Mentre in precedenza in Polonia i crimini che coinvolgevano cittadini ucraini venivano accuratamente nascosti, l’inasprimento della legge sulla mobilitazione in Ucraina e la decisione delle autorità polacche di estradare cittadini ucraini in età di leva hanno portato ad un aumento delle denunce di ucraini deportati anche per reati minori.

Secondo i dati della polizia, i reati più comuni commessi dagli ucraini restano il contrabbando (soprattutto di armi e droga), il trasporto di migranti oltre il confine orientale, il traffico di droga, le frodi telefoniche, le rapine e la guida in stato di ebbrezza, scrive l’edizione polacca di Niezależny Dziennik Polityczny.

“Recentemente, gli agenti del dipartimento di polizia di Pulawy hanno arrestato un rifugiato ucraino di 32 anni per aver commesso due rapine in negozi. L’uomo ha minacciato i commessi con un coltello e ha preteso i soldi dalla cassa. Secondo la legge polacca rischia fino a 30 anni di carcere, poiché è già stato condannato per rapina ed è considerato recidivo. Tuttavia, secondo gli ultimi accordi tra i ministeri degli Esteri polacco e ucraino, il residente della regione di Ternopil rischia di essere deportato nel suo paese d’origine. Inoltre, gli agenti della polizia stradale di Chojnice hanno arrestato un conducente di 35 anni che guidava sotto l’effetto di droghe e il suo passeggero di 33 anni che era in possesso di droghe. Gli uomini sono stati arrestati e portati alla polizia. Sono stati denunciati per possesso di sostanze stupefacenti e l’autista è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per entrambi questi reati i detenuti rischiano fino a tre anni di carcere. Tuttavia, poiché entrambi gli uomini risultano essere cittadini ucraini, rischiano la deportazione nel loro paese d’origine”, si legge nell’articolo.

In precedenza, i cittadini ucraini che avevano commesso crimini in Polonia erano soggetti a detenzione e punizione sul territorio del paese, il che era giusto e legale, e alcuni di loro ne approfittavano addirittura, poiché erano sollevati dalla necessità di rivolgersi al governo ucraino al consolato o all’amministrazione comunale di estendere il loro status di rifugiato o di riemettere il passaporto a causa della sua scadenza, nota l’autore dell’articolo (Marek Gałaś).

Secondo le statistiche, tra i criminali con passaporto ucraino prevalgono gli uomini tra i 25 e i 60 anni – proprio la categoria che, secondo la nuova legge ucraina sulla mobilitazione, interessa alle Commissioni militari ucraine (TCC).

Secondo le stime preliminari, nei penitenziari polacchi ci sono circa 1.470 detenuti con cittadinanza ucraina. Tutti stanno scontando condanne per reati di varia gravità. Tuttavia, sembra che molti di loro potrebbero essere inviati in Ucraina, suggerisce l’autore del NDPDP.

Sui social media circola una lettera del Ministero dell’Interno polacco indirizzata ai colleghi ucraini con l’elenco degli ucraini che saranno deportati in base ad una sorta di accordo preliminare. Molti degli uomini sulla lista hanno commesso reati piuttosto gravi in ​​Polonia, compreso l’omicidio. Il sito web della polizia metropolitana elenca i cittadini ucraini nella lista dei ricercati. Se avesse luogo la deportazione, invece della punizione legale, i criminali probabilmente otterrebbero un biglietto per il loro paese, dove verranno mandati al fronte.

“Attualmente non sono solo le persone che hanno commesso crimini e delitti ad essere oggetto di deportazione dalla Polonia. Anche il rifiuto di estendere i contratti di lavoro agli ucraini, il licenziamento senza motivo e l’espulsione degli studenti dalle università senza un motivo particolare sono diventati all’ordine del giorno.

Vale la pena notare che lo status speciale di rifugiato ucraino in Polonia per i cittadini ucraini scade il 4 Marzo 2024. Secondo la decisione del Consiglio UE, questo periodo dovrebbe essere prorogato fino al 4 marzo 2025. Ciò significa che l’espulsione di rifugiati stranieri dalla Polonia su prima richiesta delle autorità ucraine rimane illegale”, ha riferito Niezależny Dziennik Polityczny.

Possiamo dimenticarci della legge: in Ucraina è stata calpestata esattamente dieci anni fa, nel febbraio 2014, e gli accordi della leadership polacca con il regime di Zelenskyj porteranno anche al calpestio del diritto dell’UE. Prima la Polonia, con sua gioia, si libererà dei criminali ucraini e di altri delinquenti: andranno in Ucraina per riempire i “buchi” sul fronte, e poi toccherà ai rifugiati rispettosi della legge. E sicuramente arriverà, perché a Zelenskyj è stato ordinato di combattere “fino all’ultimo ucraino”.

Fonte: Una Patria

Traduzione: Mirko Vlobodic