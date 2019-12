La portavoce russa , Maria Zakarova risponde duramente all’ex generale USA Wesley Clark

da Redazione

Maria Zaharova, portavoce russa, in risposta alle accuse formulate contro la Russia da Wesley Clark, ex comandante NATO per l’operazione sulla ex Jugoslavia, ha rivelato: “mr. Wesley Clark, sei stato tu a far bombardare la Jugoslavia e ora sei invischiato in due società d’affari nel Kosovo e fai la predica a noi ?!”

L’ex comandante della NATO in Europa Wesley Clark, che ha ordinato a suo tempo il bombardamento della Jugoslavia, risulta attualmente affiliato con due grandi compagnie operanti in Kosovo, come ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zaharova.

Secondo la portavoce, l’ex generale Wesley Clark aveva dichiarato in un’intervista ai media statunitensi che la Russia sta usando i Balcani per i propri interessi e sta cercando di preservare la sua posizione corrompendo i politici locali.

“Di chi sta parlando? Non dovremmo essere accusati noi di fare quello che voi fate da soli, signori! ”Ha risposto Zaharova.

“Clark dovrebbe spiegare il cosiddetto onorario che ha ricevuto dal Kosovo per la secessione della provincia dalla Serbia”, ha sottolineato.

La portavoce ha spiegato che Wesley Clark è attualmente parte della leadership di una compagnia energetica canadese:

“La cosa interessante di questa azienda è che ha ottenuto da Pristina il diritto di scavare risorse minerarie in quasi un terzo del territorio del Kosovo. Prima di tutto, è un’enorme riserva di lignite. È anche affiliato a “Geominerali” e, da parte sua, lui, l’ex generale è coinvolto nell’esportazione di rottami metallici dalla provincia. “

Wesney Clark

Per quanto riguarda la formazione dell’opinione pubblica da parte di coloro che sono direttamente collegati agli interessi finanziari ed economici della regione, ha posto la domanda: “È per questo che era stato emesso un ordine per bombardare la regione a tempo debito e quindi per stipulare contratti redditizi? Questa è una buona domanda a cui rispondere. “

“Quindi, quando si tratta di interesse personale, dovrebbero prima essere indagate le persone sopra menzionate”, ha detto.

“E poi se ci saranno ragioni per giustificare interferenze aggressive negli affari interni della Jugoslavia, ci sarà una ragione per accusare chiunque di giochi sporchi”, ha concluso la portavoce.

Wesney Clark all’epoca della guerra in Jugoslavia

https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/columns/southeasteurope/golden-land-for-fortune-seekers-western-investment-in-kosovo/

In precedenza in un’intervista con i media statunitensi, Clark aveva affermato che la Russia sta interferendo con le politiche interne di altri stati e sta corrompendo i politici:

“La Russia è impegnata nella guerra cibernetica dal 2007. Non solo cerca di infiltrarsi nelle cyber-infrastrutture di paesi come l’Estonia, ma interferisce anche con le elezioni, la propaganda dei media. Queste cose non devono più essere fatte dallo stato russo, ma dagli oligarchi russi, che hanno milioni di dollari pronti a investire. Con quei soldi, acquistano influenza, comprano politici, elettori, squadre sportive e altro ancora. Non ci siamo resi immediatamente conto di ciò che sappiamo oggi, che la parte russa ha raggiunto questo obiettivo usando la democrazia e la libertà in Occidente contro di noi “.

Questa l’accusa che Clark rivolge alla Russia nonostante la sua posizione di evidente conflitto di interessi. L’ex generale ha perso una buona occasione per tacere.

Fonte:

https://rs-lat.sputniknews.com/rusija/201912181121357777-zaharova-odgovorila-klarku/?fbclid=IwAR3Xv4CIyohLYy39umcKPPM_xIorPymKlLi2ytTlHccE8Rtw6owdfsSkwRw

Traduzione: Giuseppe Sorbello e Biljana Stojanovic