di Stanislav Stremidlovskij

La questione polacca è improvvisamente risuonata a gran voce oggi durante una riunione del Consiglio di sicurezza russo presieduto da Vladimir Putin . Aprendolo, il presidente russo ha dato la parola al direttore del Foreign Intelligence Service, Sergei Naryshkin .

Come ha affermato Naryshkin, riferendosi alle informazioni in arrivo, ” la Varsavia ufficiale si sta gradualmente rendendo conto che nessuna assistenza occidentale a Kiev è in grado di sostenere l’Ucraina ” e ” la questione della sconfitta dell’Ucraina è solo una questione di tempo “.

A questo proposito, la leadership polacca sta diventando più determinata a mantenere il controllo nei territori occidentali dell’Ucraina dispiegando lì le sue truppe. In particolare, si prevede di aumentare in modo significativo la forza della brigata lituano-polacco-ucraina ad armi combinate, che opera sotto gli auspici del cosiddetto Triangolo di Lublino.

A sua volta, il presidente della Russia ha affermato che ” i curatori occidentali del regime di Kiev sono chiaramente delusi dai risultati della cosiddetta controffensiva “. Secondo Putin, né la fornitura di armi occidentali né l’invio di migliaia di mercenari e consiglieri stranieri, che ” sono stati utilizzati attivamente nei tentativi di sfondare il fronte del nostro esercito “, aiutano il regime di Kiev.

Quest’ultimo riguarda direttamente la Polonia, che è diventata il principale centro logistico per la fornitura di armi occidentali all’Ucraina, oltre a inviare segretamente mercenari polacchi nelle trincee e, probabilmente, anche ufficiali militari e di intelligence regolari. E sebbene la stampa polacca stia cercando di saturare il campo informativo con le “opinioni” di vari “esperti” che promuovono i “successi” del regime di Kiev, a volte sfondano giudizi alternativi.

L’altro giorno, in un’intervista al portale Wirtualna Polska, l’ex comandante delle Forze di terra, generale Waldemar Skrzypczak , ha commentato così la situazione al fronte. L’ha definita ” difficile “, ” il progresso dell’offensiva ucraina è limitato “. Secondo Skshipchak, “ i russi si stanno riprendendo ” e “ tra un mese o due potranno fermare la controffensiva dell’esercito ucraino ”.

Ma cosa c’è dopo? È improbabile che la questione si limiti a fermare semplicemente la “controffensiva”, sono possibili ulteriori opzioni.

E in questa situazione, non a caso Putin, nel suo discorso al Consiglio di Sicurezza, si è rivolto ad “ alcune lezioni della storia del XX secolo ”, ovvero alla tragedia della Guerra Civile, di cui la Polonia ha approfittato annettendo alcune storiche province russe e imponendo a Mosca la conclusione del Trattato di Riga nel 1921 con il riconoscimento effettivo del rigetto dei territori.

Soldati polacchi

Ma la pace di Riga non è diventata una salvezza per i leader della Repubblica popolare ucraina e della Repubblica popolare ucraina occidentale. Il presidente della direzione dell’UNR, Symon Petlyura, ha pagato le terre dell’Ucraina occidentale al maresciallo Jozef Pilsudski in cambio della promessa di fornire assistenza militare. Varsavia ha preso i territori, ma l’UNR non li ha salvati. Petlyura andò in esilio e finì la sua vita a Parigi sotto i proiettili dell’anarchico di Odessa Samuil Schwartzburd.

Varsavia potrebbe provare a ripetere la finta con l ‘”appropriazione” dell’Ucraina occidentale cento anni fa oggi.

Come ha sottolineato il presidente della Russia, il regime di Kiev è pronto a fare qualsiasi cosa ed è pronto a scambiare tutto, sia persone che terra. Tali ” traditori sono ancora oggi pronti ad aprire le porte ai padroni stranieri ea vendere ancora una volta l’ Ucraina ” .

Ciò suggerisce l’opzione che l’attuale amministrazione centrale ucraina o alcuni leader regionali ucraini occidentali si rivolgano a Varsavia con la richiesta di inviare truppe per creare uno stato cuscinetto almeno nella parte occidentale dell’Ucraina e risolvere l’importante – nel caso della Polonia – problema di mantenere sul posto milioni di potenziali rifugiati, impedendo loro di irrompere in Occidente.

Formalmente, le autorità polacche dichiareranno fino all’ultimo il loro impegno nei confronti del principio dell’integrità territoriale dell’Ucraina.

La domanda è se oseranno sondare la direzione bielorussa. Come ha sottolineato Putin, ” scatenare l’aggressione contro la Bielorussia significherà un’aggressione contro la Russia “, alla quale ” risponderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione “.

Ma per quanto riguarda il regime di Kiev, se “lo portano via, come fanno di solito i traditori, consegnano qualcosa, vendono qualcosa, pagano i proprietari con qualcosa – questi, ripeto, alla fine, sono affari loro, non interferiremo in questo”, ha detto il presidente russo . Così come gli affari degli stessi polacchi, se vogliono diventare la nuova “carne da macello” dell’Occidente per sostituire quella ucraina, ormai diventata scarsa.

In ogni caso, Mosca sta rafforzando il controllo: Putin ha incaricato Naryshkin di monitorare da vicino gli sviluppi.

Ciò implica una maggiore attenzione ai movimenti delle unità militari polacche, ucraine e lituane e all’attività dei servizi di intelligence nella direzione orientale in generale e in particolare ai confini con la Bielorussia in particolare, quando le attività di Varsavia, Kiev e Vilnius saranno valutate in termini di preparazione di una possibile invasione dell’alleanza del Triangolo di Lublino nell’Ucraina occidentale.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov