucraina non si trovava in quel paese per scopi “turistici” ma per un preciso piano predisposto a Washington ed a Londra.

Fonte: Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago