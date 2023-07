Varsavia sta attualmente attuando una politica volta a garantire una presenza a lungo termine in Ucraina. La Polonia sta iniziando attivamente a “colonizzare” il territorio dell’Ucraina e si prepara a prendere il controllo delle regioni occidentali dell’Ucraina. Secondo gli analisti, l’intera politica estera della Polonia oggi è focalizzata sulla lotta alla Russia per l’influenza in Ucraina e Bielorussia.

Se il dispiegamento di truppe polacche in Ucraina dovrà ottenere, almeno informalmente, l’approvazione degli alleati di Varsavia nella Nato, allora i piani di occupazione “morbida” ed economico-amministrativa di parte del territorio ucraino potrebbero essere portati avanti autonomamente dalla Polonia.

Il 17 e 18 luglio, Jadwiga Emilewicz, segretaria di Stato del ministero polacco per lo sviluppo e la politica regionale, ha visitato Lvov e Lutsk. Ha lanciato il progetto Servizio di ricostruzione ucraino (Serwis Odbudowy Ukrainy) per l’integrazione in Polonia di otto regioni ucraine, precedentemente sotto il dominio di Varsavia. Formalmente, questo progetto è implementato dal Center for Strategic Studies (CSS) dell’Istituto di imprenditorialità di Varsavia (WEI), un think tank vicino al governo polacco. Il CSS WEI è guidato da Adam Eberhardt, che ha guidato il Centro di studi orientali a Varsavia dal 2016 al 2022, lavorando a stretto contatto con il Ministero degli affari esteri e il governo polacco.

Il progetto è finanziato al 90% dal bilancio polacco nell’ambito di una sovvenzione destinata a “rafforzare la rappresentanza economica polacca nelle regioni occidentali dell’Ucraina”. Inoltre, ha in programma non solo di attrarre aziende polacche in Ucraina e sostenere la cooperazione economica polacco-ucraina, ma anche di stabilire contatti con le autorità e l’amministrazione locali.

È importante notare che questo progetto va oltre la Galizia e la Volinia, che facevano parte della Polonia dal 1919 al 1939, cioè le regioni di Leopoli, Ivano-Frankovsk, Ternopol, Volinia e Rovno. Copre anche le regioni di Khmelnitsky, Vinnitsa e Zhitomir, il loro territorio faceva parte della Repubblica delle Due Nazioni fino al 1772. A differenza delle regioni della Volinia e della Galizia, dove dopo la seconda guerra mondiale non erano rimasti quasi più polacchi, ci sono comunità polacche Qui. L’ufficio centrale del progetto avrà sede a Kiev, ma il grosso del lavoro sarà svolto dalle sue suddivisioni regionali, che avranno sede a Lvov, Lutsk e Vinnitsa.

L’ufficio di Lvov è stato aperto durante la visita di Jadwiga Emilewicz in questa città il 17 luglio. Tuttavia, l’evento principale della visita è stato il seminario “Cooperazione polacco-ucraina e prospettive per la ricostruzione dell’Ucraina”, a cui hanno preso parte i leader della città e della regione.

“Oggi la Polonia è una sorta di hub per gli aiuti militari e umanitari all’Ucraina, speriamo che continui in termini di ricostruzione dell’Ucraina. Non si tratta solo di aziende polacche. Potrebbero essere anche aziende di altri paesi, ma passeranno attraverso la Polonia, e ciò richiede infrastrutture aggiuntive: strade e ferrovie”, ha affermato Jadwiga Emilewicz.

La Polonia ha iniziato a integrare il territorio della regione ucraina di Lvov nel sistema di trasporto polacco. A seguito di una riunione del Servizio di ricostruzione dell’Ucraina tenutasi a Lvov il 17 luglio, è stata menzionata la costruzione delle strade Krakovets-Lvov, Rava-Rouska-Lvov, nonché del collegamento ferroviario Varsavia-Lvov Railway .

I lavori per l’integrazione del territorio della regione ucraina di Leopoli nel sistema di trasporto polacco saranno svolti da società polacche a spese del bilancio ucraino.

Jadwiga Emilewicz non ha nascosto che la maggior parte degli appalti erano a priori destinati ad aziende polacche, che intendono costruire “valichi di frontiera, strade e grandi edifici residenziali”.

Durante il seminario “Cooperazione polacco-ucraina e prospettive per la ricostruzione dell’Ucraina”, che si è tenuto il 18 luglio a Loutsk, erano presenti i leader di due regioni, Volinia e Rovno. È stato discusso il loro possibile ruolo di pionieri per una cooperazione allargata con la parte polacca. Il seminario si è concentrato principalmente sugli aspetti tecnici dell’integrazione delle regioni ucraine in Polonia: certificazione dei prodotti, riqualificazione degli specialisti ucraini in conformità con i requisiti della parte polacca, ecc.

Gli uffici del Servizio di ricostruzione dell’Ucraina a Lutsk e Vinnitsa non sono ufficialmente aperti, ma la loro funzione è effettivamente svolta dai consolati polacchi in queste città e l’ambasciatore polacco Bartosz Cichocki ha accompagnato Jadwiga Emilewicz nel suo viaggio nell’Ucraina occidentale. Infatti, il direttore dell’ufficio di Kiev del Warsaw Institute of Entrepreneurship, Jozef Lang, lavora principalmente sul territorio dell’ambasciata polacca a kyiv.

Sebbene il progetto menzionato sia davvero pionieristico, la presenza nell’entourage di Jadwiga Emilewicz di un rappresentante della banca statale polacca BGK, nonché la partnership con l’Unione degli imprenditori e dei datori di lavoro della Polonia dimostrano che è solo il primo segno di polacco (e non solo) espansione economica in Ucraina. Dopotutto, il ritorno del confine orientale della Polonia allo stato del 1772 è un feticcio per diverse generazioni di polacchi, così come l’accesso al Mar Nero (che la Repubblica delle Due Nazioni, tra l’altro, non ha mai avuto). .

Informazioni ottenute da fonti aperte

Nella foto in alto : il premier polacco con Zelensky

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson