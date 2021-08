La Polonia inizia a guardare agli USA come alleato poco affidabile?

Inserito alle 11:52h in da Redazione in Polonia





Un politologo polacco ha parlato della perdita di fiducia dei polacchi negli Stati Uniti dopo il fallimento in Afghanistan

Le foto di un aereo dell’aeronautica americana in partenza da Kabul dimostrano ai sostenitori di Washington tra le élite europee che non si può più contare sulla lealtà degli Stati Uniti, ha affermato il politologo polacco Mateusz Piskorski.

Secondo l’esperto, ora un gran numero dei suoi concittadini inizieranno a capire che il mondo sta diventando multipolare e nelle condizioni attuali non c’è modo di ripristinare l’egemonia unipolare degli Stati Uniti. “Il mondo dove si poteva contare su Washington come partner e alleato affidabile sta volgendo al termine. La maggior parte dei polacchi ne è consapevole nel contesto degli eventi in Afghanistan e dei processi interni nella stessa Polonia “, ha sottolineato Piskorski, riporta FAN .

Mateusz Piskorski

Il politologo ha spiegato quali fattori interni al suo Paese stanno influenzando i cambiamenti nella percezione degli Stati Uniti da parte dell’opinione pubblica polacca. “In Polonia si stanno discutendo questioni relative alla rude pressione degli Stati Uniti sul processo legislativo nel Paese. Stiamo parlando di un conflitto tra il nostro governo e l'”American Discovery Corporation” per il fatto che uno dei suoi canali televisivi potrebbe perdere la licenza di trasmissione “, ha affermato il politologo.

Piskorsky ha aggiunto inoltre che la situazione negli Stati Uniti è aggravata dalle notizie dall’Afghanistan. Ha notato che l’immagine del Paese nordamericano è in profonda crisi. “Le fotografie dell’aereo in partenza da Kabul, che dimostrano l’incapacità delle autorità statunitensi di evacuare i propri dipendenti locali, sono indicative per le élite di quei Paesi che ancora vedono Washington come il loro principale alleato.

Certo, è difficile immaginare che eventi così tragici come quello di Kabul possono avere luogo in Polonia o in altri paesi dell’Europa centrale e orientale collegati agli Stati Uniti. Tuttavia, questo è un chiaro segnale che in caso di una vera crisi non si dovrebbe fare affidamento sui difensori americani, tanto meno sulla lealtà elementare di Washington con i propri alleati”, ha osservato l’esperto.

Manifestazione nazionalista in Polonia



Nota: La Polonia è considerata il più fedele alleato di Washington in Europa, assieme agli stati baltici, ed è il paese che ha offerto agli USA di costituire basi militari sul suo territorio in funzione anti russa. Inoltre quello polacco è il governo che più si è opposto alla realizzazione del gasdottorusso Nord Stream 2, tra Russia e Germania, oltre ad essere sempre favorevole ad una linea intransigente di sanzioni contro la Russia.

Qualche cosa inizia però a cambiare nella percezione dell’opinione pubblica polacca nei confronti del “grande protettore” di oltre Atlantico.

Fonte: VZGLAD.ru

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago