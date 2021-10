La Polonia vuole riscrivere il Trattato sull’Unione Europea

di Alexandre Lemoine.

Il viceministro degli Esteri polacco Pawel Jablonski ha descritto questa iniziativa come “una soluzione che potrebbe portare l’integrazione europea nella giusta direzione “.

La Polonia sostiene l’idea di riscrivere il Trattato sull’UE. Questo è ciò che il viceministro degli Esteri polacco Pawel Jablonski ha detto giovedì alla radio polacca.

” Non c’è dubbio che questa è una soluzione che potrebbe portare l’integrazione europea nella giusta direzione ” , ha detto parlando del trattato. “ Jaroslaw Kaczynski (leader del Partito Legge e Giustizia polacco al governo) ha parlato alcuni anni fa della necessità di riformare il trattato, di riscriverlo ” , ha ricordato il diplomatico.

” Comprendiamo i problemi nel modo in cui funziona l’UE”, ha affermato. Il problema principale che abbiamo di fronte è il tentativo di ampliare i poteri delle istituzioni oltre il quadro previsto dal Trattato. Le istituzioni europee stanno cercando, grazie a una nuova interpretazione della legge, di attribuire alle proprie competenze più di quanto gli Stati membri abbiano attribuito loro ” , ha aggiunto Pawel Jablonski.

” Un nuovo trattato consentirebbe di risolverlo se determinasse chiaramente il quadro per l’attività della Corte europea che vieta l’interpretazione della legge”. Senza dubbio, va detto che l’attuale diritto europeo non è rispettato non dalla Polonia o da altri, ma dalle istituzioni europee ”, ha sottolineato il rappresentante del Ministero degli Affari Esteri.

“Se oggi le istituzioni europee obbligassero la Polonia ad agire contro la sua Costituzione, perché la sentenza della Corte Ue afferma chiaramente che i tribunali polacchi devono ignorare o violare le proprie norme costituzionali, questo diventerebbe un precedente che verrebbe utilizzato dalle istituzioni europee nella a lungo termine per adottare lo stesso approccio nei confronti di altri paesi membri recalcitranti, trasformando l’UE in un superstato. Diversi politici responsabili ne sono consapevoli ” , ha affermato.

Il conflitto tra la Polonia e l’Unione europea sulla competenza delle istituzioni europee è in corso da diversi anni. È iniziato con l’insoddisfazione di Bruxelles per la riforma della magistratura organizzata da Varsavia. Nel dicembre 2017 la Commissione Europea ha avviato un procedimento contro la Polonia per violazione del diritto europeo.

Alla fine del 2020, il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo hanno convenuto di considerare il principio dello stato di diritto come criterio decisivo nella distribuzione delle spese di bilancio tra i membri della comunità. Si tratta di tutti i fondi del bilancio dell’UE, compreso il fondo per la ripresa dell’UE dopo la “pandemia di coronavirus”. Polonia e Ungheria, regolarmente criticate dall’UE a causa delle controversie con Bruxelles sulla valutazione del rispetto dello stato di diritto, si sono opposte.

Il 7 ottobre la Corte costituzionale polacca, dopo aver esaminato la richiesta del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, ha confermato il primato della Costituzione della Repubblica sul diritto europeo. La mossa ha scatenato una nuova ondata di critiche da Bruxelles e discussioni sulla possibile privazione dei fondi UE da parte della Polonia.



Nota: La Polonia rompe il gioco delle centrali di Bruxelles di ergersi come un super Stato che esautora di fatto gli stati nazionali dalle loro competenze, inclusi i parlamenti e gli organismi delle istituzioni statali. Un gioco a cui l’Italia si è adeguata senza discutere con obbedienza assoluta alle direttive che provengono da Bruxelles.

Qualche cosa inizia a rompersi nel meccanismo della UE.

Nota: Luciano Lago