La portavoce Esteri russa, maria Zakharova, ha risposto bruscamente al tentativo del capo della diplomazia dell’UE di denigrare il vaccino russo

La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato l’articolo del capo della diplomazia dell’UE, Josep Borrell, “Una lotta importante contro la disinformazione e la manipolazione”, pubblicato sul sito web del Servizio europeo per l’azione esterna (UEM).

“Abbiamo richiamato l’attenzione sulla dichiarazione dell’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza J. Borrell sulla lotta alla disinformazione e alla manipolazione nell’era della diffusione di un nuovo tipo di infezione da coronavirus.

Non è stata una rivelazione per noi che la crescente “guerra dei vaccini” ultimamente sia stata accompagnata da un flusso di voci, informazioni false o deliberatamente distorte.

Sfortunatamente, questo fenomeno è diventato uno degli attributi intrinseci dell’attuale pandemia COVID-19. Allo stesso tempo, siamo rimasti scioccati dal fatto che un rappresentante così importante della politica internazionale come J. Borrell si sia unito a questa pratica.

Nel suo blog sul sito web del Servizio europeo per l’azione esterna (UEM), il capo della diplomazia europea cerca di tracciare parallelismi del tutto inappropriati tra gli sforzi della Russia per combattere la malattia e l’attività terroristica ingiustificata dello Stato islamico .

Lungo la strada, J. Borrell, si agita diffondendo “false informazioni”, demonizza i media e i giornalisti russi, si dimostra ossessionato dalla “Russofobia”. Vedi: https://finance.yahoo.com/news/eus-borrell-accuses-russia-spreading-153743853.html

Chiedendo lui di opporsi alla manipolazione dei media, sembra dimostrare che lui stesso mostri chiari sintomi di infezione infodemica.

La retorica dell’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza non può essere percepita diversamente che un tentativo di concorrenza sleale diretta contro la Russia e vaccini sviluppati a livello nazionale (oggi richiesti da circa 60 nazioni, fra cui Messico, Argentina, Venezuela, in Europa da Serbia e Ungheria).

Chiediamo a Bruxelles una spiegazione delle sue parole fuorvianti “, ha proseguito la Zakharova..

In Israele segnalate diverse morti per il vaccino Pfizer

In Israele, un altro residente locale è morto dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus. L’uomo aveva 88 anni.

Lo hanno riferito il Times of Israel e altri media israeliani.

“L’uomo è morto a Gerusalemme poche ore dopo aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus”, dicono nel materiale, sottolineando che questo caso si è verificato martedì 29 dicembre.

Allo stesso tempo, i medici affermano che il paziente aveva problemi di salute “cronici, complessi e consistenti”.

I medici chiamati sul posto hanno prima lavorato alla sua rianimazione e successivamente portati al Centro medico Hadassah sul Monte Scopus. Nel corso del tempo, è stato lì che i medici hanno dichiarato la sua morte.

In Israele vengono utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna, tuttavia, non è indicato con quale farmaco l’uomo è stato vaccinato.

Come riportato da Russkaya Vesna , il primo incidente del genere è avvenuto il 28 dicembre. Un cittadino israeliano è morto per un attacco di cuore un paio d’ore dopo essere stato vaccinato contro il Covid-19. L’uomo aveva 75 anni. Sarà un caso o una reazione avversa al virus? I medici israeliani indagano.

È stato anche riferito che il presidente di Israele Reuven Rivlin è stato vaccinato con il vaccino Pfizer / BioNTech.

